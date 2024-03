FRANCIA. Parigi contro il fast fashion

Shein e altri rivenditori asiatici simili si trovano ad affrontare una sanzione fino a 10 euro per ogni articolo venduto in Francia entro il 2030 e un limite alla pubblicità nel paese, dopo che i legislatori hanno approvato una legge sul fast fashion.

Il rivenditore, che ha sede a Singapore, ma fondato in Cina, è stato nominato nel testo della legislazione, che mira a imporre inizialmente 5 euro su ciascun articolo, ma raddoppiando la sanzione entro la fine del decennio, entro un limite del 50% del prezzo di vendita di ciascun articolo, riporta Nikkei.

Il disegno di legge, ampiamente sostenuto e che deve ancora essere approvato dalla Camera alta del Parlamento, propone anche di vietare la pubblicità delle aziende di moda “effimere”.

I rivenditori di fast fashion utilizzano materiali a basso costo per sfornare vestiti, scarpe e accessori alla moda, vendendoli a buon mercato con l’obiettivo di guadagnare denaro attraverso il volume. Prima del voto della Francia, il Parlamento europeo aveva adottato una proposta che richiederà ai produttori che vendono prodotti tessili nell’Ue di coprire i costi di raccolta, smistamento e riciclaggio degli stessi, in un passo verso un’industria tessile più sostenibile.

Durante la sessione parlamentare a Parigi, il ministro della Transizione ecologica Christophe Bechu ha dichiarato che il governo vuole vietare le esportazioni di rifiuti tessili, che finiscono principalmente nei paesi africani.

Ma a dimostrazione del fatto che i legislatori francesi mirano anche a proteggere l’industria tessile nazionale e la vendita al dettaglio con questo disegno di legge, ha affermato: “Il sacrificio della nostra industria tessile è finito”.

Antoine Vermorel-Marques, deputato conservatore, ha affermato che il disegno di legge “non è contro la Cina e non è contro i nostri partner economici”. L’obiettivo, ha spiegato, è sostenere i prodotti “made in France e made in Europe”, facendo pagare “chi inquina”.

Shein ha dichiarato dopo il dibattito parlamentare che il disegno di legge “penalizzerà in modo sproporzionato i consumatori più attenti ai costi”.

Secondo la proposta, il denaro raccolto dalle aziende fast fashion, definite nel testo del disegno di legge come quelle che producono più di 1.000 pezzi di nuovi articoli ogni giorno, sarà ridistribuito ai produttori francesi “virtuosi”. Il disegno di legge “sosterrebbe le nostre imprese e penalizzerebbe i concorrenti stranieri che troppo spesso ignorano i diritti dei lavoratori, il rispetto per l’ambiente e la salute dei loro clienti”, si legge nel testo.

Anche i rivenditori online che vendono moda “usa e getta” dovranno pubblicare l’impatto ambientale dei loro prodotti. Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, tra il 4% e il 9% di tutti gli articoli tessili venduti in Europa vengono distrutti prima di essere utilizzati, in gran parte perché sono stati restituiti o sono rimasti invenduti. La legge dell’Unione Europea impone che la merce non utilizzata e non danneggiata possa essere restituita ai venditori senza giustificazione entro 14 giorni dal ricevimento.

Shein ha affermato che il disegno di legge non “misura oggettivamente” l’impatto ambientale del settore e che il volume degli articoli invenduti sarebbe un indicatore molto migliore. Ha detto che il tasso di invenduto di Shein è “ben inferiore al 10%, rispetto al 40% dei rivenditori tradizionali”.

Grazie alla definizione francese di fast fashion, è probabile che i rivenditori europei che vendono molti meno articoli ogni giorno, come Zara e H&M, vengano risparmiati dal controllo. I legislatori francesi calcolano che Shein lancia circa 7.200 nuovi prodotti ogni giorno. L’imposizione della sanzione aiuterà anche a ridurre il divario tra i rivenditori di moda tradizionali e aziende del calibro di Shein.

L’Istituto francese della moda ha affermato che mentre la Francia prende di mira marchi come Shein i cui prodotti “creano dipendenza, impiegano un marketing aggressivo e producono quantità eccessive”, aziende francesi come Decathlon, marchio di abbigliamento e attrezzature sportive e rivenditore, adottano approcci simili anche nelle loro attività.

Molte delle aziende di moda francesi, come Kookai e Pimkie, hanno lottato per rimanere a galla negli ultimi decenni contro la concorrenza di marchi che hanno spostato la produzione in paesi dove manodopera e materiali sono molto più economici, come Cina, Bangladesh, Marocco e Turchia.

Rivenditori come Shein, la cinese Temu e la statunitense Amazon hanno venduto lo scorso anno in Francia circa 1,3 miliardi di euro di articoli di moda, ovvero circa il 19% delle vendite online e il 4% del consumo totale di abbigliamento, riferisce Fashion Network, citando i dati dell’Istituto francese della Moda.

Shein ora scommette sui negozi fisici per migliorare la propria immagine in Europa, aprendo numerosi negozi temporanei e uno spazio permanente che chiama “casa creativa” per mettere in mostra la propria attività.

Ma Shein ha un problema di immagine anche negli Stati Uniti, dove sta pianificando una quotazione. I media britannici hanno recentemente riferito che la società sta valutando la possibilità di spostare la quotazione a Londra poiché è improbabile che ottenga l’approvazione normativa negli Stati Uniti a causa delle accuse di lavoro forzato nella sua catena di fornitura.

Shein non è l’unico rivenditore a essere oggetto di tale preoccupazione, però. Alla più grande azienda di fast fashion al mondo, Inditex con sede in Spagna, che possiede Zara, è stato recentemente chiesto dai suoi investitori di essere trasparente riguardo alla sua offerta, seguendo mosse simili nei confronti dei suoi concorrenti. Inditex ha riferito che le sue vendite sono aumentate del 10% raggiungendo la cifra record di 36 miliardi di euro nell’anno terminato a gennaio 2024.

Lucia Giannini

