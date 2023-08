DOMINO EVERGRANDE. Crolla il titolo appena riammesso in Borsa

Le azioni del China Evergrande Group sono scese a Hong Kong fino all’87% quando le negoziazioni sono riprese lunedì dopo una sospensione di 17 mesi.

Le azioni dello sviluppatore cinese fallito sono aumentate leggermente dopo l’inizio, ma il gruppo, che ha affermato di aver soddisfatto “adeguatamente” tutte le indicazioni emesse dalla Borsa di Hong Kong, ha registrato una perdita secca di circa 2 miliardi di dollari, riporta AF.

Evergrande, il promotore immobiliare più indebitato al mondo, è al centro della crisi nel settore immobiliare cinese che ha visto una serie di default del debito dalla fine del 2021.

A settembre, i tribunali decideranno sul piano di Evergrande di ristrutturare quasi 32 miliardi di dollari di obbligazioni di debito offshore.

Il titolo era stato sospeso dal 21 marzo 2022. Le sue unità quotate a Hong Kong, China Evergrande New Energy Vehicle Group e Evergrande Property Services Group, hanno entrambe ripreso le negoziazioni nell’ultimo mese, dopo una sospensione di 16 mesi.

La ripresa delle negoziazioni in tutte e tre le società è cruciale per il Gruppo Evergrande perché il suo piano di ristrutturazione del debito offshore prevede lo scambio di parte del debito in strumenti legati ad azioni da loro garantiti. Evergrande avrebbe dovuto affrontare la cancellazione dalla quotazione se la sospensione avesse raggiunto i 18 mesi.

La ripresa delle attività commerciali è avvenuta anche dopo che lo sviluppatore ha riportato una perdita netta più contenuta per la prima metà dell’anno a causa dell’aumento delle entrate.

Le sue passività sono scese leggermente del 2% a 2,39 trilioni di yuan durante il semestre, mentre le attività totali sono diminuite del 5,4% a 1,74 trilioni di yuan.

Evergrande ha registrato una perdita netta combinata di 81 miliardi di dollari per il 2021 e il 2022 in un rapporto sugli utili atteso da tempo il mese scorso, rispetto a un profitto di 8,1 miliardi di yuan nel 2020.

Come per i due precedenti bilanci annuali di Evergrande, il revisore dei conti Prism Hong Kong e Shanghai non ha rilasciato una conclusione su questo rapporto, citando molteplici incertezze relative alla continuità aziendale, compreso il flusso di cassa futuro.

Evergrande ha affermato che la sua capacità di continuare dipenderà dal successo dell’implementazione del piano di ristrutturazione del debito offshore e dal successo delle negoziazioni con il resto dei finanziatori sulle estensioni del rimborso.

I tribunali di Hong Kong e delle Isole Cayman decideranno all’inizio di settembre se approvare un piano di ristrutturazione del debito offshore che coinvolge strumenti per un valore di 31,7 miliardi di dollari, tra cui obbligazioni, garanzie collaterali e obblighi di riacquisto.

