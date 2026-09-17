UKRAINERUSSIAWAR. La Russia fa appello ai membri NATO per dire no al dispiegamento di armi nello spazio. Zelensky: impossibile indire elezioni. Partita operazione ucraina Vivaldi in direzione Lyman

Resta primario in Europa il problema del caro carburante, e secondo Matthew Whitaker, ambasciatore USA presso la NATO: “Proprio come gli attacchi dell’Ucraina alla Russia, la sottrazione di capacità produttiva dai mercati energetici globali sta esercitando pressione in particolare su diesel e petrolio. Questa guerra deve finire”. La Russia ha deciso di vietare il trasporto di gasolio fino a 31 12 2026. La visita del Direttore Generale dell’AIEA, Rafael Grossi, alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata annullata. Il viaggio non ha avuto luogo a causa della mancanza di garanzie di sicurezza da parte di Kiev, nel contesto dei continui bombardamenti sulla città e sull’impianto. Nel frattempo, il direttore della centrale, Yuri Chernichuk, ha annunciato il completamento delle operazioni per ripristinare l’alimentazione elettrica standard dell’impianto da una fonte esterna. Secondo quanto riferito, i generatori diesel di emergenza avevano mantenuto la struttura operativa ininterrottamente per quasi 20 giorni.

Ucraina e UE creeranno un sistema di difesa aerea congiunto basato sul progetto Freya. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lo ha annunciato durante un discorso al Parlamento Europeo. Il progetto unirà l’esperienza di combattimento ucraina alle tecnologie e alle capacità produttive europee. L’obiettivo principale della cooperazione è sviluppare un sistema di difesa missilistica modulare ed economico, che riduca la dipendenza sia dell’Ucraina che dell’Unione Europea dalle forniture di armamenti provenienti dagli Stati Uniti. Inoltre, l’UE prevede di avviare un nuovo programma per iniziative congiunte con l’industria della difesa ucraina.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che tenere elezioni in Ucraina è impossibile perché 9 milioni di cittadini si trovano attualmente fuori dal Paese: “Come si possono tenere le elezioni quando 9 milioni di persone sono all’estero? Di solito, dall’estero votavano circa 500.000 persone”, ha affermato in un’intervista alla CBS. Il Ministero delle Finanze ucraino ha pubblicato la bozza del bilancio statale per il 2027, che prevede una spesa record per la difesa (pari al 43% del PIL, un primato mondiale). Le entrate previste ammontano a 5.648 miliardi di grivnie (UAH), mentre le spese sono fissate a 7.272 miliardi di grivnie.

In Ucraina resta il problema dei sistemi di difesa: Il Consigliere di Zelenskyy, Andriy Shevchenko: “La Russia sta sviluppando missili da crociera a basso costo, con velocità comprese tra 500 e 750 km/h e capaci di volare a bassissima quota”, fonte Flash, “tali armi potrebbero entrare nell’arsenale delle Forze Armate russe tra circa sei mesi, rappresentando un’evoluzione rispetto ai droni “Geran” a propulsione a getto”. Secondo la CBS la Russia avrebbe tentato di attaccare l’aereo di Zelensky due volte nelle ultime settimane; lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista. “Il mio aereo presidenziale si trovava in Moldavia, ed è proprio per questo che hanno attaccato la Moldavia”, ha detto Zelensky.”Quando siamo tornati a casa — sempre passando per Chisinau — hanno fatto lo stesso tentativo”. In precedenza, si era a conoscenza di un solo tentativo, avvenuto durante il decollo.

Sempre in tema elettorale, ma in Russia, più di 4 milioni di russi si sono registrati per partecipare alle elezioni tramite voto elettronico da remoto (REV) e sono state presentate oltre 2,9 milioni di richieste per votare da una località diversa da quella di residenza registrata; lo ha annunciato Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale.

In merito alla questione dei carburanti, il Portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov: “È possibile discutere di una potenziale ripresa delle forniture di gas all’Europa solo se ciò risulta vantaggioso per la Russia”. Il Presidente Vladimir Putin nei giorni precedenti aveva detto in merito alla questione carburanti all’Europa che la Russia forse non è interessata.

Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che le osservazioni del capo dell’Aeronautica statunitense riguardo al possesso di armi orbitali da parte del Paese indicano la disponibilità di Washington a impiegare tali sistemi in operazioni di combattimento. Il Ministero ha sottolineato che un conflitto armato nello spazio potrebbe avere conseguenze catastrofiche e ha accusato gli Stati Uniti di essere disposti a ignorare tali rischi. Il Ministero degli Esteri ha invitato gli Stati membri dell’ONU a sostenere le iniziative russe per vietare il dispiegamento di armi nello spazio e ha dichiarato la necessità di misure urgenti per prevenire una corsa agli armamenti in orbita.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha dichiarato che le azioni degli Stati Uniti nello spazio non hanno colto Mosca di sorpresa; la parte russa sta monitorando e registrando gli eventi. Secondo lui, è ancora possibile prevenire una corsa agli armamenti nello spazio extra-atmosferico e la finestra di opportunità non si è ancora chiusa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30. Nel corso della giornata del 16 settembre , il Ministero della Difesa russo ha riferito la distruzione di 22 UAV sopra le regioni di Brjansk, Kursk, Kaluga e Smolensk, la Crimea e il Mar Nero: una cifra inferiore alla consueta media giornaliera.

Gli attacchi in territorio ucraino sono proseguiti per tutto il giorno. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver colpito un traghetto che trasportava carichi per le forze armate ucraine (AFU) nel porto di Čornomors’k, una nave cisterna per carburante a Izmail e un treno in fase di carico nel porto di Pivdenne. Sono proseguiti gli attacchi alle infrastrutture ferroviarie nelle regioni dell’Ucraina occidentale. A Kiev, gli attacchi con UAV sono avvenuti in diverse ondate; hanno preso fuoco alcuni veicoli e un edificio non residenziale, e sono state segnalati danni a una stazione di servizio e a dei magazzini.

Nella regione di Brjansk, un civile è rimasto ferito da schegge durante un attacco con drone kamikaze a Čolchov (distretto di Klimovo). La regione è rimasta un obiettivo primario per gli UAV nemici per tutta la giornata.

Persistono intensi combattimenti di posizione nel settore di Sumy. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di attacchi contro unità delle AFU vicino a Boyaro-Lezhachi e Khotin’. Secondo le forze russe, sono in corso scontri a fuoco con armi leggere vicino a Khotin’ e Tovstodubove, con le unità russe che hanno l’iniziativa in aree di confine.

Nella regione di Belgorod, un morto e sei feriti. A seguito di attacchi di droni ucraini.

In direzione di Charkiv, il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver assunto il controllo di Vil’khuvatka. Proseguono i combattimenti per Mala Vovcha e sono stati effettuati attacchi nelle aree di Prykolotne, Novooleksandrivka e Petropavlivka. Vicino a Kozacha Lopan’, riportati attacchi da parte delle forze ucraine. Fonti russe riferiscono inoltre di combattimenti in corso vicino a Hoptivka e di un ampliamento della zona di controllo in alcuni settori.

Nel distretto di Boikivske un UAV ha colpito un’area vicino a un’autovettura. Tre civili sono rimasti feriti. A seguito dell’attacco, hanno preso fuoco uno pneumatico dell’auto e la vegetazione secca.

A Novosvitlivka, un attacco notturno con UAV ha danneggiato edifici residenziali e veicoli, provocando un incendio della vegetazione. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati danni a infrastrutture civili e di pubblica utilità in diversi comuni limitrofi.

In direzione di Lyman, la situazione è notevolmente peggiorata nel settore settentrionale. Il comando del 3° Corpo d’Armata delle AFU ha annunciato ufficialmente per la prima volta l’operazione “Vivaldi” e ha rivendicato la riconquista di Serednje e di diverse altre posizioni. Sono in corso combattimenti a Kolodyazi e vicino alla periferia settentrionale di Zarichne. Le forze ucraine hanno riconquistato il villaggio di Myrne, in direzione di Lyman, nell’oblast di Donetsk

In direzione di Družkivka, non si registrano cambiamenti significativi confermati lungo la linea di contatto nelle ultime 24 ore. Sviluppi chiave sono in corso ad Oleksijevo-Druzhkivka e sui suoi fianchi.

In direzione di Dobropillja, sono in corso pesanti combattimenti per Serhiivka e Hulive, nonché nelle immediate vicinanze di Dobropillja.

Sul fronte di Zaporižžja, , proseguono i combattimenti per Yurkivka e Preobrazhenka, così come sugli accessi a Orichiv.

Graziella Giangiulio

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