EGITTO. Rimpatriati studenti e docenti sudanesi dal Cairo

Giovedì, 392 cittadini sudanesi ha fatto ritorno in patria dall’Egitto nell’ambito di un programma di rimpatrio volontario; l’ultimo gruppo comprendeva insegnanti, studenti e le loro famiglie, secondo quanto riferito dal Comitato “Hope” per il Rimpatrio Volontario.

Tra le persone rientrate, provenienti da Il Cairo, Alessandria e Assuan, vi erano studenti di vari livelli dell’istruzione generale, ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale sudanese SUNA. L’ambasciata sudanese al Cairo è impegnata a facilitare il ritorno in Sudan di insegnanti, studenti e delle loro famiglie, affinché possano partecipare al nuovo anno accademico e riprendere il percorso di studi, riporta Anadolu.

Viene data particolare attenzione a questi gruppi visto che il rimpatrio dei docenti universitari è stato completato la scorsa settimana, nell’ambito degli sforzi per riportare in Sudan il personale scolastico e gli studenti.

“Le operazioni di rimpatrio proseguiranno finché non sarà riportato in patria l’ultimo cittadino sudanese che desidera tornare dall’Egitto”, ha dichiarato Montaser Othman Omar, segretario esecutivo del Comitato “Hope” per il Rimpatrio Volontario.

Il comitato presta particolare attenzione agli studenti, poiché è necessario organizzare il loro rientro in tempo utile per la ripresa degli studi in Sudan, ha spiegato. Il 7 settembre, il comitato ha organizzato il rientro in Sudan di 980 cittadini sudanesi dal Cairo a bordo di 20 autobus.

Nel mese di agosto, 4.977 sudanesi sono rientrati in patria attraverso sei viaggi organizzati nell’ambito del programma di rimpatrio volontario, mentre a luglio erano rientrate 6.074 persone, sempre in sei viaggi.

Dallo scoppio del conflitto in Sudan nell’aprile 2023, oltre 1,2 milioni di sudanesi sono fuggiti in Egitto, secondo le stime ufficiali. Circa 5 milioni di sudanesi risiedevano già nel Paese prima della guerra, rendendo l’Egitto una delle principali destinazioni per chi fugge dai combattimenti.

Entro la fine del 2025, circa 428.676 persone avevano fatto ritorno volontario in Sudan, secondo i dati precedentemente annunciati dall’ambasciatore sudanese Abdel Qader Abdullah.

I rimpatri fanno seguito a un’iniziativa lanciata dall’Egitto nell’ottobre 2025 per trasportare i sudanesi desiderosi di tornare in patria tramite un treno dedicato, dal Cairo ad Assuan.

La guerra tra l’esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido ha causato decine di migliaia di vittime e lo sfollamento di circa 13 milioni di persone, secondo le stime delle Nazioni Unite e di organismi internazionali.

Lucia Giannini

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