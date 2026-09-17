TAIWAN. Come sopravvivere alla tempesta: dibattiti, prospettive e timori sull’isola stretta tra le mire di due Giganti 

In un clima geopolitico sempre più caratterizzato dall’incertezza geopolitica, Taiwan si interroga sul suo futuro, sulla strategia migliore per rispondere ad un eventuale invasione, sulla possibilità di resistere e sul ruolo degli Stati Uniti se dovesse concretizzarsi la temuta ipotesi della guerra.

In un editoriale pubblicato l’8 settembre sulla piattaforma mediatica taiwanese Storm Media Group (Feng chuanmei) il professore a contratto presso il Dipartimento di Diplomazia e Relazioni Internazionali dell’ Università Tamkang e già Direttore, Istituto di Studi Superiori sugli Affari Militari della RPC, Università della Difesa Nazionale, Jing Yuanzhou, osservando la tendenza generale, sull’isola e fuori, a cercare di individuare il periodo o l’anno in cui la Repubblica Popolare Cinese si deciderà ad invadere Taiwan, evidenzia come sia più costruttivo prestare attenzione ad una possibile convergenza di fattori chiave in uno stesso arco temporale che possa influenzare il processo decisionale di Pechino. Partendo da questo punto di vista l’accademico taiwanese individua tre “finestre” che possono essere cruciali per il futuro dello Stretto di Taiwan: la “finestra Davidson”, la “finestra Xi Jinping” e la “finestra statunitense”. La prima finestra che prende il nome dall’ex comandante delle forze americane nell’Indo-Pacifico Phil Davidson, come riferito da Jing Yuanzhou prevede che l’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) entro il 2027 (centenario della sua fondazione) abbia le capacità per invadere Taiwan. In merito a ciò l’accademico evidenzia che, sebbene le nuove capacità acquisite dall’esercito cinese non siano state testate in combattimento, sia innegabile che la sofisticazione degli armamenti dell’EPL e la gamma di opzioni militari a sua disposizione stiano costantemente aumentando.

Per quanto concerne la seconda finestra, la cosiddetta “finestra Xi Jinping”, che, come spiega Jing Yuanzhou, riguarderebbe la fiducia o la sfiducia del Segretario del PCC (e Presidente della Repubblica e Presidente della Commissione Militare Centrale) nei confronti delle effettive capacità dell’EPL. Questa finestra, secondo lo studioso, sarebbe emersa come fattore secondario rispetto alla prima con l’aumentare delle epurazioni ai vertici dell’esercito della Repubblica Popolare che secondo l’accademico taiwanese suggerirebbe “lo scetticismo di Xi riguardo alla lealtà dei suoi generali, alla qualità degli armamenti e persino alle effettive capacità di combattimento delle forze armate”.

La terza finestra, quella statunitense, secondo Jing Yuanzhou, si sarebbe aperta con il conflitto che vede coinvolti gli Stati Uniti contro l’Iran, e rappresenterebbe per gli americani una “finestra di vulnerabilità” le cui forze armate sono attualmente sotto pressione e necessiterebbero di tempo per ripristinare ed incrementare il proprio munizionamento, aprendo al contempo una finestra di opportunità per i Cinesi.

Jing Yuanzhou, analizzando queste tre finestre, ritiene che l’arco temporale in cui quete potranno convergere spingendo Xi a ritenere che le possibilità di successo di un’azione militare superino i rischi sia il periodo compreso tra il 2028 ed il 2030. Quest’arco temporale non va considerato, secondo l’accademico, come una data precisa, ma piuttosto come un lasso di tempo in cui il pericolo di rischio strutturale richiederà una vigilanza rafforzata. Anche in questo caso però, specifica Jing Yuanzhou, “qualora Pechino decidesse di intraprendere un’azione militare in questo arco di tempo, uno sbarco anfibio su vasta scala non sarebbe necessariamente la strategia prescelta: misure quali blocchi navali, isolamento marittimo e aereo, pressioni sulle isole periferiche, guerra cibernetica ed elettronica, o persino operazioni ad alta intensità nella «zona grigia», potrebbero benissimo precedere un combattimento anfibio su larga scala”.

Uno dei punti chiave resta sempre il coinvolgimento degli Stati Uniti nella difesa dell’isola. Un editoriale pubblicato sempre sulla piattaforma mediatica Storm Media Group a firma di Li Zhongqian, Vicedirettore responsabile e Direttore del Centro Internazionale di Storm Media, pubblicato il 15 settembre, sottolineava come una dichiarazione dell’ex Segretario di Stato statunitense Hilary Clinton fosse stata strumentalizzata e distorta in modo che implicasse una possibile pressione statunitense sulle autorità di Taiwan perché abbandonassero qualsiasi idea di resistenza. Nell’articolo l’autore sottolinea, invece, come Clinton intendesse che la situazione geopolitica internazionale non fosse favorevole agli Stati Uniti, che il conflitto in Iran avrebbe assottigliato le risorse militari statunitensi e di come ciò potrebbe far credere a Pechino che Washington non possa essere in grado di impegnarsi in un conflitto su più fronti e di fornire il proprio supporto a Taiwan.

