AMBIENTE. Il Mandarino Xi di fronte alla sfida ambientale globale

La conferma di Xi Jinping alla guida del Partito e quindi della Cina potrebbe migliorare le politiche climatiche della Cina nei prossimi anni, dato il suo forte impegno personale per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo verde.

Nel settembre 2020, in occasione di una riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Xi ha stupito il mondo impegnando la Cina a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060. Questo impegno è stato anticipato da quello di diverse grandi economie, tra cui Stati Uniti, Giappone, India, Brasile e Russia. Nel settembre 2021, Xi si è inoltre impegnato a non finanziare più nuovi progetti di energia a carbone all’estero, riporta AF.

A livello nazionale, Xi ha “personalmente pianificato, implementato e promosso” un sistema di ispezione ambientale centrale che collega strettamente le prestazioni ecologiche e ambientali alle azioni disciplinari e alla promozione dei funzionari locali.

Tuttavia, un regime sempre più autoritario potrebbe minare le azioni della Cina in materia di clima nel lungo periodo, a causa delle sue difficoltà nel gestire a situazione pandemica. La crescita del consumo di energia in Cina – un aumento di 3,4 volte negli ultimi vent’anni – ha alimentato il suo rapido sviluppo economico, ma pone anche sfide significative all’approvvigionamento energetico del Paese.

Essendo il più grande emettitore di carbonio al mondo, la Cina si trova ad affrontare pressioni enormi per proteggere l’ambiente sia a livello globale che locale.

La Cina deve affrontare sfide significative nella gestione di molteplici obiettivi energetici e climatici in un contesto politico sempre più autoritario. L’incapacità di bilanciare le esigenze economiche, politiche e ambientali in competizione tra loro diventerà un grosso ostacolo alla capacità della Cina di rispettare gli impegni assunti in materia di clima. Negli ultimi anni sono emersi segnali preoccupanti.

Mentre i funzionari locali si concentrano sempre più sull’aumento degli indicatori di performance enfatizzati da Xi, altri obiettivi meno visibili vengono compromessi. La ricerca dell’efficacia a tutti i costi in un progetto di transizione del riscaldamento dal carbone al gas su larga scala nelle zone rurali della Cina settentrionale ha provocato una significativa ingiustizia energetica, lasciando milioni di residenti in condizioni di povertà energetica e senza un adeguato riscaldamento durante l’inverno.

Gli sforzi di riduzione delle emissioni di carbonio “in stile campagna elettorale” hanno contribuito a causare blackout elettrici e a interrompere le attività economiche in molte regioni.

Le politiche più importanti potrebbero anche cambiare improvvisamente a causa di cambiamenti nei vertici del Pcc, o nelle priorità di Xi Jinping. L’impennata dei prezzi del carbone e lo spostamento dell’attenzione sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico hanno portato a cambiamenti nella politica del carbone della Cina.

Bilanciare le priorità economiche, politiche e ambientali si è rivelato una sfida formidabile per i Paesi democratici, come dimostra l’attuale crisi energetica dell’Europa dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sia per Pechino che ne sta approfittando.

Gli ostacoli a una politica energetica e climatica efficace in un processo democratico includono le incertezze causate dai cicli elettorali e l’incapacità di intraprendere azioni rapide e decisive. Queste sfide portano a concentrarsi eccessivamente su obiettivi a breve termine a scapito di affrontare problemi a lungo termine, come il cambiamento climatico.

Al contrario, l’approccio al clima e all’energia nel sistema politico autoritario cinese può portare a politiche che sacrificano i bisogni immediati per una grande strategia nazionale. I governi provinciali e locali potrebbero avere meno incentivi a impegnarsi in altre aree di sviluppo, come l’uguaglianza energetica.

La Cina può attingere alle proprie esperienze di riforma economica, come la riforma della ripartizione fiscale degli anni ’90, che ha stabilito una divisione più chiara e razionale delle responsabilità di spesa e delle autorità fiscali tra il governo centrale e quelli provinciali.

L’eccessiva dipendenza da un approccio dall’alto verso il basso per guidare le politiche orientate al clima può mettere a rischio la longevità di queste politiche. Dopo tutto, per quanto Xi rimanga al potere, è improbabile che riesca a guidare la Cina fino alla realizzazione dell’obiettivo di zero emissioni nette nel 2060.

Tommaso Dal Passo