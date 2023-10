DOMINO EVERGRANDE. Il collasso immobiliare cinese è vicino

Le due società di costruzione cinesi più grandi e più indebitate stanno lottando per evitare il collasso, grazie ad un debito combinato di quasi mezzo trilione di dollari. Country Garden, che ha passività per circa 192 miliardi di dollari, potrebbe presto annunciare una ristrutturazione del suo debito offshore.

Nel frattempo, gli obbligazionisti di China Evergrande, che ha un debito di 329 miliardi di dollari, temono che debba affrontare la liquidazione perché i suoi piani sul debito stanno fallendo, riporta AF.

Country Garden, che il mese scorso non ha pagato gli interessi, aveva due cedole per un totale di 66,8 milioni di dollari in scadenza lunedì e la società potrebbe annunciare presto una ristrutturazione; Country Garden ha scadenza il 17 ottobre.

Country Garden possiede obbligazioni offshore per 10,96 miliardi di dollari e prestiti per un valore di 42,4 miliardi di yuan non denominati in yuan. In caso di default, questi debiti dovranno essere ristrutturati e anche la società o i suoi beni rischiano la liquidazione da parte dei creditori.

Le cedole con scadenza 9 ottobre sono legate alle obbligazioni di Country Garden al 6,5% di aprile 2024 e al 7,25% di aprile 2026. I pagamenti hanno un periodo di grazia di 30 giorni, ma lo sviluppatore dovrà affrontare una dura prova alla fine di questo mese, quando il suo intero debito offshore potrebbe essere considerato in default se non riuscisse a pagare la cedola di settembre di 15 milioni di dollari entro il 17 ottobre.

Il settore immobiliare cinese è colpito da una crisi del debito dal 2021. Le aziende che rappresentano il 40% delle vendite di case cinesi, per lo più promotori immobiliari privati, sono inadempienti rispetto ai loro obblighi di debito.

Più di due anni dopo, la crisi si è aggravata man mano che la fiducia sia nei mercati immobiliari che in quelli dei capitali si è esaurita, comprimendo ulteriormente la liquidità degli sviluppatori.

Un gruppo di obbligazionisti di Evergrande ha dichiarato lunedì di essere rimasto sorpreso dal recente annuncio di Evergrande secondo cui il suo piano di ristrutturazione del debito offshore non è riuscito a soddisfare i requisiti normativi.

Evergrande, che è al centro della crisi del debito cinese, ha dichiarato alla fine del mese scorso che il suo fondatore miliardario era indagato per crimini non specificati; ha anche affermato di non essere in grado di emettere nuovo debito, a causa di un’indagine in corso sulla sua unità principale.

Il gruppo di obbligazionisti ha affermato di non aver ricevuto alcun documento o documentazione da Evergrande nonostante le ripetute richieste, e ha esortato lo sviluppatore a cercare una risoluzione da parte delle autorità di regolamentazione per consentire alla ristrutturazione di procedere.

Operatori del mercato ora scommettono sull’intervento delle autorità per gestire le ricadute, poiché un crollo disordinato di Evergrande potrebbe squarciare l’economia cinese già traballante. Il colosso immobiliare ha centinaia di migliaia di case non finite in tutto il Paese e passività per un valore di oltre 300 miliardi di dollari solo in Cina.

Negli ultimi mesi Pechino ha varato una serie di misure di sostegno per rilanciare il settore, che costituisce circa un quarto della seconda economia mondiale.

In una nota di ricerca uscita venerdì, Ubs ha affermato che la crescita delle vendite immobiliari nelle principali città probabilmente è rimasta debole a settembre, suggerendo una ripresa limitata delle vendite nonostante le misure di maggiore sostegno per alleviare la crisi immobiliare.

Secondo il China Index Academy, la media giornaliera delle vendite di case in Cina in base alla superficie durante le festività della Golden Week è diminuita del 17% rispetto a un anno fa. Il mercato osserva attentamente se Country Garden riuscirà a evitare nuovamente il default effettuando pagamenti all’ultimo minuto.

A settembre, Country Garden ha ottenuto l’approvazione dei suoi creditori onshore per estendere i pagamenti delle obbligazioni in yuan, e nello stesso mese ha effettuato il pagamento delle cedole sui mercati offshore nelle ultime ore dopo la fine del periodo di grazia.

Ma lo sviluppatore non ha ancora pagato una cedola da 15 milioni di dollari con scadenza il 17 settembre e un’altra cedola da 40 milioni di dollari con scadenza il 27 settembre, entrambe con periodi di grazia di 30 giorni.

Il 9 ottobre, le azioni di Country Garden sono scese di oltre il 6%, mentre le azioni del Gruppo Evergrande sono crollate dell’11%, rispetto a un calo dell’1,9% dell’indice Hang Seng.

Lucia Giannini