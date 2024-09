GIAPPONE. Nuovo premier sarà Shigeru Ishida, ex ministro della Difesa

Shigeru Ishiba, ex ministro della difesa, è stato eletto leader del Partito Liberal Democratico al governo in Giappone al suo quinto tentativo, assicurandosi così di diventare il prossimo primo Ministro del paese.

Ishiba ha sconfitto il ministro della sicurezza economica Sanae Takaichi in un drammatico ballottaggio dopo che nessuno dei nove candidati per la carica aveva ottenuto la maggioranza al primo turno di votazione. La sua vittoria ha negato un risultato storico. Se Takaichi avesse prevalso, sarebbe diventata il primo primo ministro donna del Giappone, riporta Nikkei.

Sessantasette anni, Ishiba succederà a Fumio Kishida; ora si prevede che Ishiba venga approvato come primo Ministro in una votazione del parlamento il 1° ottobre, poiché il Partito Liberal Democratico ha la maggioranza in entrambe le camere della legislatura, assicurando di fatto che il suo capo diventi il ​​prossimo primo Ministro, riporta Cnbc.

L’esito delle elezioni avrà importanti implicazioni per il Giappone; Ishiba erediterà un partito segnato da scandali di corruzione, un’economia precaria tin ransizione da anni di stagnazione e minacce emergenti alla sicurezza e alla diplomazia sulla scena mondiale.

In vista delle elezioni, Ishiba ha approvato la politica della Banca del Giappone di aumentare costantemente i tassi di interesse e ha espresso preoccupazioni per il deprezzamento dello yen, differenziandosi dall’avversario del ballottaggio Takaichi che ha sostenuto tassi ultra bassi.

A marzo, la Banca del Giappone ha abbandonato una politica di tassi di interesse negativi e poi ha aumentato nuovamente i tassi a luglio. Ishiba era stato un critico delle politiche di tassi di interesse negativi della Bank del Giappone tipici della “Abenomics” del defunto premier Shinzo Abe.

Nelle sue passate corse contro Abe, il legislatore aveva anche incentrato le politiche di rivitalizzazione rurale, poiché la campagna giapponese soffre della più ampia crisi demografica del paese e dell’invecchiamento della popolazione.

Nel frattempo, in politica estera, Ishiba ha assunto posizioni audaci, chiedendo l’istituzione di una NATO asiatica per scoraggiare le crescenti minacce da Cina e Corea del Nord. Subito dopo che Ishiba si è assicurato la posizione di leadership, l’ambasciatore statunitense in Giappone Rahm Emanuel si è congratulato con lui per la vittoria.

La vittoria di Ishiba pone fine a una serie di quattro precedenti fallimenti e sembra essere stata una sorpresa per molti. Un rapporto dei media locali di martedì aveva suggerito che alcune delle sue azioni passate e la sua natura schietta lo avevano reso impopolare tra i suoi pari.

Nel frattempo, un hashtag “Prima donna primo ministro” era di tendenza sulla piattaforma di social media X in giapponese dopo che Takaichi aveva ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

Takaichi, 63 anni, era una delle due donne in gara e aveva sostenuto che l’economia giapponese aveva bisogno di maggiori stimoli fiscali e di rafforzarsi in settori tra cui diplomazia e difesa.

I sondaggi avevano suggerito che i favoriti alle elezioni includevano anche l’ex ministro dell’ambiente Shinjiro Koizumi insieme a Takaichi e Ishiba. Tuttavia, il politico, che era in lizza per diventare il più giovane primo ministro del Giappone, non è riuscito a ottenere abbastanza voti per passare al turno successivo.

Luigi Medici

