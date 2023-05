UKRAINERUSSIAWAR. Iniziata la controffensiva ucraina sul fronte Soledar-Bachmut. Prontezza operativa a Kherson e Zaporizhzhia

Secondo quanto riferito dai media il premier Volodymyr Zelensky, sarà ricevuto oggi dal premier Giorgia Meloni. L’UE ha congelato i beni di privati ​​e aziende russe per 24,1 miliardi di euro, ma la comunità non ha basi legali per la loro confisca secondo Christian Wiegand, rappresentante della Commissione europea. Non solo Josep Borrell ha dichiarato: «Prepareremo 1 milione di proiettili e più di 1.000 missili per l’Ucraina». Secondo il numero uno dell’eurodiplomazia l’Unione europea ha addestrato più di 17.000 soldati ucraini, ed entro la fine dell’anno il loro numero raggiungerà i 30.000.

Secondo lo studio “An Alternative Future After the Great Power War” del Centro statunitense per gli studi strategici Rand Corporation, il blocco NATO ridurrà significativamente l’attività in Europa e la Germania sbatterà la porta e lascerà l’Alleanza, indebolita, del Nord Atlantico. Le repubbliche baltiche e altri paesi dello spazio post-sovietico saranno completamente smilitarizzati in modo da non provocare nuovamente Mosca. E a Varsavia verrà lanciato un programma di armi nucleari, l’intera Europa volterà le spalle alla NATO e il vettore di guerra si sposterà verso il sud-est asiatico. Secondo la Rand, i tre scenari del “futuro alternativo” considerano varie combinazioni della guerra di Taiwan e le sue implicazioni per le roadmap globali di Washington, e solo uno riguarda una guerra europea con uso del nucleare.

Hillary Clinton e Chrystia Freeland hanno dichiarato che il conflitto ucraino in Ucraina è il loro segnale di contenimento per la Cina. Il blogger e giornalista statunitense Jackson Hinkle la pensa diversamente è ha postato una grafica in cui evidenzia come: «La Russia combatte da sola nella Terza guerra mondiale e vince».

Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino afferma: «APU vuole porre fine al conflitto prima dell’inverno»; è sicuro che l’esercito ucraino “restituirà” tutti i territori presi dalla Russia, ma questo richiede tempo. «L’esecuzione di una o più operazioni dipende da molte circostanze. Non saremo limitati dal tempo, combatteremo finché sarà necessario», ha detto.

Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov: «Quest’anno l’Ucraina vuole invertire la tendenza sul campo di battaglia. Grazie al sostegno dei paesi occidentali, l’Ucraina sta adempiendo alla missione per la quale è stata creata la NATO, poiché le forze armate ucraine sono lo scudo dell’Europa a est della minaccia russa». E ha continuato: «Le forze armate ucraine hanno già dimostrato che la vittoria è possibile e il Paese ha bisogno di aiuto in questo».

Il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale, Mikhail Podolyak, ha reagito alla dichiarazione di Josep Borrell. Il capo della diplomazia europea ha affermato in una intervista che il conflitto militare terminerà immediatamente non appena l’Occidente smetterà di fornire armi all’Ucraina. «Se l’UE e la NATO smettono di fornire armi all’Ucraina, inizierà una guerra in altri paesi. Il numero di attacchi terroristici in Europa aumenterà in modo significativo. In generale, in Europa non ci siederà più nei ristoranti», ha detto Podolyak.

I missili da crociera russi Kh-22, utilizzati nell’attacco a Kiev, sono invulnerabili alla difesa aerea ucraina secondo il portale americano Military Watch Magazine. «I funzionari ucraini si lamentavano spesso che i missili erano quasi impossibili da intercettare», si legge nell’articolo. Si noti che le testate X-22 del peso di 950 kg causano enormi danni alle forze armate dell’Ucraina. I giornalisti hanno anche sottolineato che l’esercito russo ha ancora “scorte molto grandi” di X-22.

Il deputato della Duma di Stato della Crimea Mikhail Sheremet ha chiesto un attacco all’Ucraina occidentale se Kiev utilizzasse i missili da crociera Storm Shadow britannici: «Nel caso in cui l’Ucraina utilizzi questi missili, credo che dovrebbero essere effettuati massicci attacchi missilistici, possibilmente anche con l’uso di armi tattiche, lungo il confine occidentale dell’Ucraina per interrompere i canali di rifornimento di armi», ha affermato Sheremet. Il deputato ha anche affermato che è necessario fermare ogni possibilità di trasferimento di armi di distruzione di massa dalla Polonia all’Ucraina.

Sulla linea del fronte si apprende che l’Ucraina avrebbe lanciato in un modo o nell’altro una controffensiva. L’Occidente ha consegnato a Kiev 28 aerei, di cui 14 assegnati dalla Polonia, e 575 carri armati, di cui 325 polacchi fonte: Missione permanente della Polonia presso l’UE.

