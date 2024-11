SLOVACCHIA. Bratislava partner strategico di Pechino

Slovacchia e Cina sono più vicine. I due paesi hanno elevato le loro relazioni bilaterali a “partnership strategica”, ha annunciato il presidente cinese Xi Jinping durante la visita del primo Ministro slovacco Robert Fico il 1° novembre.

L’accordo rappresenta un altro successo nella strategia di Pechino di costruire sostegno tra gli stati membri centro europei dell’Ue, impedendo così qualsiasi potenziale politica unitaria dell’Unione contro la Cina, dopo l’annuncio di un accordo simile con l’Ungheria a maggio scorso, riporta BneIntelliNews.

Fico è accompagnato da otto ministri del governo e 56 aziende e associazioni commerciali, secondo il Central European Institute of Asian Studies, ben pochi dettagli sono noti dalla partenza da Bratislava il 31 ottobre.

Non sono noti né l’agenda ufficiale, né l’elenco dei membri della delegazione, né l’elenco delle persone che accompagnano Robert Fico.

Ad oggi, l’Ungheria è il più grande destinatario di investimenti diretti esteri cinesi negli ultimi anni e in alcune occasioni ha bloccato la politica estera unitaria dell’Ue nei confronti di Pechino, proclamando una posizione pragmatica a beneficio del paese e di non voler interferire negli affari interni della Cina.

In Slovacchia, Fico, sembra seguine le orme: dopo aver formato il suo gabinetto, Fico ha riorientato la politica estera slovacca da un fermo sostenitore dell’Ucraina a una posizione simile a quella ungherese, che chiede colloqui di pace mediati da Pechino.

A più riprese, prima e dopo l’attentato che ha subito, il primi Ministro slovacco ha ricordato che è interesse della nazione slovacca mantenere buoni rapporti con Mosca. Bratislava dipende quali del tutto dalla Federazione Russa per l’approvvigionamento energetico. Ha poi detto che il suo paese non poteva più fornire armi a Kiev avendo già dato tutto quello che poteva dare, dovendo garantire l’autodifesa del paese. Ora l’apertura a Pechino.

Prima di partire per la Cina, Fico è apparso sul canale russo Rossiya 1 in un’intervista, chiedendo garanzie di sicurezza per la Russia.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/