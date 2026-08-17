BRASILE. Si è aperta la fase finale dello scontro Lula – Bolsonaro Jr

Domenica scorsa, i due principali candidati alla presidenza del Brasile hanno dato il via alle loro campagne elettorali per le elezioni del 4 ottobre con comizi nei luoghi simbolo dei rispettivi percorsi politici.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha radunato oltre 10.000 sostenitori allo stadio Vila Euclides di São Bernardo do Campo, nella zona industriale di San Paolo, mentre il senatore Flávio Bolsonaro ha riunito i suoi sostenitori sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro.

Lula, 80 anni, ha scelto lo stadio dove si affermò 47 anni fa come leader sindacale dei metalmeccanici durante la dittatura militare. Presentatosi con un cappello a seguito di una diagnosi di cancro alla pelle, ha ribadito la necessità di continuità nelle sue politiche sociali. “La gente mi chiede perché voglio un quarto mandato. Perché, finché sarò in vita, non permetterò che la destra, responsabile di 400.000 morti per Covid a causa della sua irresponsabilità, torni al potere”, ha dichiarato. Ha annunciato che presenterà il suo programma di governo entro dieci giorni, includendo misure per le donne nell’istruzione e per la prevenzione della violenza di genere.

La prima a parlare è stata Benedita da Silva, 84 anni, parlamentare del Partito dei Lavoratori, ex collaboratrice domestica e candidata al Senato. Il candidato alla vicepresidenza al fianco di Lula è l’attuale vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Flávio Bolsonaro, 45 anni, ha parlato da un camion indossando un giubbotto antiproiettile sotto una maglietta gialla. Prima del comizio aveva affermato, senza fornire prove, di aver ricevuto 1.800 minacce di morte. Ha dedicato gran parte del suo discorso a criticare il governo: lo ha accusato di aver indebitato le famiglie, di aver causato perdite alle aziende statali e di essere troppo indulgente sul narcotraffico, e ha dichiarato che “la corruzione ha raggiunto la presidenza”. Si è impegnato a combattere la criminalità e a eliminare quella che ha definito l’ideologia di sinistra dalle scuole. Si è inoltre impegnato a combattere la violenza contro le donne, accompagnato dalla madre e dalla moglie.

I dati sull’affluenza variano a seconda della fonte: le agenzie internazionali hanno riportato migliaia di persone a Copacabana, mentre altre fonti parlano di poche centinaia.

Il sondaggio Quaest, pubblicato venerdì, attribuisce a Lula il 43% dei consensi contro il 40% di Flávio Bolsonaro in un eventuale ballottaggio, con un margine di errore di due punti percentuali. Il tasso di insoddisfazione è del 54% per il senatore e del 52% per il presidente. Sette intervistati su dieci affermano di aver già deciso per chi votare.

Jair Bolsonaro, padre del candidato, sta scontando una condanna per tentato colpo di stato dopo la sconfitta del 2022 ed è interdetto dalla carica. In quell’occasione Lula vinse le elezioni con un margine di 1,8 punti percentuali. Oltre alla presidenza, il 4 ottobre si eleggeranno i governatori, la Camera dei Deputati e i due terzi del Senato. Un eventuale ballottaggio si terrà il 25 ottobre.

Tommaso Dal Passo

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