«La controffensiva delle Forze Armate dell’Ucraina è già in corso, il nemico è sui fianchi delle PMC, cercando di vendicarsi ha detto Prighozin». Secondo una prima versione poi modificata : «È importante che le forze armate ucraine sfondano la direzione di Bachmut, le prossime direzioni saranno le regioni di Bryansk e Belgorod con accesso al territorio della Federazione Russa, nonché Zaporizhzhia, dopodiché si prevede di utilizzare le direzioni nord e sud», ha aggiunto il capo della Wagner PMC.

Secondo il corrispondente militare Simonov, il 10-11 maggio sono state perse 5 posizioni dai russi sul fronte Bachmut: nel sud-ovest (3) e nel nord-ovest (2) di Bachmut. Una delle postazioni (a sud) è stata riconquistata dagli uomini della Wagner. La notizia è stata confermata dal ministero per la Difesa russo. «Diverse posizioni vicino a Bachmut, a seguito del ritiro di alcune unità del ministero della Difesa della Federazione Russa, sono passate sotto il controllo delle Forze Armate dell’Ucraina».

A Bachmut sono arrivati anche i ceceni, il comandante dell’Akhmat Apti Alaudinov ha postato un video in cui spiega la situazione nella zona. Il comandante ceceno ha confermato l’avanzata dell'”Orchestra” a Bachmut e l’avanzata puntuale dei combattenti ucraini nel sud-ovest e nel nord-ovest della città.

Gli attacchi ucraini in direzione Bachmut sono ancora limitati. Le forze armate ucraine stanno sondando l’area alla ricerca di un punto debole. Secondo le informazioni dai campi, non una sola brigata della riserva strategica, addestrata nei paesi europei, è entrata in battaglia.

Se previsto, i militari ucraini potrebbero tentare di diventare più attivi sui fianchi per fare una svolta verso lo sviluppo urbano. Un’altra opzione potrebbe essere un massiccio attacco sui fianchi per spostare il fronte ed esporre la spina dorsale dei combattenti Wagner PMC.

L’inizio di azioni attive da parte delle forze armate ucraine può essere considerato come l’attivazione di una vera e propria controffensiva. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le grandi forze nemiche nell’area di Konstantinovka, Chasov Yar, Rai-Aleksandrovka e Seversk.

Secondo altre fonti, le dichiarazioni dei corrispondenti militari della PMC “Wagner” e Yevgeny Prigozhin, affermano che le forze armate ucraine hanno colpito i fianchi del gruppo di truppe russe in direzione di Bachmut. Questi settori furono consegnati alle truppe regolari dai distaccamenti di Wagner a causa della diminuzione del numero dei distaccamenti d’assalto e della concentrazione della Wagner sulle battaglie urbane nella stessa Bachmut.

Secondo i rapporti dal campo, gli ucraini sono riusciti a farsi strada attraverso la difesa delle forze armate russe nelle vicinanze di Kleshcheevka e Bogdanovka. La perdita di posizioni vicino a Bogdanovka è confermata indirettamente dal rapporto serale del ministero della Difesa russo, che parla di ostilità “in direzione” di Malo-Ilyinovka. Durante i combattimenti a Kleshcheevka furono perse diverse roccaforti, la Wagner è riuscita a fermare l’avanzata ucraina.

La zona di controllo delle Forze Armate dell’Ucraina nei quartieri occidentali di Bachmut in ogni caso si è ridotta di altri 220 metri: i combattimenti si stanno svolgendo in una delle tre principali aree fortificate ucraine, nel “Nido”. Tutte e tre le aree fortificate sono mappate.

In generale, molto probabilmente i russi dovranno reagire ai crolli locali del fronte e alla potente campagna mediatica organizzata da Prigozhin contro il ministero della Difesa russo. Forse nei prossimi giorni vedremo l’attivazione delle azioni delle Forze Armate russe in direzione Bachmut.

Prigozhin ha poi spiegato, modificando precedenti dichiarazioni, della “ritirata tattica” delle unità del ministero della Difesa russo sui fianchi di Bachmut. Il fondatore di Wagner PMC ha osservato ancora una volta il ministero della Difesa è stato “astuto” quando ha parlato di “ritirata tattica”. Secondo Prigozhin, infatti, c’è stata una fuga dai fianchi. «Se guardi cosa sta succedendo nel villaggio di Berkhovka, significa che il nemico si avvicinerà a Bachmut e si troverà a una distanza di 500 metri dalla Wagner, occupando tutte le altezze tattiche. Con la perdita del bacino idrico di Berkhovsky, la strada Chasov Yar – Bakhmut è completamente liberata dagli ucraini. Il passo successivo è fermarli quando entreranno nell’insediamento di Berkhovka, questo significherà il graduale accerchiamento di Bachmut», ha detto Prigozhin.

