MAR CINESE MERIDIONALE. Tensione alle stelle fra Pechino e Manila

La Cina ha avvertito il 25 marzo le Filippine di comportarsi con cautela e di cercare il dialogo, affermando che le loro relazioni sono a un “bivio” poiché i nuovi scontri tra le loro guardie costiere sulle rivendicazioni marittime hanno aggravato le tensioni.

Era il secondo avvertimento del genere dal Ministero degli Esteri cinese in tre mesi mentre i due paesi si scontravano apertamente sulle rivendicazioni territoriali nelle Isole Spratly, un arcipelago per lo più disabitato nel Mar Cinese Meridionale, riporta Reuters.

Il messaggio è stato consegnato dal vice ministro degli Esteri cinese Chen Xiaodong durante una telefonata con la controparte filippina Theresa Lazaro nel contesto del peggioramento degli attriti sul Second Thomas Shoal nel Mar Cinese Meridionale.

Nella chiamata, Lazaro ha trasmesso la “più forte protesta di Manila contro le azioni aggressive” della guardia costiera cinese e della milizia marittima contro una missione di rifornimento delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale, ha affermato il suo Ministero in una nota.

Chen ha dichiarato in una nota: “La Cina esorta ancora una volta le Filippine a onorare i propri impegni e il proprio consenso, a fermare gli abusi e le provocazioni marittime, a fermare qualsiasi azione unilaterale che possa complicare la situazione e a ritornare seriamente sulla strada giusta per gestire adeguatamente le differenze attraverso il dialogo. e consultazione con la Cina.”

Le Filippine hanno accusato la guardia costiera cinese di aver usato cannoni ad acqua contro una barca civile che riforniva le truppe sabato al Second Thomas Shoal, che secondo loro avrebbe danneggiato la barca e ferito alcuni membri dell’equipaggio.

È stata l’ultima di una serie di scontri nell’ultimo anno.

IL 25 marzo, il ministero degli Esteri filippino ha convocato a Manila l’incaricato d’affari cinese per protestare contro le “azioni aggressive” seguite all’incidente: “La continua interferenza della Cina con le attività di routine e legali delle Filippine nella sua zona economica esclusiva (ZEE) è inaccettabile”, si legge in una dichiarazione separata, aggiungendo che a Pechino è stata presentata una protesta diplomatica. “Viola i diritti sovrani e la giurisdizione delle Filippine”, ha affermato, chiedendo alle navi cinesi di abbandonare l’area.

Il 23 marzo, la guardia costiera cinese ha dichiarato di aver adottato le misure necessarie contro le navi filippine che si intromettono nelle sue acque.

Pechino rivendica come proprio quasi l’intero Mar Cinese Meridionale, compreso il Secondo Thomas Shoal, che si trova all’interno della ZEE di 320 km delle Filippine.

Le Filippine hanno intenzionalmente incagliato una vecchia nave da guerra presso la secca nel 1999 come mezzo per rafforzare le proprie rivendicazioni territoriali e da allora hanno mantenuto lì un piccolo contingente militare.

Il ministero degli Esteri cinese ha affermato il 25 marzo che le Filippine hanno rinnegato la promessa di rimorchiare la nave, “violando gli impegni assunti con la parte cinese in molte occasioni”. Le Filippine hanno ripetutamente negato di aver assunto tale impegno e hanno affermato che non abbandoneranno la loro posizione al Second Thomas Shoal.

La Cina ha schierato centinaia di navi della guardia costiera in tutto il Mar Cinese Meridionale per pattugliare quelle che ritiene siano le sue acque, nonostante una sentenza della Corte Permanente di Arbitrato del 2016 in un caso intentato da Manila secondo cui la richiesta non aveva alcun fondamento nel diritto internazionale. La Cina ha rifiutato di riconoscere questo risultato.

Sempre il 25 marzo, i capi della sicurezza filippini hanno convocato una riunione ad alto livello sull’incidente del cannone ad acqua per preparare raccomandazioni da sottoporre al presidente Ferdinand Marcos Jr sulla via da seguire nella controversia.

Da quando ha preso il potere nel 2022, Marcos ha adottato una linea dura contro quella che considera ostilità cinese e ha rifiutato le pressioni cinesi per evitare le caratteristiche marittime che sostiene.

La Cina vede con sospetto gli sforzi di Marcos per approfondire l’impegno con gli Stati Uniti, alleato del trattato di difesa, compreso l’aumento dell’accesso alle basi per le truppe statunitensi e l’espansione delle esercitazioni militari per includere pattugliamenti aerei e marittimi congiunti.

Washington ha affermato di essere dalla parte delle Filippine nel condannare le “azioni pericolose” della Cina. Anche Giappone, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Australia hanno rilasciato dichiarazioni di sostegno alle Filippine.

“Gli Stati Uniti non sono coinvolti nella questione del Mar Cinese Meridionale, ma sono intervenuti ripetutamente, provocando le questioni marittime tra Cina e Filippine”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian in una conferenza stampa.

Il segretario alla Difesa filippino Gilberto Teodoro ha suggerito lunedì che la Cina dovrebbe dimostrare la forza delle sue rivendicazioni marittime attraverso l’arbitrato, piuttosto che con l’ambiguità: ”Se la Cina non ha paura di far valere le sue pretese davanti al mondo, allora perché non arbitrare secondo il diritto internazionale? (…) Nessun paese crede alle loro affermazioni e vedono questo come un modo per usare la forza, intimidire e piegare le Filippine alle loro ambizioni”.

Tommaso Dal Passo

