BELGIO. Fondi sovrani russi congelati. Il ruolo della monarchia

La questione dei fondi sovrani russi è centrale in Belgio. Lì si gioca una partita a scacchi finanziaria: cause e denunce a vicenda fra Russia e Belgio. Da considerare però il ruolo del monarca Filippo, e della regina Mathilde, che può giocare nel contesto internazionale. Tuttavia, le scelte su sanzioni alla Russia, congelamento di asset, o eventuali meccanismi di “prestito di riparazione” all’Ucraina sono di competenza e adottate dal governo federale, dal Parlamento e nelle sedi UE.

Nel Regno del Belgio, la monarchia è parlamentare: il re Filippo I è capo dello Stato ma esercita funzioni prevalentemente simboliche, di rappresentanza e di garanzia istituzionale, senza potere esecutivo diretto. Il re nomina il governo su indicazione parlamentare, firma le leggi e rappresenta il Paese all’estero, ma non partecipa alle decisioni di politica estera, sanzioni, o gestione di asset finanziari sovrani. Infatti, i reali del Belgio non hanno un ruolo diretto o decisionale nella gestione degli asset russi congelati o nei fondi sovrani legati alla guerra russo-ucraina. Qui, il ruolo e il peso dei monarchi però è ben differente da quello esercitato dal sangue blu inglese dei Windsor, guidati da re Carlo III.

Il nodo tecnico-politico riguarda soprattutto gli asset della Banca centrale russa (CBR) immobilizzati in Europa, in gran parte custoditi presso Euroclear, la società di clearing con sede a Bruxelles. Infatti, stime recenti indicano circa 210 miliardi di euro di asset russi congelati nell’UE, di cui circa 185–190 miliardi in Belgio presso Euroclear. Il Belgio è quindi il paese che detiene materialmente la quota maggioritaria di queste riserve, pur nell’ambito di un quadro sanzionatorio deciso a livello UE, e questo spiega il perché il Belgio è al centro del dibattito. Il governo belga ha espresso forti preoccupazioni giuridiche e finanziarie sull’idea proposta dalla Commissione europea e dalla sua presidente von der Leyen di usare, confiscare o “prestare” questi asset per finanziare l’Ucraina. Innanzitutto vi è il rischio di contenzioso internazionale: se in futuro un tribunale internazionale o un accordo con la Russia stabilisse che il congelamento o l’uso di tali asset è illegittimo, il Belgio (e in particolare Euroclear, soggetto privato ma sotto vigilanza nazionale) potrebbe dover risarcire Mosca per centinaia di miliardi. Inoltre, vi è il rischio di bancarotta simbolica: il ministro degli Esteri belga ha parlato di una “grande spada di Damocle” sul Paese, nel senso che una condanna internazionale potrebbe esporre il Belgio a passivi enormi. Per questo, il Belgio non oppone un rifiuto assoluto all’espropriazione dei beni russi e all’uso degli asset, ma chiede garanzie di condivisione del rischio da parte di tutti gli Stati membri UE, nel caso in cui si debba rimborsare la Russia.

La discussione non riguarda solo i fondi sovrani in senso stretto -veicoli di investimento statali-, ma soprattutto le riserve ufficiali della Banca centrale russa detenute in titoli e depositi in Europa. Nel 2024 il G7 di Borgo Egnazia ha approvato il piano Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), che destina il 75% degli interessi maturati sugli asset russi congelati a un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina, il restante 25% va al fisco belga. Si è discusso poi di meccanismi più “spinti”, come un prestito di riparazione, ossia usare parte degli asset come garanzia o fonte di finanziamento per prestiti all’Ucraina, da rimborsare in futuro con le riparazioni di guerra russe. Però, nel dicembre 2025, il Consiglio UE ha approvato a maggioranza qualificata un regolamento per impedire il trasferimento alla Russia degli attivi della sua Banca centrale già immobilizzati nell’UE, con Belgio e Italia che hanno espresso riserve sull’eventuale uso futuro, pur votando sì “per spirito di cooperazione”. In questo quadro, il ruolo del Belgio è quello di Stato membro con la maggiore esposizione finanziaria e giuridica, non di “decisore autonomo”: le regole sono UE, ma le conseguenze pratiche ricadono in modo asimmetrico su Bruxelles. Ovviamente, le scelte europee non sono piaciute a Mosca dove si sta discutendo di diverse possibili risposte e contromisure. A maggio, il Tribunale arbitrale di Mosca ha condannato l’istituto di deposito finanziario belga Euroclear al pagamento di circa 250 miliardi di dollari a titolo di risarcimento danni alla Banca centrale russa per il congelamento di beni sovrani russi ai sensi delle sanzioni dell’UE. L’istituto di deposito finanziario ha respinto la sentenza, ritenendola infondata e priva di giurisdizione, e ha successivamente presentato ricorso in un tribunale belga per bloccare l’esecuzione della sentenza.

