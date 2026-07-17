GIAPPONE. Mitsubishi è diventato un grande produttore GNL statunitense 

Il 15 luglio, Mitsubishi ha completato l’acquisizione delle infrastrutture e dei gasdotti di Aethon Energy negli Stati Uniti per 7,5 miliardi di dollari, diventando uno dei maggiori produttori di gas naturale negli Stati Uniti.

Questa operazione è considerata la più grande acquisizione da parte di un’azienda giapponese nel settore del gas di scisto statunitense. Aethon era il terzo produttore privato di energia negli Stati Uniti e il più grande focalizzato esclusivamente sul gas naturale, con un’alta concentrazione nel bacino di Haynesville Shale, nel nord della Louisiana e nell’est del Texas, vicino ai principali hub di esportazione di GNL sulla costa del Golfo.

La logica è semplice: gli acquirenti asiatici stanno investendo attivamente nelle infrastrutture di produzione di GNL negli Stati Uniti, ma possedere asset nella fase di produzione offre loro accesso diretto alle risorse, non solo alla capacità di liquefazione, e riduce la loro esposizione alla volatilità dei prezzi delle materie prime. Mitsubishi ha creato Adamas Energy, con sede a Dallas, in previsione dell’accordo, mentre Aethon ha concordato l’acquisizione di una quota del 25% in Adamas, con Gordon Huddleston, socio amministratore di Aethon, nel ruolo di AD.

L’obiettivo non è solo l’esportazione di GNL, compresa la garanzia di approvvigionamento per il Giappone, ma anche l’aumento del consumo di gas naturale negli Stati Uniti, trainato dalla crescente domanda di elettricità da parte dei data center che utilizzano l’intelligenza artificiale.

Questo è un ulteriore segnale del crescente interesse dei capitali stranieri per la produzione di gas vicino alla costa del Golfo del Messico, dove possono soddisfare simultaneamente la crescente domanda di GNL ed elettricità per i data center per l’intelligenza artificiale, che richiedono sempre più energia prodotta con il gas.

Come riporta Fortune, Paesi stranieri, dall’Europa all’Asia all’Australia, hanno investito massicciamente nelle infrastrutture GNL statunitensi, ma così facendo sono rimaste vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi del gas. L’acquisto della produzione di gas – ovvero dei terreni da cui viene estratto il gas naturale e degli impianti di trattamento – consente loro di controllare una porzione maggiore della catena di approvvigionamento e di beneficiare anche dell’aumento della domanda di data center.

In appena un decennio, gli Stati Uniti sono passati dall’essere un esportatore netto di GNL per la prima volta a diventare il principale esportatore mondiale di questa materia prima, superando Australia e Qatar (che ora deve affrontare importanti lavori di riparazione degli impianti a causa della guerra in corso con l’Iran). L’accordo con Mitsubishi, che include 2,3 miliardi di dollari di debito, era in fase di negoziazione prima dello scoppio della guerra, ma il conflitto ha rafforzato la validità dell’investimento.

Dopo Expand Energy, con sede a Houston, Adamas di Mitsubishi è ora il principale produttore di gas naturale nella regione di Haynesville. Quasi tutti gli altri attori chiave della zona sono ora giapponesi, ad eccezione di Comstock Resources, di proprietà del proprietario dei Dallas Cowboys Jerry Jones, e del recente ingresso di Citadel nella regione con Apex Natural Gas.

Tokyo Gas ha rapidamente ampliato la sua divisione TG Natural Resources nell’area di Haynesville, e Sabine Oil & Gas di Osaka Gas è un attore chiave. All’inizio di quest’anno, JERA, il principale produttore di energia elettrica giapponese, ha investito massicciamente nell’area di Haynesville, mentre Mitsui ha recentemente acquisito una posizione nella stessa area e la giapponese JAPEX si è espansa nella regione delle Montagne Rocciose statunitensi, ricca di gas.

Subito dopo il disastro nucleare di Fukushima del 2011, alcune aziende giapponesi hanno investito frettolosamente nel gas di scisto statunitense a prezzi gonfiati, pentendosi in seguito di questi ingenti acquisti, come nel caso di Sumitomo, che in seguito ha disinvestito dal gas di scisto statunitense.

Ora, le aziende giapponesi stanno nuovamente acquistando produttori di gas naturale statunitensi, ma questa volta a prezzi più ragionevoli.

Mitsubishi ha una prospettiva a lunghissimo termine, con un orizzonte temporale molto diverso per quanto riguarda il modo in cui investono.

Tommaso Dal Passo

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