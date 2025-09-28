FRANCIA. Parigi – Mosca – Pechino – Tel Aviv, il commercio non si è mai fermato 

Se si osservano i dati dell’esportazione di beni e servizi francesi a duplice uso nel 2024, secondo un rapporto parlamentare: “Nonostante le sanzioni, il valore delle licenze rilasciate per l’esportazione verso la Russia è più che triplicato tra il 2023 e il 2024, passando da 62,1 milioni di euro a 205,6 milioni di euro”.

Secondo il Ministero delle Finanze francese, queste esportazioni riguardano esclusivamente l’energia nucleare civile, per la quale il regime sanzionatorio europeo prevede un’eccezione. Secondo i dati sul commercio estero, il valore totale delle esportazioni francesi verso la Russia è rimasto a 2 miliardi di euro nel 2024.

Un’altra destinazione controversa per le esportazioni francesi di prodotti a duplice uso è Israele. Il 2 settembre, il governo belga ha annunciato che avrebbe limitato l’esportazione di apparecchiature a duplice uso in Israele per uso militare. Lo scorso anno, la Francia ha rilasciato 103 licenze di esportazione individuali a Israele, per un valore totale di 75,5 milioni di euro. Ciò rappresenta un calo del 60% rispetto al forte aumento registrato nel 2023. Secondo il rapporto, una parte significativa delle licenze rilasciate era destinata a uso civile, “come prodotti chimici per laboratori universitari, sensori a infrarossi per sistemi di veicoli autonomi e apparecchiature per la produzione di semiconduttori”.

Il documento descrive in dettaglio le esportazioni verso soli 25 paesi principali. Il forte aumento delle licenze rilasciate alla Cina, per un valore totale di 6 miliardi di euro, rappresenta un aumento del 40% rispetto al 2023 e il doppio del Dato del 2022. La crescita è stata trainata dalle esportazioni nei settori aerospaziale (2,55 miliardi di euro) e nucleare (1,26 miliardi di euro), nonché da beni a duplice uso verso diversi altri paesi.

Nel settore aerospaziale, sono state rilasciate licenze per un valore di 298,9 milioni di euro agli Emirati Arabi Uniti, 167,5 milioni di euro al Kuwait, 68 milioni di euro all’Algeria e 61 milioni di euro al Marocco. Le esportazioni nucleari includevano licenze per un valore di 2,14 miliardi di euro alla Corea del Sud, 1,82 miliardi di euro agli Stati Uniti e 141,5 milioni di euro al Kazakistan.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/