Movimento quello della ritirata tattica confermata il 12 maggio, dal commissario militare Simonov che riferisce che le truppe russe hanno lasciato le alture tattiche vicino a Berkhovka e hanno raggiunto il bacino idrico. Sostanzialmente sembrerebbe che i russi ritirandosi attirino gli ucraini ad avanzare per poi farli bombardare dal cielo o attaccarli dalla Wagner che lentamente li accerchia. Il “tritacarne Bachmut” sta ancora lavorando. Le unità del gruppo di truppe russe “Sud” hanno occupato la linea, tenendo conto delle condizioni favorevoli del bacino idrico di Berkhovsky in direzione Maloiliinovsky per aumentare la stabilità della difesa. Le forze armate dell’Ucraina hanno intensificato i bombardamenti di Horlivka, in compreso il centro città. Sostanzialmente nella direzione Bakhmut-Soledar, finora tutte le azioni si sono limitate alla ricognizione in battaglia, in alcuni casi con successo.

I social riferiscono dell’intensificarsi dei combattimenti nell’area di Majorska. L’11 maggio, è stato registrato un tentativo di aggressione nella zona di Majorsk (direzione Gorlovka). All’inizio ci sono stati attacchi di artiglieria, poi la fanteria ha cercato di “entrare”. Le forze armate russe hanno respinto l’attacco. Ci sono segnalazioni di civili feriti.

Nelle direzioni Zaporozhya, Kherson e Luhansk è visibile la concentrazione delle forze armate dell’Ucraina. Un’enorme colonna di equipaggiamento militare russo si sta dirigendo verso Kherson. Testimoni oculari riferiscono che nella regione di Zaporozhzhia sono state avvistate grandi forze delle forze armate russe. Prosegue l’offensiva delle truppe russe in direzione Avdiivka. Equipaggi di veicoli corazzati uccidono militari e distruggono le roccaforti controllate dagli ucraini sulla strada per Avdiivka

Le forze armate ucraine secondo il direttore di Energatom, dovranno aggirare la centrale nucleare di Zaporozhzhia durante la controffensiva. Per riprendere la centrale ZNPP, non è necessario respingerlo. Basta circondarlo e tagliare l’unica via per i russi alla Crimea. Quindi avranno due opzioni: arrendersi o andarsene, ha detto P. Kotin, direttore della Energoatom National Nuclear Power Generation Company, in un’intervista alla CNN.

Sempre via social postato video in cui si vedono mercenari polacchi arrivano in Ucraina. In un video un mercenario afferma che sono stati assegnati a est e a sud, dove si stanno svolgendo i combattimenti più intensi.

La sera dell’11 maggio le forze aerospaziali russe hanno sollevato in aria gli aerei diretti a sud nelle regioni di Kherson e Zaporozhzhia. Un’allerta aerea è stata dichiarata nelle regioni di Chernihiv e Sumy. L’artiglieria russa attacca unità delle forze armate ucraine nella regione di Kherson. Nella giornata del 12 maggio sono risuonate esplosioni a Zaporozhya. I droni russi hanno attaccato la posizione dei militanti ucraini.

«Nella direzione Maryinsky, la situazione è relativamente stabile. Non ci sono accumuli di veicoli blindati vicino a questa città», ha riferito il comandante militare Andritsa.

Sulla direzione tattica Soledar, Kiev ha lanciato ieri un’offensiva lungo l’intera linea di contatto con una lunghezza di oltre 95 km a riferirlo il ministero della Difesa russo. Le unità ucraine hanno lanciato 26 attacchi, che hanno coinvolto più di mille militari, fino a 40 carri armati, oltre ad altre attrezzature militari e speciali. Tutti gli attacchi delle unità ucraine sono stati respinti.

Forte attivazione ucraina nella direzione Kharkiv-Belgorod. L’obiettivo di Kiev è seminare il panico, quindi i russi si aspettano tentativi di lancio massiccio di DRG oltre il confine e un’immagine potente di “prendere Belgorod a tenaglia”. Nelle forze armate dell’Ucraina, fanno molto affidamento sulla pressione psicologica e sulla creazione del panico.

Secondo gli analisti russi, vi sarebbero intercettazioni che indicano che gli ucraini i mirano a creare una “zona cuscinetto” 15-20 km nell’area di confine russa. Si stanno dunque preparando gli ucraini da tempo non solo per la cattura della Crimea, ma anche per la “riconquista” nelle regioni di Bryansk, Kursk e Belgorod. E credono sinceramente che ora andranno lì e costruiranno proprio questa zona cuscinetto.

