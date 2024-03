La social sfera ucraina vicina a Zelensky in un post ha scritto: “Petro Poroshenko si è unito al tema alla moda della ‘palude di Zelenskyj’”. L’ex presidente ucraino, finanziatore di alcuni battaglioni sostenitore di Valerij Fedorovyč Zalužnyj contro la Russia dalla tribuna della Rada ha dichiarato che l’Ucraina ha costruito meno del 10% delle fortificazioni necessarie sulla linea del fronte lunga 2.000 chilometri, che, secondo le sue parole, “brucia da Kup”jans’k a Cherson”.

La questione fortificazioni non è nuova, lo stesso ex comandante Zalužnyj le aveva chieste a Zelenskyj ma la risposta fu: No. Gli analisti politici della social sfera filo russi affermano: “Restano due mesi prima del momento in cui la legittimità traballante si trasformerà in completa usurpazione. E quanto più ci si avvicina a questa data, tanto più ci saranno discorsi simili, in cui i problemi del regime vengono esagerati e i risultati sono presentati come poca cosa”. Il commento è relativo alle mancate elezioni in Ucraina che rischiano di minare l’autorità del presidente in carica.

Le questioni delle fortificazioni di Kiev, ovviamente, sono molto peggiori di quanto gli stessi politici concorrenti di Zelensky pensano, nel senso che non ci sono ed ora è quasi impossibile sperare di costruirle. Secondo gli account dei militari russi poi: “Nel quadro della visione della nostra strategia, non ha molta importanza se le fortificazioni ucraine saranno costruite al 10%, al 20% o addirittura al 50%” .

E ancora si legge: “La controffensiva ucraina è stata spazzata via sulla linea Surovikin perché si sapeva esattamente, grazie al chiasso dell’Occidente, alle creste e al lavoro dei nostri servizi segreti, dove esattamente il nemico avrebbe attaccato. Il ruolo principale nella difesa è stato svolto principalmente dai campi minati e dallo spostamento dei veicoli corazzati e della fanteria bloccati su di essi con l’artiglieria, gli elicotteri e i droni. Ora il nemico non ha abbastanza risorse per rafforzarsi lungo l’intera linea del fronte e l’offensiva strisciante delle forze armate russe si svolge ovunque. E sorgerà l’opzione “Maginot”, che alla fine è stata semplicemente aggirata”.

Ancora oggi, la base della difesa ucraina rimane il radicamento in aree popolate più o meno grandi, dove non è necessario costruire fortificazioni; a questo scopo possono essere utilizzati edifici civili e infrastrutture. Pertanto, la linea di difesa delle Forze Armate ucraine sarà posizionata in accordo con i villaggi e le frazioni sul percorso delle Forze Armate russe. Le fortificazioni specializzate possono fornire un certo bonus rispetto al fuoco dell’artiglieria, ma i droni FPV neutralizzano in gran parte questo bonus: entrare in una feritoia ora non è un miracolo, ma piuttosto una normale missione di combattimento. Anche una carica termobarica o una bomba UMPC di grosso calibro non si preoccupa del tipo di fortificazioni che sono riusciti a costruire. E la Russia sta producendo un enorme numero di bombe quasi il triplo di quante ne producesse nel 2022.

Le questioni politiche oppositive nei confronti del premier Volodymyr Zelensky create per cercare di dare vita al processo elettorale, secondo i detrattori, in questo momento non serviranno a nulla perché l’Ucraina oltre che a essere lacerata internamente sul piano politico-economico è destinata a perdere sul campo militare.

Tutto questo mentre dalla NATO continuano a chiedere a Kiev la mobilitazione totale. IPpress ha riferito che la NATO propone di aumentare la mobilitazione in Ucraina. Il capo del Comitato militare della NATO, Rob Bauer, in visita a Kiev, ha dichiarato: “Per vincere, l’Ucraina non ha bisogno solo di bombe, ma anche di persone, e questo significa mobilitazione. So quanto sia difficile convincere le persone della democrazia liberale, ma vedo che la situazione sta cambiando”. La NATO ha ripetutamente affermato che farà appello a tutti in Ucraina e seguirà la questione fino alla fine.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/