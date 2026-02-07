CULTURA. Presentato a Roma WOW  il contest nazionale dedicato alle donne

Si è tenuta a Roma presso l’Europe Experience di Piazza Venezia la presentazione di “WOW! Il primo contest musicale nazionale” dedicato alle artiste femminile promosso per la prima volta in Italia da una università statale.

L’idea di WOW! nasce da Radio Tuscia Events ed è stata sviluppata in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi della Tuscia, presieduto dalla Prof.ssa Sonia Maria Melchiorre, ha visto immediatamente coinvolte diverse personalità che, provenienti dal settore radiofonico, discografico e comunque legato al mondo dello spettacolo si sono unite per valorizzare la creatività e i talenti femminili provenienti dal mondo della musica e che, per partecipare, potranno iscriversi a questa innovativa kermesse canora.

Nella presentazione tenutasi presso la Sala Davide Sassoli dell’Europa Experience, nell’ambito dell’evento “Equità. Salute globale e comunicazione” organizzato da Sonia Marino, Fondatrice di Donna immagine città, la Prof.ssa Melchiorre ha presentato i componenti di quello che ha chiamato “il team che ha accettato la sfida”, presentando al pubblico Stefania Capati, Direttrice responsabile di Radio Tuscia Events, la quale ha raccontato di come “quest’idea innovativa per un ateneo è stata invece, proprio dall’Università, accolta con grande entusiasmo”.

Un entusiasmo manifestato anche dai tre componenti della Direzione artistica del contest, affidata a Elisa Spinelli, Fabrizio Silvestri e Maurizio Lozzi.

Quest’ultimo ha ricordato come “il canto, sin dai tempi più remoti, è sempre stato nei sistemi sociali un processo culturale in grado di esprimere emozioni e generare quei tiranti seduttivi che lo hanno reso un’arte universale”.

Arte, di cui in sala, ha parlato la madrina del contest, Cinzia Tedesco, raffinata interprete e affermata cantautrice impegnata da anni in spettacoli teatral-musicali orientati al jazz che si è detta “orgogliosa di collaborare con il team di alto livello a cui l’Università degli Studi della Tuscia ha affidato il compito di condurre il contest WOW!”.

Il team è composto inoltre da una giuria tecnica affidata a Laura Leo, Naomi Barlow, Alfonso Antoniozzi e Bernardo La Fonte, con la partecipazione anche di Sonia Marino e Vanessa Giraldo.

Al contest possono partecipare tutte le artiste leggendo le modalità di iscrizione pubblicate sul sito www.radiotusciaevents.com .