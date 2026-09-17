La corsa alle armi negli ultimi due anni ha visto una corsa diretta verso la produzione, miglioramento dei sistemi di difesa. Negli Stati Uniti secondo quanto dichiarato dal Pentagono restano 800 patriot in casa. E per la produzione degli stessi servono almeno due anni. Per questo gli Stati Uniti hanno deciso di aumentare il numero di licenze in Europa, per cercare di mettere fine alla carenza dei missili per i sistemi di difesa.

SI appende da fonti stampa che Germania e Stati Uniti hanno concordato di espandere significativamente la cooperazione nell’industria della difesa. I ministri della Difesa Boris Pistorius e Pete Hegseth hanno firmato a Washington una dichiarazione d’intenti riguardante lo sviluppo congiunto, la produzione, la concessione di licenze e la manutenzione di sistemi d’arma. L’obiettivo è produrre più armamenti in tempi più brevi e garantire catene di approvvigionamento affidabili.

Pistorius ha affermato che i progetti esistenti — come la produzione di caccia F-35 e la prevista fabbricazione in Germania di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot — potrebbero costituire la base per un’ulteriore cooperazione. Secondo il ministro, la combinazione delle capacità industriali e tecnologiche di entrambe le nazioni consentirà di accelerare la realizzazione e la produzione in serie di sistemi di difesa.

Parallelamente, la Germania si appresta ad acquistare missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti. Un accordo di massima su tale transazione era già stato raggiunto durante il vertice NATO dello scorso luglio. La tappa successiva della visita di Pistorius negli USA sarà in Texas. A Fort Worth, il ministro visiterà la Lockheed Martin, dove gli verrà ufficialmente consegnato il primo dei 35 caccia F-35 ordinati dalla Germania. Tali velivoli sono destinati a sostituire la flotta di Tornado della Bundeswehr, ormai obsoleta.

Berlino si è più volte speso in favore del rifornimento di missili all’Ucraina se la produzione fosse arrivata in Germania.

Anna Lotti

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