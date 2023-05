DEDOLLARIZZAZIONE. La grande corsa ad evitare il default USA di giugno

Alla fine si sino seduti intorno a un tavolo. I leader del Congresso si sono incontrati con Joe Biden il 9 maggio, per studiare come evitare il default agli inizi di giugno.

I repubblicani, che hanno ripreso il controllo della Camera dei Rappresentanti nel novembre 2022, minacciano di non consentire un aumento del limite del debito se non ottengono in cambio tagli alla spesa e riduzioni delle normative, come hanno delineato in una legge approvata nell’aprile 2023. In questo modo, rischiano di portare il governo statunitense al default.

Il gioco di prestigio sul tetto del debito Usa è diventato un rituale regolare: è successo sotto l’amministrazione Clinton nel 1995, poi di nuovo con Barack Obama alla presidenza nel 2011 e più recentemente nel 2021. Il default sul debito nazionale avrebbe conseguenze reali. Anche la minaccia di spingere gli Stati Uniti al default ha un impatto economico, riporta The Conversation.

Nell’agosto 2021, la sola prospettiva di un potenziale default ha portato a un declassamento senza precedenti del rating creditizio degli States, danneggiando il prestigio finanziario dell’America e non solo. Un vero e proprio default sarebbe stato molto più dannoso.

La conseguenza forse più grave sarebbe il crollo del dollaro statunitense e la sua sostituzione come “unità di conto” del commercio globale. Attualmente, più della metà del commercio mondiale, dal petrolio all’oro, dalle automobili agli smartphone, avviene in dollari, mentre l’euro rappresenta circa il 30% e tutte le altre valute costituiscono il resto.

Grazie a questa posizione dominante, gli Stati Uniti sono l’unico Paese del pianeta che può pagare il proprio debito estero nella propria valuta. Questo dà al governo e alle aziende americane un enorme margine di manovra nel commercio e nella finanza internazionali.

Indipendentemente dall’ammontare del debito che il governo statunitense ha nei confronti degli investitori stranieri, può semplicemente stampare il denaro necessario per ripagarlo, anche se per ragioni economiche potrebbe non essere saggio farlo.

Gli altri Paesi devono acquistare il dollaro o l’euro per pagare il loro debito estero. L’unico modo per farlo è esportare più di quanto importano o prendere in prestito più dollari o euro sul mercato internazionale.

Gli Stati Uniti sono liberi da questi vincoli e possono accumulare ampi deficit commerciali, cioè importare più di quanto esportano, per decenni senza subire le stesse conseguenze.

Per le aziende americane, il dominio del dollaro significa che non sono soggette al rischio di cambio come i loro concorrenti stranieri. Il rischio di cambio si riferisce al modo in cui le variazioni del valore relativo delle valute possono influire sulla redditività di un’azienda. Per quanto semplice possa sembrare, questo dà alle aziende americane un enorme vantaggio competitivo.

Se i repubblicani spingessero gli Stati Uniti verso il default, il dollaro perderebbe probabilmente la sua posizione di unità di conto internazionale, costringendo il governo e le aziende a pagare le loro fatture internazionali in un’altra valuta.

Il dominio del dollaro significa che gli scambi commerciali devono prima o poi passare attraverso una banca americana. Questo è un modo importante per conferire agli Stati Uniti un enorme potere politico e geopolitico.

Un’altra conseguenza del crollo del dollaro sarebbe il rafforzamento della posizione del principale rivale degli Stati Uniti per l’influenza globale: la Cina. Mentre l’euro sostituirebbe probabilmente il dollaro come principale unità di conto del mondo, lo yuan cinese passerebbe al secondo posto.

Se lo yuan diventasse un’unità di conto internazionale significativa, la posizione internazionale della Cina ne risulterebbe rafforzata sia dal punto di vista economico che politico.

Attualmente, la Cina sta lavorando con gli altri Paesi Brics per accettare lo yuan come unità di conto. Con gli altri tre già risentiti del dominio economico e politico degli Stati Uniti, un default di questi ultimi favorirebbe tale sforzo. Recentemente, l’Arabia Saudita ha suggerito di essere aperta a commerciare parte del suo petrolio in valute diverse dal dollaro.

Al di là dell’impatto sul dollaro e sul potere economico e politico degli Stati Uniti, un default sarebbe profondamente sentito in molti altri modi e da innumerevoli persone. Negli Stati Uniti, decine di milioni di americani e migliaia di aziende che dipendono dal sostegno pubblico potrebbero risentirne e l’economia sprofonderebbe molto probabilmente nella recessione – o peggio, visto che si prevede che gli Stati Uniti subiranno presto una recessione. Inoltre, i pensionati potrebbero veder diminuire il valore delle loro pensioni.

