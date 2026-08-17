SUDAN. L’Unione Africana aumenta gli sforzi per un cessate il fuoco

L’Unione Africana (UA) ha intensificato gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra civile sudanese, in corso dall’aprile 2023. Una delegazione ha iniziato domenica scorsa una visita di due giorni nel tentativo di ottenere un cessate il fuoco, migliorare l’accesso umanitario e rilanciare un processo politico per porre fine alla guerra, che ha causato decine di migliaia di morti e milioni di sfollati, con il coinvolgimento delle principali potenze regionali.

La delegazione del Consiglio per la Pace e la Sicurezza (CSP) dell’UA giunge in un momento critico del conflitto: le Forze Armate Sudanesi (SAF), sostenute da Egitto e Arabia Saudita, hanno ripreso il controllo di gran parte della capitale, Khartoum, mentre le Forze di Supporto Rapido (RSF), appoggiate dagli Emirati Arabi Uniti, rimangono trincerate in gran parte del Darfur, nel Sudan occidentale, riporta The Morning Star.

Il Kordofan, la regione che collega le zone centrali, occidentali e meridionali del Paese, è diventato un altro importante teatro di scontri.

L’UA ha ripetutamente chiesto un processo politico inclusivo, guidato dai sudanesi, poiché la sola cessazione dei combattimenti non risolverebbe la crisi che ha preceduto la guerra. La transizione in Sudan, successiva al rovesciamento del regime di lunga data di Omar al-Bashir nel 2019, è fallita a causa delle dispute tra gruppi civili e militari.

Nell’ottobre 2021, i militari hanno sciolto l’accordo di condivisione del potere tra civili e militari, aggravando le tensioni sul futuro del Paese. La guerra è iniziata nell’aprile 2023, dopo mesi di rivalità tra le Forze Armate del Sudan (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF) in merito alla proposta di transizione verso un governo civile.

L’Unione Africana (UA) è stata coinvolta nella diplomazia sudanese fin dall’inizio della guerra. Nel maggio 2023, il Consiglio di Sicurezza e Protezione del Sudan (PSC) ha adottato una tabella di marcia che prevedeva un cessate il fuoco permanente e inclusivo, l’accesso umanitario, la protezione dei civili e il ritorno a una transizione politica credibile.

Le SAF e le RSF hanno firmato impegni a Gedda, in Arabia Saudita, nel maggio 2023 sulla protezione dei civili, un cessate il fuoco a breve termine e accordi umanitari. Tuttavia, tali accordi non sono riusciti a fermare i combattimenti.

Maddalena Ingrao

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