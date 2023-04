DEDOLLARIZZAZIONE. Nel commercio internazionale lo Yuan vola

La lenta, ma crescente tendenza a utilizzare lo yuan cinese per il commercio internazionale potrebbe creare un sistema di pagamento parallelo al dollaro Usa.

I dati più recenti hanno mostrato che, per la prima volta, le transazioni transfrontaliere con la Cina sono state regolate in yuan più che in dollari e che l’Argentina ha dichiarato di voler pagare regolarmente le merci cinesi in yuan e non in dollari, riporta AF. Buenos Aires ha dichiarato di voler pagare circa 1 miliardo di dollari di importazioni cinesi di aprile in yuan anziché in dollari e successivamente circa 790 milioni di dollari di importazioni mensili saranno pagati nella valuta cinese, secondo un comunicato del governo.

Sebbene il dollaro domini le transazioni commerciali mondiali, la notizia giunge in mezzo a un ritmo costante di accordi bilaterali che prevedono pagamenti in yuan con la Cina, dagli acquisti di petrolio in Medio Oriente agli scambi con partner come il Brasile e la Russia.

Una vera e propria adozione globale dello yuan è improbabile, dato che si prevede che Pechino voglia mantenere una stretta presa sulla valuta. Ma i progressi incrementali stanno già modellando una nuova architettura commerciale e stanno guadagnando ritmo, soprattutto perché l’espulsione della Russia da gran parte dei sistemi di pagamento occidentali ha accelerato lo sviluppo di alternative.

La Cina ha cercato a lungo di aumentare la quota dello yuan, sottodimensionata al 2,2%, dei pagamenti globali, ma apparentemente senza essere disposta ad aprire i suoi conti capitali e consentire il tipo di movimento a flusso libero che rende così convenienti dollari, euro e yen.

La guerra della Russia contro l’Ucraina e le conseguenti sanzioni occidentali hanno dato corpo a questa spinta. Improvvisamente, la Russia è arrivata praticamente dal nulla a diventare il quarto polo commerciale dello yuan al di fuori della Cina.

La quota dello yuan nel mercato valutario russo è balzata al 40-45%, da meno dell’1% all’inizio dello scorso anno. La sua quota di finanziamento del commercio mondiale, secondo Swift, è salita al 4,5% a febbraio dall’1,3% di due anni fa. Quella del dollaro è dell’84%.

«Non sostituirà il dollaro USA a livello globale, ma sta già iniziando a sostituirlo in alcune relazioni commerciali della Cina», ha affermato il Center for Strategic and International Studies di Washington, la scorsa settimana. «Questo tipo di internazionalizzazione del renminbi può raggiungere gli obiettivi di Pechino, tra cui ridurre l’esposizione della Cina alle fluttuazioni dei tassi di cambio e attenuare la vulnerabilità della Cina alle sanzioni finanziarie statunitensi».

I flussi commerciali mondiali sono dominati da dollari, euro, sterline e yen perché queste valute sono liberamente disponibili e collegate a economie aperte, come non lo è lo yuan controllato dai capitali. Non ci sono segnali che indichino che questa situazione stia cambiando.

La Cina stessa ha bisogno di tempo per creare profondità in un bacino limitato di yuan al di fuori delle sue coste, che è meno facile da controllare per Pechino.

Lo yuan offre altre attrattive ai partner commerciali della Cina. Nel caso dell’Argentina, l’acquisto di beni in yuan evita di prosciugare le riserve di dollari in diminuzione. Più in generale, ogni nuova adozione accresce la profondità e l’utilità di un sistema valutario.

Secondo i dati, lo yuan è stato utilizzato nel 48,4% di tutte le transazioni transfrontaliere, mentre la quota del dollaro è scesa al 46,7% dal 48,6% del mese precedente.

Antonio Albanese