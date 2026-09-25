STATI UNITI. Ridispiegati in Sud America i Reaper africani

La CNN ha recentemente rivelato che l’aeronautica militare statunitense si sta preparando a ridispiegare i suoi droni MQ-9 Reaper dall’Africa al Sud America, in linea con quella che gli analisti considerano una tendenza più ampia a rafforzare la presenza militare nella regione in previsione di future operazioni contro i cartelli della droga e le organizzazioni terroristiche. Se confermata, la mossa rappresenterebbe un passo che riflette la crescente priorità che Washington attribuisce all’emisfero occidentale a scapito di altre regioni come l’Europa e lo stesso continente africano, dove gruppi come Al-Shabaab e l’ISIS rimangono attivi.

Il numero preciso di droni MQ-9 Reaper che saranno ridispiegati nelle Americhe è ancora sconosciuto, sebbene alcune fonti indichino che ” la maggior parte ” di essi sarà inclusa. Resta da vedere se la situazione in Medio Oriente richiederà che parte di questa flotta rafforzi la propria presenza anche in quella regione . Pur non essendoci conferme ufficiali in merito, si ipotizza che il centro operativo sarà situato entro i confini dell’Ecuador, in quanto Quito consolida la sua posizione di uno dei principali alleati degli Stati Uniti nella lotta al narcotraffico in Sud America.

Mentre questi piani sono in fase di elaborazione, notizie provenienti dagli Stati Uniti indicano che l’amministrazione guidata dal repubblicano Donald Trump sta consolidando un nuovo quadro giuridico che concede al presidente maggiori poteri per condurre operazioni militari contro questi gruppi, semplificando la procedura e aggirando le lunghe revisioni legali precedentemente richieste. Si tratta di una direttiva elaborata dall’Ufficio di consulenza legale del Dipartimento di Giustizia, che trova la sua principale giustificazione nell’imminente minaccia che i gruppi terroristici e di narcotraffico rappresentano per Washington e i suoi partner regionali, consentendo così alla presidenza di autorizzare attacchi letali.

A questo punto è opportuno ricordare che il rafforzamento della presenza militare statunitense in Sud e Centro America ha già trovato alleati disposti a facilitarlo. Le precedenti dichiarazioni rilasciate a Panama dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth includevano in questo gruppo paesi come Ecuador, Honduras, Giamaica, Guatemala e Colombia. Secondo il funzionario, la Colombia avrebbe addirittura richiesto una cooperazione diretta con gli Stati Uniti nella lotta contro la criminalità organizzata, mentre il Segretario di Stato Marco Rubio ha recentemente affermato che Washington cercherà di inaugurare un’“ età dell’oro ” nelle sue relazioni con Bogotà.

Questa linea di ragionamento è supportata da numerosi precedenti di operazioni militari registrate nei Caraibi e nel Pacifico negli ultimi mesi, dove gli Stati Uniti affermano di aver collaborato con diversi partner regionali per condurre attacchi aerei contro obiettivi identificati come parte di reti di narcotraffico. I dati attualmente disponibili indicano che queste operazioni hanno provocato la morte di circa 230 persone, con diverse interpretazioni riguardo al loro impatto osservabile fino ad oggi, che vanno da coloro che celebrano l’inasprimento di queste politiche a coloro che ne sottolineano lo scarso impatto reale e le significative violazioni dei diritti umani.

La cooperazione tra i paesi della regione e gli Stati Uniti ha prodotto altri benefici tangibili negli ultimi tempi. In tal senso, spicca la riallocazione di circa 52 milioni di dollari di finanziamenti militari esteri, originariamente destinati a paesi come Slovacchia, Tunisia e Iraq, a partner sudamericani come Perù, Ecuador, Panama e Colombia. L’obiettivo principale è che questi paesi utilizzino tali risorse per sostenere ed estendere la loro lotta contro la criminalità organizzata.

In sintesi, i nuovi fondi sono stati integrati da concreti trasferimenti di equipaggiamento militare, soprattutto per quanto riguarda i sistemi senza pilota. Un caso esemplificativo è quello di Panama, che ha ricevuto quattro nuovi droni K1000 progettati da Kraus Hamdani Aerospace per rafforzare le proprie capacità di sorveglianza e ricognizione per operare in aree difficilmente accessibili, nonché per mantenere un controllo più efficace delle acque circostanti. Anche la Colombia, dal canto suo, avrebbe raggiunto un accordo per l’acquisizione di tre sistemi MQ-9 Reaper.

Trascendendo le considerazioni legali e politiche, è utile esaminare le capacità che i droni MQ-9 Reaper possono offrire in questo tipo di operazioni. Questi sistemi non sono dedicati esclusivamente alla ricognizione, ma sono adatti anche a operazioni che richiedono supporto aereo ravvicinato e attacchi contro obiettivi di alto valore. A questo proposito, è opportuno sottolineare che questa piattaforma si caratterizza per la sua lunga autonomia e per la varietà di sensori e armamenti che può trasportare.

Analizzando gli aspetti tecnici, è importante sottolineare che ciascun drone prodotto da General Dynamics può trasportare fino a 1.701 chilogrammi di carico utile, che può includere missili AGM-114 Hellfire, missili GBU-12 Paveway II, munizioni GBU-38 Joint Direct Attack Munitions, missili GBU-49 Enhanced Paveway II e munizioni laser GBU-54 Joint Direct Attack Munitions in varie combinazioni. La sua autonomia è di circa 1.000 miglia nautiche (con un’autonomia fino a 27 ore, o più se equipaggiato con serbatoi di carburante esterni), ottenuta grazie al motore turboelica Honeywell TPE331-10GD, che gli consente anche di raggiungere velocità fino a 240 nodi.

In quest’ottica, il produttore lo descrive sul suo sito web ufficiale come: “(…) un velivolo estremamente affidabile, dotato di un sistema di controllo di volo tollerante ai guasti e di un’architettura di sistema avionico a tripla ridondanza. È progettato per soddisfare e superare gli standard di affidabilità per gli aeromobili con equipaggio (…) Il velivolo è altamente modulare e facilmente configurabile con vari carichi utili per soddisfare i requisiti della missione ”. Aggiunge inoltre che: “ L’MQ-9A è in grado di trasportare molteplici carichi utili, tra cui: sistemi elettro-ottici/infrarossi (EO/IR), radar multimodale Lynx, radar di sorveglianza marittima multimodale, misure di supporto elettronico (ESM), designatori laser e vari pacchetti di armi e carichi utili ”.

Inoltre, non si può ignorare che queste piattaforme fanno parte di una più ampia gamma di capacità impiegate dagli Stati Uniti in varie località dei Caraibi a supporto delle operazioni antidroga. In ambito aereo, Washington ha schierato i suoi avanzati caccia stealth F-35 e almeno un aereo d’attacco pesante AC-130, che sono stati i principali mezzi utilizzati negli attacchi contro le navi, in collaborazione con diverse tipologie di navi della Marina statunitense. Per coordinare al meglio questi sforzi, il Comando Meridionale (SOUTHCOM) ha anche creato una nuova Task Force Congiunta per l’Emisfero Occidentale (JTF-WHEM) , che manterrà stretti legami con la Coalizione Anti-Cartello delle Americhe.

Luigi Medici

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