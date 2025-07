ECOFIN. Verso un Regolamento doganale UE 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esprime soddisfazione per la recente decisione di Ecofin, e da ultimo del COREPER, che ha conferito al Consiglio UE il mandato per avviare la negoziazione di un testo di regolamento sulla riforma del Codice doganale dell’UE.

La nuova bozza di Regolamento rappresenta un passaggio fondamentale per la modernizzazione del sistema doganale unionale, che ha visto l’ADM tra i suoi sponsor principali. Tra le innovazioni

più significative vanno menzionate l’istituzione di un’unica Autorità doganale europea (EUCA), che opererà attraverso un “Data Hub” centralizzato.

L’Autorità avrà il compito di armonizzare le procedure di analisi del rischio e gli standard di controllo alle frontiere, migliorando la competitività dell’Unione Europea in un contesto internazionale caratterizzato da nuove minacce e rinnovate politiche protezionistiche, oltre a confini resi più fragili a causa delle crisi in atto.

Altre novità degne di rilievo: l’istituto del Trust and Check, ulteriore facilitazione per gli operatori più affidabili, destinato ad affiancare la figura di Operatore Economico Autorizzato, che resta a disposizione delle PMI. Previsto, altresì, il coinvolgimento delle piattaforme digitali per il contrasto alle frodi nell’e-commerce.

“Con questa nuova bozza di Regolamento – ha dichiarato il Direttore Generale di ADM, Cons. Roberto Alesse – le dogane europee si apprestano a compiere un notevole passo in avanti verso la completa armonizzazione, essendo prevista la costituzione di un’unica Autorità doganale, che porrà in essere analisi dei rischi congiunte e controlli doganali standardizzati in tutti i paesi membri dell’UE. Il nostro obiettivo è quello di eliminare le vulnerabilità che hanno finora compromesso, sotto molti profili, a partire dal contrasto alle frodi, l’efficienza del mercato interno.”

Redazione