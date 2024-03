ECUADOR. Uccisa Brigitte García, sindaco più giovane del paese

Il sindaco più giovane dell’Ecuador e un altro occupante della sua auto sono stati trovati morti con ferite compatibili con quelle provocate da armi da fuoco nella città costiera di San Vicente, nella provincia di Manabi, nonostante lo stato di emergenza in vigore.

Il duplice omicidio è avvenuto domenica scorsa: “Questa mattina presto nel settore di San Vicente, Manabí, sono state identificate 2 persone all’interno di un veicolo senza segni vitali, con ferite da arma da fuoco, corrispondenti a Jairo Loor, direttore delle comunicazioni di San Vicente e Brigitte García, sindaco del cantone di San Vicente,” ha scritto la polizia ecuadoriana su X, riporta MercoPress.

García, 27 anni, apparteneva al movimento Rivoluzione Cittadina dell’ex presidente Rafael Correa. “Sono devastato. Non posso crederci”, ha scritto Correa su X. “Mio Dio, Brigitte! Era il sindaco più giovane del Paese”, ha aggiunto dal suo esilio in Belgio. ”Se è così dura per uno, posso immaginare come devono essere le loro famiglie… non ho parole“.

L’omicidio di Garcia è avvenuto meno di due mesi dopo quello di Diana Carnero, consigliera di 29 anni del comune costiero di Naranjal, nella provincia di Guayas, non lontano dalla città portuale di Guayaquil, il 7 febbraio, uccisa da sicari assoldati. Era anche una Correísta, che è entrata così alla lista di altre importanti vittime di omicidi come il sindaco di Manta Agustin Intriago e il candidato alla presidenza Fernando Villavicencio.

Il presidente Daniel Noboa ha dichiarato lo stato di emergenza a gennaio, a meno di due mesi dall’inizio del suo mandato, nel tentativo di frenare la spirale di violenza seguita alle evasioni e alle rivolte da parte dei gruppi della criminalità organizzata.

Nel dichiarare il “conflitto armato interno”, il governo ha identificato almeno 22 gruppi criminali organizzati transnazionali e li ha classificati “come organizzazioni terroristiche” e “attori belligeranti non statali”.

Noboa ha lanciato il cosiddetto “Piano Phoenix” per riprendere il controllo delle strutture correzionali, molte delle quali sono praticamente gestite da detenuti. Oltre 450 di loro sono stati uccisi dal 2020 a causa dei massacri violenti delle bande rivali.

L’Ecuador ha segnalato 45 omicidi intenzionali ogni 100.000 abitanti nel 2023.

“Stiamo collaborando con la Procura Generale e abbiamo ordinato alla Polizia Nazionale dell’Ecuador di compiere tutte le azioni necessarie per garantire l’immediatezza delle indagini, per trovare gli autori e gli ideatori”, ha detto un portavoce del governo ecuadoriano.

L’omicidio di Garcia è avvenuto anche mentre il paese si dirige verso il referendum del 21 aprile in cui si dovranno decidere questioni come il coinvolgimento delle forze armate nella lotta alla criminalità, oltre alle riforme giudiziarie e del lavoro.

Maddalena Ingrao

