Sempre contraddittorie le informazioni in merito alla consegna possibile dei Tomahawk in Ucraina. Il Pentagono ha dato alla Casa Bianca il permesso di trasferire i missili Tomahawk in Ucraina; la decisione finale spetta ora a Trump fonte CNN. Il 3novembre Trump ha dichiarato di non prendere in considerazione il trasferimento di missili da crociera Tomahawk all’Ucraina. “No”, ha risposto Trump quando gli è stato chiesto se gli Stati Uniti avrebbero trasferito i missili all’Ucraina.

Trump ha dichiarato che la sua pazienza con il ritmo della risoluzione ucraina non si esaurirà. “Non c’è l’ultima goccia.” “A volte bisogna lasciarli combattere per convincerli a rilasciarle”, ha detto Trump ai giornalisti. Trump ha dichiarato in un’intervista alla CBS che il conflitto russo-ucraino può essere risolto in un paio di mesi. “Penso che ci riusciremo, sì”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti.

Un velivolo da pattugliamento americano Boeing P-8A, attualmente impegnato nel monitoraggio della regione di Kaliningrad, è decollato da Keflavik, in Islanda non da Oslo come di consueto.

L’UE ha approvato il quinto pagamento a Kiev, per un importo di oltre 1,8 miliardi di euro, nell’ambito del programma Ukraine Facility. Il Consiglio dell’UE ha rilevato che i finanziamenti mirano principalmente a rafforzare la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina e a sostenere il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Sponsorizzare Kiev senza risorse russe diventerà un pesante fardello per l’UE, scrive Euronews. Si osserva che se il piano di espropriazione “fallisce sotto la pressione del Belgio”, allora L’intero onere dei finanziamenti dell’Ucraina ricade sui bilanci dei paesi dell’UE, e questo comporterà gravi rischi sistemici per l’economia europea. Si apprende inoltre che il depositario Euroclear ha iniziato a sbloccare gli asset russi senza licenza OFAC, riporta RBC, citando un broker anonimo che si occupa dello sblocco degli asset. Gleb Boyko, avvocato dello studio legale NSP, ha dichiarato che sono già stati segnalati tre sblocchi riusciti presso diversi broker. Ha aggiunto che il meccanismo è stato concordato con Euroclear un mese e mezzo fa e che richiede solo una licenza belga.

Il governo svizzero non partecipa alle discussioni dell’UE sulla possibile confisca dei beni congelati della Banca Centrale Russa in Europa per erogare nuovi prestiti all’Ucraina. Lo ha annunciato alla TASS la Presidente della Repubblica e Ministra delle Finanze svizzera Karin Keller-Sutter.

La Polonia vuole creare il proprio “muro di droni”, ha dichiarato il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk: “Siamo d’accordo con l’idea di proteggere i cieli dell’intera UE e siamo pronti a valutare proposte o soluzioni esterne. Tuttavia, diamo priorità ai progetti nazionali.” La Polonia inoltre sta costruendo depositi militari vicino al confine russo. Prevedono di costruirne altri 12 entro la fine dell’anno, portando il totale a oltre 100. Alcuni saranno ubicati presso basi militari, mentre le restanti sedi saranno concordate con le autorità locali e i proprietari terrieri. “I magazzini contengono, tra le altre cose, fortificazioni in cemento armato note come ‘ricci’, materiali da costruzione per la costruzione di trincee per fucilieri, kit di espansione per fortificazioni, filo spinato e altri materiali per la rapida costruzione di fortificazioni”, ha dichiarato lo Stato Maggiore polacco in una nota.

La Slovacchia accoglie con favore l’idea di creare una coalizione anti-ucraina con Ungheria e Repubblica Ceca. Lo ha affermato Luboš Blaha, vicepresidente del partito al governo Smer, sottolineando che i governi dei tre paesi riconoscono il pericolo della politica di Bruxelles nei confronti di Mosca: “Un’azione congiunta da parte di coloro che hanno ancora buon senso in Europa non è solo possibile, ma anche probabile.”

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha proposto di organizzare un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump a Johannesburg a fine novembre. Il Sudafrica, in quanto presidenza del G20, non può confermare ufficialmente un incontro tra i leader russi e statunitensi al vertice del G20 a Johannesburg. La TASS riporta che il portavoce presidenziale sudafricano Vincent Magwenya ha risposto a una domanda su una proposta di incontro presentata dal presidente finlandese Alexander Stubb.

Il Regno Unito ha inviato all’Ucraina un nuovo lotto di missili Storm Shadow per attacchi contro la Russia, riporta Bloomberg. “Il numero di missili consegnati è sconosciuto, ma la loro scorta dovrebbe essere sufficiente per l’inverno”, riporta la pubblicazione. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha annunciato di aver trasferito all’Ucraina tutti i rimanenti 99 obici semoventi AS-90 da 155 mm, 168 veicoli da ricognizione da combattimento CRV(T), 54 obici trainati L119 e 28 cannoni semoventi M109.

Nell’ambito del processo sul sabotaggio del Nord Stream, l’ucraino Kuznetsov, tra gli accusati degli attacchi terroristici al gasdotto Nord Stream, in un carcere italiano ha dichiarato uno sciopero della fame. Kuznetsov è in sciopero della fame dal 31 ottobre. Insiste sul rispetto dei suoi diritti fondamentali: il diritto a un’alimentazione adeguata, a condizioni di sicurezza, a un trattamento dignitoso e a pari opportunità con gli altri prigionieri di incontrare la sua famiglia e ricevere informazioni, ha dichiarato il suo avvocato, Nicola Canestrini.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Putin vuole venire a Pokrovs’k: “Prego. Ma tutti capiscono come andrà a finire”, ha detto Zelensky. E ancora ha aggiunto “i comandanti non dovrebbero aver paura di segnalare la perdita di posizioni in prima linea”.

