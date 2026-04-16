MAR CINESE MERIDIONALE. Pechino blocca lo Scarborough Shoal

La Cina sta impiegando navi e una barriera per rafforzare il controllo dell’ingresso al banco di Scarborough nel Mar Cinese Meridionale, in un contesto di crescente tensione con le Filippine.

Scarborough è uno dei siti marittimi più contesi dell’Asia, la presenza di quattro pescherecci, una nave della marina o della guardia costiera cinese e una nuova barriera galleggiante si verifica mentre le Filippine inviano le proprie navi della guardia costiera e della pesca a sostegno dei pescatori, spesso respinti dalle pattuglie cinesi più numerose, riporta Reuters.

Fotografie satellitari scattate il 10 e l’11 aprile mostrano pescherecci ancorati all’imboccatura del banco di sabbia, oltre a una barriera galleggiante che lo attraversa, visibile nell’immagine dell’11 aprile. Vantor, precedentemente Maxar Technologies, ha affermato che una probabile nave pattuglia della marina o della guardia costiera cinese è visibile appena fuori dall’imboccatura il 10 aprile.

La zona di pesca tradizionalmente ricca del banco di Scarborough si trova interamente all’interno della zona economica esclusiva delle Filippine, ma la Cina la rivendica anche come parte del proprio territorio.

L’anno scorso, la Cina ha approvato l’istituzione di una riserva naturale nazionale in quella zona, allarmando i funzionari della sicurezza filippini, che hanno definito la mossa un “chiaro pretesto per l’occupazione”. Jay Tarriela, portavoce della guardia costiera filippina, ha dichiarato mercoledì a Reuters che il governo cinese ha installato una barriera galleggiante di 352 metri all’ingresso del banco di sabbia il 10 e l’11 aprile.

“Sei imbarcazioni della milizia marittima cinese sono state avvistate all’interno del banco, mentre altre tre sono state individuate all’esterno, apparentemente a ostruire l’ingresso del Bajo de Masinloc”, ha affermato Tarriela. Si riferiva al banco di sabbia con il suo nome filippino, Bajo de Masinloc, mentre la Cina lo chiama Isola di Huangyan.

Sebbene la guardia costiera filippina abbia rimosso barriere in passato, Tarriela ha affermato che la parte cinese sembra aver rimosso l’ultima barriera durante il fine settimana, ma la Marina filippina dichiara che i suoi pattugliamenti continuano. “Secondo le nostre valutazioni, in passato hanno sempre mostrato sospetto ogni volta che hanno monitorato un gruppo di pescherecci filippini”, ha aggiunto Tarriela.

Dieci navi della guardia costiera cinese sono state avvistate presso il banco di sabbia dal 5 al 12 aprile, ha dichiarato martedì il portavoce della Marina filippina Roy Trinidad.

Nonostante le rivendicazioni contrastanti, la sovranità non è mai stata stabilita e il banco di sabbia è di fatto sotto il controllo di Pechino, anche se le imbarcazioni filippine continuano a tentare di operarvi.

A gennaio, le forze armate delle Filippine e degli Stati Uniti hanno navigato insieme presso il banco di sabbia nell’undicesima esercitazione congiunta tra i due alleati del trattato.

Gli scontri militari tra i due Paesi sono aumentati vertiginosamente sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr., che si è avvicinato a Washington in risposta alla crescente presenza cinese nelle trafficate acque del Mar Cinese Meridionale Migliaia di soldati di entrambi i Paesi si preparano a iniziare esercitazioni su larga scala in tutto l’arcipelago filippino questo mese, inclusa Zambales, la cui costa dista circa 120 miglia nautiche dal banco di Scarborough.

Secondo i diplomatici, le esercitazioni e le tensioni più ampie vengono monitorate attentamente, nel timore che la Cina possa approfittare della percezione che gli Stati Uniti siano distratti dal conflitto con l’Iran e dal loro sforzo per riaprire il vitale Stretto di Hormuz.

La Cina ha mantenuto un dispiegamento di guardia costiera e pescherecci presso il banco di sabbia da quando lo ha occupato nel 2012, dopo una situazione di stallo con le Filippine.

Manila ha affermato che la milizia marittima cinese gestisce alcuni pescherecci presso il banco di sabbia e in altre aree contese del Mar Cinese Meridionale, ma Pechino non ha mai riconosciuto tale circostanza.

Una sentenza del 2016 della Corte Permanente di Arbitrato su diverse questioni relative al Mar Cinese Meridionale ha dato ragione a Manila, ma la sovranità sul banco di Scarborough non rientrava nel suo ambito di competenza.

La Corte ha affermato che il blocco imposto da Pechino in quella zona violava il diritto internazionale, poiché si trattava di una tradizionale area di pesca per diversi paesi, tra cui Cina, Filippine e Vietnam.

Tommaso Dal Passo

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