L’articolo, come altri due editoriali pubblicati sulla stessa piattaforma il 16 settembre, analizzava anche le implicazioni della proposta avanzata dal think tank statunitense Defense Priorities, con un rapporto a cura di Jennifer Kavanagh (senior fellow e direttrice delle analisi militari), che prevede uno spostamento delle forze americane dalla più facilmente attaccabile prima catena di isole alla seconda (ovvero “verso Guam, le Isole Marianne Settentrionali, Palau, gli Stati Federati di Micronesia e le Isole Marshall, utilizzando al contempo l’Australia come base logistica arretrata” come si legge nell’editoriale di Li Qize). La proposta, inoltre, in base a quanto riferito dal professore associato della taiwanese National Changhua University, Li Qize (che negli ultimi giorni è stato al centro dei dibattiti tra le due sponde dello Stretto a causa delle sue riflessioni sul principio “Un Paese, Due Sistemi”), prevede un progressivo disimpegno statunitense negli accordi di difesa reciproca con Giappone, Corea del Sud, Filippine ed Australia, oltre ad un passaggio da una posizione di “ambiguità strategica” ad una di “chiara non interferenza” per quanto riguarda la questione di Taiwan.

L’accademico taiwanese analizzando il rapporto ne evidenzia le vulnerabilità (ad esempio il fatto che il ritiro dell’ombrello nucleare USA da Corea del Sud e Giappone porterebbe i due pasi a sviluppare un proprio programma militare nel settore innescando la prolificazione nucleare nella regione e possibili attacchi preventivi, anche se il rapporto sostiene che tali rischi non giustifichino il mantenimento dello status quo) sottolinea che il documento individua dei problemi reali, ovvero che le risorse statunitensi non siano illimitate, che sia necessario un ripensamento del dispiegamento delle forze nella Prima Catena di Isole e che gli alleati non possono beneficiare della protezione americana senza pensare di contribuirvi. Tuttavia, secondo Li Qize, il ripiegamento delle forze statunitensi non eliminerebbe il rischio, ma lo ridistribuirebbe, difatti, continua l’accademico “spostare le forze statunitensi al di fuori della Prima Catena di Isole possa ridurre la probabilità che le truppe in prima linea subiscano attacchi, ritirare contestualmente gli impegni di sicurezza non diminuisce necessariamente la probabilità di lanci di missili, dell’imposizione di un blocco o del ricorso alla coercizione”. La pace si ottiene, conclude l’accademico taiwanese, non allontanando le truppe, bensì garantendo che nessuna delle parti possa mettere l’altra di fonte al fatto compiuto ed a basso costo.

Lo stesso giorno in un altro editoriale sulla stessa piattaforma mediatica, l’esperto militare Zhou Yuping analizzando tre elementi (il già citato documento del think tank Defense Priorities, le dichiarazioni del direttore dell’American Institute in Taiwan, AIT, Raymond Greene riguardo all’impegno degli Stati Uniti volto a rafforzare la propria presenza e le partnership nell’Indo-Pacifico, ponendo grande enfasi sulla Prima catena di isole, sostenendo al contempo Taiwan nel potenziamento delle sue capacità di autodifesa, ed, infine le dichiarazioni dell’ex Segretario Generale del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che ha affermato come “già nel 2020 era noto che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti in soccorso di Taiwan, descrivendo l’attuale situazione strategica dell’isola come «debole, divisa e provocatoria»”) ha evidenziato come fattori riflettano una realtà in cui le capacità tecnologiche e militari di Pechino e Washington continuano ad evolversi, gli Stati Uniti “sono inevitabilmente costretti a rivalutare i costi di un eventuale intervento in una crisi nello Stretto di Taiwan e il valore strategico dell’isola all’interno dell’architettura di sicurezza della prima catena di isole.”

Dopo aver analizzato nel dettaglio la situazione, Zhou Yuping, sottolinea come la rivalutazione da parte degli Stati Uniti del costo di un intervento a favore di Taiwan, non implichi l’abbandono dell’isola, ma che comporti, “data la continua crescita delle capacità militari cinesi, i limiti delle risorse strategiche globali statunitensi e il rapido mutamento del contesto di sicurezza della Prima Catena di Isole”, da parte di Washington un adeguamento continuo della propria analisi costi-benefici per quanto riguarda lo Stretto. L’esperto militare conclude che questa affermazione sia vera anche per Tokyo, Manila, Seul e Taipei.

In questo contesto, secondo Zhou Yuping, il principio su cui Taiwan dovrebbe basare la propria strategia non è rappresentato dalla pretesa di garanzie da parte di terzi di non essere abbandonata in caso di un attacco cinese, ma “dall’ innalzare costantemente i costi per qualsiasi forza intenda compromettere la pace nello Stretto – accrescendo al contempo l’interesse condiviso della comunità internazionale a preservarne la stabilità, attraverso capacità di difesa credibili, una resilienza nazionale globale, una gestione matura delle crisi e legami di sicurezza più stretti con i partner dell’Indo-Pacifico.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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