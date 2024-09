GIAPPONE. Koizumi vuole incontrare Kim Jong Un

Shinjiro Koizumi, favorito nella corsa per diventare il prossimo primo ministro del Giappone, ha giurato di esplorare nuove opportunità per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un senza precondizioni, sottolineando che sono della stessa generazione.

Koizumi, 43 anni, è figlio del popolare ex primo ministro Junichiro Koizumi e di un ex ministro dell’ambiente. Un sondaggio della scorsa settimana ha mostrato che era la prima scelta per la leadership del Partito Liberal Democratico, tra nove candidati, per sostituire il primo ministro Fumio Kishida, riporta Rfa.

“Se diventassi primo ministro, vorrei esplorare nuove opportunità per incontrare il leader nordcoreano senza precondizioni, senza essere vincolato dall’approccio adottato finora, perché siamo della stessa generazione”, ha detto Koizumi durante una conferenza stampa venerdì scorso, senza fornire ulteriori dettagli. L’età esatta di Kim Jong Un non è stata ufficialmente rivelata, ma si ritiene che sia nato nel 1984: quindi quest’anno avrebbe 40 anni.

Resta aperta tra Corea del Nord e Giappone la questione dei rapimenti dei cittadini giapponesi fatti dalla Corea del Nord nel corso degli anni per aiutarla ad addestrare le sue spie. La questione è estremamente emotiva in Giappone e un ostacolo significativo a qualsiasi sforzo per normalizzare i legami tra i vicini. Il Giappone afferma di aver confermato i rapimenti di 17 dei suoi cittadini da parte della Corea del Nord negli anni ’70 e ’80 per l’istruzione linguistica per le spie nordcoreane, e 12 si trovano ancora in Corea del Nord. Ma Pyongyang ha affermato che dei 12, otto sono morti e quattro non sono mai entrati in Corea del Nord, insistendo sul fatto che non c’è alcuna questione da risolvere.

Su altre questioni di politica estera, Koizumi ha affermato che avrebbe rafforzato l’alleanza del Giappone con gli Stati Uniti ed esteso una rete di cooperazione con altre nazioni con idee simili per scoraggiare la crescente influenza della Cina.

“Erediterò la direzione di base delle politiche estere ed economiche dell’amministrazione Kishida. Indipendentemente dall’esito delle elezioni presidenziali statunitensi, continueremo a rafforzare l’alleanza tra Stati Uniti e Giappone e ad approfondire la cooperazione con i partner e i paesi del Giappone che condividono i nostri valori”, ha affermato senza fornire spiegazioni.

Kishida è stato in grado di costruire una stretta relazione con la Corea del Sud dopo anni di relazioni tese, riprendendo una politica di “diplomazia navetta” di tenere riunioni ai margini delle conferenze internazionali e di incontrarsi a vicenda quando necessario.

Le loro relazioni ripristinate hanno anche notevolmente migliorato la cooperazione trilaterale sulla sicurezza con gli Stati Uniti, poiché tutti e tre gli alleati osservano con cautela lo sviluppo di armi nucleari e dei missili per trasportarle da parte della Corea del Nord.

Maddalena Ingroia

