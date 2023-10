BRICS. Ecco il nuovo ordine mondiale

A Johannesburg il 24 agosto 2023, Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa hanno annunciato l’invito di sei nuovi paesi, Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Emirati, ad entrare nei Brics. A partire dal 1° gennaio 2024, i paesi Brics rappresenteranno quasi la metà della popolazione mondiale.

Questa espansione porterebbe i Brics a superare il G7 in termini di prodotto interno lordo totale, con le economie Brics che crescerebbero a tassi demografici ed economici più elevati rispetto ai membri del G7. L’espansione dei Brics potrebbe contribuire a ridurre le tensioni tra i paesi Brics del Medio Oriente, ma potrebbe anche provocare gli Stati Uniti e la NATO, data l’ammissione dell’Iran e la presenza di Russia e Cina.

Un numero crescente di paesi ha espresso interesse ad aderire al gruppo Brics. Tuttavia ci sono disaccordi interni su come il gruppo dovrebbe andare avanti. Cina e Russia hanno spinto per una rapida espansione dei Brics per rafforzare la loro influenza geopolitica, mentre l’India ha espresso preoccupazione per l’ammissione troppo rapida di molti nuovi membri.

La preoccupazione dell’India ha molto a che fare con le sue storiche e aspre controversie sui confini con la Cina, nonché con l’attuale forza delle relazioni bilaterali dell’India con gli Stati Uniti. Il contributo dell’India nell’impedire ai Brics di diventare apertamente anti-occidentali non fa altro che rafforzare l’importanza geopolitica del paese per gli Stati Uniti. Molti paesi vedono i Brics come un’alternativa a gruppi come il G7 o il G20, che condizionano l’adesione a valori specifici e impegni di politica estera.

Attraverso l’espansione dei Brics, la Cina aumenterà la propria posizione nel mondo in via di sviluppo, contribuendo a diffondere il suo modello di “non interventismo”. Questo modello contempla il disinteresse per le dispute economiche tra Cina e Stati Uniti e geopolitiche tra Stati Uniti e Russia, preferendo trarre vantaggio da altre opportunità economiche offerte dai Brics.

Sono in corso piani per un’adesione ampliata, con 20 paesi che richiedono l’adesione. I leader dei paesi in via di sviluppo stanno già notando il divario negli approcci tra i Brics e il G7, e alcuni sottolineano che i Brics rappresentano un’opportunità per gli stati che vogliono separarsi dall’Occidente.

Tuttavia, ci sono importanti avvertenze sull’espansione dei Brics. Il gruppo sta spingendo per separarsi dalla dollarizzazione a favore di valute alternative, come lo yuan cinese e il real brasiliano. Alcuni paesi, come Brasile e Argentina, hanno compiuto grandi passi verso la de-dollarizzazione, mentre altri sono stati più lenti.

A differenza del G7, c’è poco in comune anche dal punto di vista culturale, economico e geopolitico con molti membri dei Brics, al di là del loro desiderio di rimodellare l’ordine globale.

Eppure i Brics sono stati coerenti, erodendo lentamente ma meticolosamente l’influenza dell’Occidente sull’ordine globale. I membri dei Brics hanno rilevato istituzioni globali precedentemente guidate dai liberali e hanno creato nuove istituzioni con il sostegno di Cina, Russia e talvolta India.

I paesi Brics stanno offrendo un percorso di impegno per gli stati che non vogliono conformarsi ai valori e alle norme liberali mentre cercano comunque di raccogliere i benefici economici di un ordine globale. I nuovi membri godranno inoltre di un maggiore accesso al finanziamento dei progetti cinesi attraverso la banca Brics e altre istituzioni finanziarie guidate dalla Cina.

Un altro avvertimento riguarda l’atteggiamento non interventista e la proiezione di valore della Cina. Gli stati allineati alla Cina sono disposti ad accettare il messaggio di Pechino e a ignorare le sue politiche espansionistiche a Taiwan, Hong Kong, Tibet, Xinjiang, Mar Cinese Meridionale e Africa in cambio di vantaggi diplomatici ed economici.

Tuttavia, l’atteggiamento della Cina sembra essere in risonanza con alcuni segmenti del mondo precedentemente danneggiati dalle campagne imperialiste occidentali, comprese parti del Medio Oriente, dell’Africa, del Sud-Est asiatico e dell’America Latina.

Il G7 è spesso inserito in queste campagne a causa del fallimento dell’Occidente nel rimodellare la propria immagine globale, le proprie campagne militari straniere e i suoi legami con i blocchi militari occidentali, inclusa la Nato. Quindi, anche se la posizione della Cina potrebbe essere notevolmente inadeguata, alcune aree del mondo desiderano un’alternativa.

In alcuni paesi, la vicinanza economica e diplomatica con la Cina è più popolare a livello nazionale rispetto alla vicinanza con l’Occidente, poiché i programmi finanziari e commerciali cinesi collegano i benefici materiali all’impegno.

Luigi Medici