Alla luce di quanto sopra, i reali non hanno un ruolo operativo, negoziale o pubblico specifico sulla questione degli asset russi, dei fondi sovrani o del finanziamento dell’Ucraina. Dichiarazioni o prese di posizione della Casa reale su temi di politica estera sensibili sarebbero comunque non vincolanti, seppur d’impatto sul piano simbolico e diplomatico. Il Re esercita la sua influenza attraverso il dialogo con tutti coloro che sono coinvolti nel processo decisionale politico; interagisce con costoro ponendo domande, esprimendo opinioni, formulando suggerimenti, avvertendo e incoraggiando. La sua prospettiva è improntata alla continuità, agli obiettivi a lungo termine e ai grandi progetti in cui il Paese e lo Stato devono impegnarsi. La famiglia reale belga interviene principalmente su questioni umanitarie, culturali, ambientali e di coesione nazionale. Di fatto, non emergono dichiarazioni ufficiali, iniziative o posizioni pubbliche della Casa reale belga specificamente su asset russi o fondi sovrani nel contesto ucraino. Tuttavia, Filippo I in alcune occasione è intervenuto sulla guerra in Ucraina definendola in un discorso davanti al Parlamento europeo nel 2024 anche “il nostro combattimento”, sottolineando che il sostegno all’Ucraina dimostra la capacità dell’UE di prendere “decisioni forti e unanimi”. Nel suo tradizionale discorso in occasione della festa nazionale a luglio 2025 il re ha evocato la guerra tra Russia e Ucraina, lodando il coraggio “notevole” del popolo ucraino e affermando che “è essenziale continuare a sostenere con determinazione gli ucraini”. Infine, nel consueto messaggio per Natale, lo scorso anno, rivolgendosi all’Europa, Re Filippo ha descritto la pace come il “bene comune più prezioso” del continente, ora minacciato da quella che ha definito “brutale dominazione in Ucraina”. Ha ribadito il fermo e risoluto sostegno del Belgio al popolo ucraino, aggiungendo che i dibattiti sui beni russi congelati non indeboliranno tale impegno, senza entrare nel merito tecnico o giuridico della questione. Ha inoltre esortato i paesi europei a mantenere l’unità e a resistere alla divisione. In più occasione ha incontrato il presidente ucraino Zelensky.

La Casa Reale, ciononostante, è finita nel mirino, seppur in maniera parziale e indiretta, in una vicenda sempre finanziaria ma legata a fondi libici. Infatti, il principe Laurent, fratello minore del re Filippo, è coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria e politica legata ai fondi sovrani libici congelati in Belgio dopo la caduta di Gheddafi. Il principe non ha funzioni di governo e la sua esposizione pubblica in questa storia deriva da un’attività privata tramite un’associazione senza scopo di lucro (ASBL) a lui legata, la Global Sustainable Development Trust (GSDT). Tutto ha inizio nel 2008 quando l’ASBL del principe stipula con il regime libico un accordo per un progetto di riforestazione nel deserto libico, che però non si realizza e l’associazione chiede il rimborso/risarcimento. Il cuore della vicenda è un credito di circa 50 milioni di euro contro la Libia. Infatti, a fine 2014, una sentenza belga definitiva condanna lo Stato libico a pagare all’ASBL i suddetti danni. Tuttavia, la Libia non paga ed in aggiunta dopo la rivoluzione del 2011 e l’intervento NATO, il Consiglio di sicurezza ONU impone il congelamento degli asset del regime libico, inclusi quelli del principale fondo sovrano, la Libyan Investment Authority (LIA). In Belgio sono congelati circa 14 miliardi di asset libici, in gran parte titoli depositati, ancora una volta, presso Euroclear. Questi fondi sono bloccati da sanzioni ONU e in linea di principio non possono essere toccati né trasferiti.

Laurent, per ottenere quanto dovuto, chiede alle autorità belghe di aiutarlo a recuperare la somma, anche attingendo o “sbloccando” parte degli asset libici congelati a Bruxelles. Tuttavia, nel 2017 emerge che una parte degli interessi prodotti dai fondi libici congelati è stata decongelata e trasferita in condizioni opache verso varie destinazioni fra cui Regno Unito, Bahrein e Lussemburgo. Inchieste giornalistiche e magistrati belgi ipotizzano che dietro ci siano manovre per favorire certi creditori, tra cui l’ASBL del principe. Allora, Tripoli incolpa il Belgio di voler mettere le mani sui fondi congelati e di usare la vicenda del principe come pretesto e nel 2023 la LIA fa causa a Laurent accusandolo di frode ed estorsione, sostenendo che avrebbe cercato di fare pressione sulla giustizia belga per ottenere pagamenti dal fondo, presentando la propria azione come una controffensiva legale per difendere gli asset congelati da quelle che definisce manovre illegittime.

È importante distinguere, come detto, che il principe Laurent agisce qui come privato, tramite la sua ASBL, non come organo dello Stato belga. Infatti, la monarchia belga e il governo non gestiscono i fondi libici: la custodia tecnica è di Euroclear, il congelamento deriva da sanzioni ONU/UE, e le decisioni di sblocco parziale spettano alle autorità competenti quali Tesoro e Giustizia. Inoltre, la polemica politica in Belgio ha riguardato soprattutto il governo e i ministeri degli Esteri e delle Finanze, accusati di opacità nella gestione degli interessi sui fondi libici, più che la Casa reale in quanto tale. Attualmente il contenzioso tra il principe e LIA è ancora attivo: la sorte dei 50 milioni dovuti è oggetto di battaglia legale e diplomatica.

Paolo Romano

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