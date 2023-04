ENERGIA. La Cina scommette ancora sul carbone per avere elettricità

Nei primi tre mesi di quest’anno, i governi provinciali cinesi hanno approvato un drastico aumento delle centrali elettriche a carbone – almeno 20,45 gigawatt – nonostante la promessa di ridurre le emissioni.

Stando alla denuncia di Greenpeace, ripresa da AF, i funzionari locali hanno in programma di espandere notevolmente gli investimenti nell’energia a carbone invece di affrontare «i miglioramenti disperatamente necessari alla rete elettrica cinese e alla capacità di stoccaggio dell’energia, che renderebbero più facile per la capacità esistente soddisfare i periodi di alta domanda di energia». ha detto Greenpeace Asia orientale.

La rete elettrica cinese «manca di un’adeguata flessibilità e reattività» e «questi problemi continueranno a inibire il trasferimento e lo stoccaggio dell’elettricità finché non li affronteremo di petto».

Ma non ci sono ancora date di inizio di questi progetti.

La spinta per la costruzione di nuove centrali a carbone è aumentata drasticamente da 18,55 GW in tutto il 2021 a 20,45 GW nel primo trimestre di quest’anno. Il boom del carbone, iniziato l’anno scorso, è proseguito anche quest’anno, secondo Greenpeace.

Nel 2022 sono stati approvati almeno 90,72 GW di nuova energia a carbone, con solo otto province che hanno approvato più di tre quarti di questa cifra (78%). Il Guangdong ha approvato il maggior numero di nuove centrali a carbone nel 2022, con 10 nuovi progetti per un totale di 18,18 GW di nuova capacità, mentre il Jiangsu ha approvato otto progetti per un totale di 12,12 GW.

Anche la nuova capacità eolica e solare è aumentata nel 2022, con l’entrata in funzione di 121 GW di capacità combinata di progetti eolici e solari, ha dichiarato il gruppo ambientalista, aggiungendo che alla fine dello scorso anno la capacità di generazione totale della Cina era pari al 15,2% di energia solare, al 14,3% di energia eolica e al 43,8% di carbone.

Una maggiore sicurezza energetica in Cina comporta «la fornitura di periodi di alta domanda di energia attraverso soluzioni dal lato della domanda, tra cui politiche che consentano il trasferimento di energia da regione a regione o miglioramenti infrastrutturali alla capacità di stoccaggio dell’energia, alla connettività tra le reti, alle piattaforme di gestione e alle misure di controllo del carico da parte degli utenti», ha affermato il gruppo ecologista.

La maggior parte dei nuovi progetti è stata realizzata in province che hanno sofferto di carenze di energia elettrica a causa delle ondate di caldo record degli ultimi anni.

Ma secondo Greenpeace, investire in impianti a carbone per aumentare l’aria condizionata dei cittadini non farebbe altro che rendere più frequenti i fenomeni climatici estremi e creare emissioni che rimarrebbero nell’atmosfera per decenni.

Maddalena Ingroia