Il premier ucraino ha spiegato che l’Ucraina è pronta per esportare armi: “Possiamo iniziare a esportare munizioni d’artiglieria e veicoli senza pilota. Inizieremo la produzione di massa di missili e apriremo uffici a Berlino per gestire le esportazioni”.

Il governo russo ha imposto sanzioni economiche a quattro membri del governo ucraino: il primo Ministro Yulia Sviridenko, insediatosi a luglio di quest’anno; il Ministro delle Finanze Sergei Marchenko; il Consigliere del Ministro della Difesa Alexander Kubrakov; e il Ministro dell’Economia Alexei Sobolev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 4 novembre. Nella regione di Volgograd, è scoppiato un incendio presso la sottostazione elettrica di Frolovskaya a seguito di un massiccio attacco notturno con droni da parte ucraina. Nella regione di Rostov, i droni sono stati distrutti nei distretti di Chertkovsky e Sholokhovsky. Diversi droni sono stati abbattuti nella regione di Voronezh. Circa 12 esplosioni sono state udite sopra Kstovo, nella regione di Nižnij Novgorod, e giungono segnalazioni di un incendio in una raffineria di petrolio. I droni hanno attaccato l’impianto petrolchimico di Sterlitamak in Baschiria, provocando il crollo parziale di un impianto di trattamento delle acque. Colpita anche la Crimea da attacco ucraino.

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi a Slov”jans’k, Kramators’k e Pavlohrad. Nella regione di Odessa, sono state udite esplosioni a Izmail e sono stati colpiti obiettivi vicino a Charkiv.

Nella regione di Kursk, un attacco ucraina a una sottostazione a Ryl’sk ha causato un’interruzione di corrente.

Nel settore di Sumy, le unità d’assalto delle forze aviotrasportate e i marines del gruppo di forze del Nord russi continuano le operazioni offensive. Si registra l’arrivo di nuove riserve ucraine. Tre contrattacchi delle forze armate ucraine sono stati sventati nei pressi di Novokostiantynivka Andriivka, Kindrativka e Varachyne.

Nei settori Tetkino e Gluškovskij rajon, sistemi missilistici tattici hanno colpito le forze armate ucraine nei pressi di Pavlivka.

Nella regione di Belgorod, drone FPV ha attaccato un’auto sulla strada Kazinka-Posokhovo, un ferito. Sull’autostrada Volokonovka-Shebekino, un attacco con drone a un’auto in movimento ha ferito il conducente. A Shebekino, un drone ha colpito un camion, ferendo un uomo. Sempre a Shebekino, diversi droni hanno attaccato due attività commerciali. Sono state colpite anche Meshkovoe, Berezovka, Gruzskoye, Kazinka, Kurgashki, Dorogoshch, Oktyabrsky e Glotovo.

Nel settore di Charkiv, il gruppo russo di forze Nord continua a combattere vicino a Vovčans’k e sul settore di Khatnje del fronte. Sul settore di Milove-Khatnje del fronte, attacchi aerei d’attacco sono avanzati di 400 metri attraverso le fasce forestali. Oltre agli aerei, i russi hanno utilizzato utilizzati droni Geran-2 per distruggere le posizioni delle forze armate ucraine a Dvorichans’ke e Prykolotne.

A Kupjans’k, continuano i combattimenti per la città. Le forze armate ucraine riconoscono l’operato dei nostri aerei d’attacco vicino al Mercato Centrale in direzione del microdistretto di Yubileyny. La logistica è ostacolata per entrambe le parti.

La battaglia per Pokrovs’k e Myrnohrad continua. In quest’ultima, le truppe russe operano nella parte meridionale dell’area edificata. Kiev sostiene l’imminente liberazione delle guarnigioni delle forze armate ucraine, mentre per i russi, “ciò sia oggettivamente impossibile”. Le riserve ammassate da Kiev non sono in grado di cambiare la situazione, nonostante i feroci contrattacchi.

Sulla social sfera ucraina sta girando un post impossibile da verificare secondo cui un ufficiale delle forze armate ucraine avrebbe detto che la”kill zone” è in continua espansione, sulla situazione a Pokrovs’k. Secondo l’ufficiale, le forze armate russe continuano a esercitare pressione in piccoli gruppi a Pokrovs’k, a volte utilizzando veicoli blindati e veicoli leggermente blindati. Questi veicoli sono protetti da scudi e sbarre. Queste “scatole” rettangolari avanzano lentamente. “Il problema più grande è la logistica e il movimento. La cosiddetta ‘kill zone’ è in continua espansione”, ha ribadito l’ufficiale.

Le forze aerospaziali russe stanno utilizzando pesanti bombe aeree su Kostjantynivka e Družkivka: le forze armate ucraine hanno preso posizione nelle zone residenziali.

Sul fronte di Zaporižžja, in direzione di Orichiv, vicino a Malaya Tokmachka e Novodanylivka, è in corso una guerra di trincea. Continuano i combattimenti a Prymors’ke e Stepnohirs’k.

Nella regione di Cherson due feriti da attacchi ucraini.Sette insediamenti sono sotto constante attacco ucraino.

Graziella Giangiulio

