VIETNAM. Cooperazione energetica e nucleare con Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin e il Segretario Generale del Partito e Presidente del Vietnam, To Lam, hanno concordato di approfondire la cooperazione energetica – inclusi i settori del nucleare, del petrolio e del gas – durante i colloqui svoltisi questa settimana a Mosca, secondo quanto riferito dall’Agenzia di stampa del Vietnam, VNA.

Mercoledì, Russia e Vietnam hanno firmato un accordo quadro per collaborare alla creazione di una riserva strategica di petrolio in Vietnam, nell’ambito del rafforzamento dei legami energetici tra i due Paesi durante la visita a Mosca del presidente To Lam, riporta The Moscow Times.

Al termine dei colloqui con To Lam, il presidente Vladimir Putin ha inoltre dichiarato che la Russia sta lavorando per introdurre l’ingresso senza visto per i cittadini vietnamiti “nel prossimo futuro”, pur senza fornire una tempistica precisa.

La viceministra degli Esteri vietnamita, Le Thi Thu Hang, aveva precedentemente affermato che Hanoi si aspettava una “svolta” nella cooperazione russo-vietnamita nei settori del petrolio, del gas e dell’energia nucleare.

To Lam – che si era recato a Mosca anche nel maggio 2025 per partecipare alla parata della Giornata della Vittoria sulla Piazza Rossa e firmare un accordo di partenariato strategico con la Russia – ha tenuto una conferenza stampa congiunta con Putin dopo i colloqui tra i funzionari vietnamiti e russi.

Inoltre, Putin e To Lam hanno presieduto, in collegamento video, l’inaugurazione ufficiale di un laboratorio congiunto di ricerca sulle malattie infettive.

Nel corso della sua visita di Stato di tre giorni a Mosca, iniziata lunedì, To Lam ha incontrato finora il primo ministro russo Mikhail Mishustin, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev e la presidente del Consiglio della Federazione (la camera alta del parlamento russo) Valentina Matvienko.

To Lam ha inoltre incontrato il leader del Partito Comunista russo Gennady Zyuganov, veterani di guerra russi e membri della diaspora vietnamita presso l’ambasciata a Mosca, occasione in cui ha sottolineato la transizione del Vietnam verso un’integrazione internazionale diversificata.

La Russia rimane il principale fornitore di armamenti del Vietnam ed è coinvolta in progetti legati all’energia nucleare e all’estrazione di gas nel Mar Cinese Meridionale – comprese acque rivendicate anche dalla Cina – sebbene Hanoi stia diversificando le proprie fonti di approvvigionamento militare.

Tommaso Dal Passo

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