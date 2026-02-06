I negoziati ad Abu Dhabi si sono conclusi con un nulla di fatto sulla guerra russo-ucraina. Grazie alla mediazione emiratina 157 prigionieri russi e 157 ucraini ritornano nei loro rispettivi paesi nelle loro case. Secondo il ministero della Difesa russo “Anche tre civili della regione di Kursk, detenuti illegalmente da Kiev, sono stati restituiti nell’ambito dello scambio”. I militari russi sono attualmente in Bielorussia, mentre gli Ucraini hanno già raggiunto la loro destinazione in Ucraina.

Witkoff ha comunque definito i negoziati sull’Ucraina ad Abu Dhabi “dettagliati e produttivi” e che le discussioni proseguiranno nelle prossime settimane. A suo dire, c’è ancora molto lavoro da fare in questi negoziati. Di fatto americani. E statunitensi hanno parlato degli accordi START.

“Russia e Stati Uniti sono prossimi a prorogare il Trattato sulle Misure per l’Ulteriore Riduzione e Limitazione delle Armi Strategiche Offensive (Nuovo START)”, riporta Axios. “La bozza del piano richiede l’approvazione di entrambi i presidenti: Vladimir Putin e Donald Trump”. Russia e Stati Uniti hanno concordato di riprendere i contatti militari ad alto livello, secondo il Comando Europeo degli Stati Uniti. Si specifica che ciò è avvenuto a seguito degli incontri ad Abu Dhabi.

Il generale Alexus Grinkevich è stato autorizzato a condurre un dialogo, da parte americana, con il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov per “fornire un meccanismo per prevenire un’escalation involontaria”.

Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina potrebbero includere non le forze di peacekeeping, ma una risposta rapida da parte di una forza multinazionale, riporta la TASS, citando una fonte occidentale ad Abu Dhabi. RIA Novosti segnala un’atmosfera “positiva” durante i colloqui sull’Ucraina negli Emirati Arabi Uniti. “Nel complesso, si osserva un’atmosfera positiva durante i colloqui”, ha affermato la fonte dell’agenzia.

In Europa, gli ambasciatori dell’UE hanno concordato un meccanismo per fornire all’Ucraina un finanziamento di 90 miliardi di euro, riporta Reuters. Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno confermato il loro rifiuto di partecipare a un prestito di 90 miliardi di euro (8,2 trilioni di rubli) all’Ucraina per il 2026-2027, secondo quanto riportato dal Consiglio dell’UE.

Si amplia la platea dei paesi che vogliono tornare al dialogo con la Russia. “Lettonia ed Estonia sostengono il dialogo con il Cremlino”, Euronews. Il Primo Ministro lettone Evika Silina e il Presidente estone Alar Karis hanno chiesto all’Unione Europea di nominare un inviato speciale per partecipare ai negoziati con il Cremlino per porre fine alla guerra in Ucraina. Siliina e Karis hanno osservato che qualsiasi comunicazione con la Russia dovrebbe avvenire in consultazione con l’Ucraina e hanno proposto che il negoziatore, ancora da nominare, sia una figura di consenso. In precedenza, il primo Ministro italiano Meloni aveva dichiarato che era giunto il momento per l’Europa di dialogare con la Russia.

“La Finlandia si è opposta a fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 della NATO”, fonte Politico. I rappresentanti finlandesi hanno espresso preoccupazione per il fatto che tale formulazione possa creare confusione tra le garanzie collettive della NATO e gli obblighi bilaterali nei confronti dell’Ucraina dopo la fine della guerra. L’articolo 5 della Carta della NATO stabilisce che un attacco a un membro dell’Alleanza è considerato un attacco a tutti i membri, il che richiede un’azione difensiva congiunta.

Infine, notizia non confermata, il consigliere diplomatico presidenziale francese Emmanuel Bonne ha visitato Mosca, fonte Reuters. Lo scopo della visita è quello di stabilire un dialogo. La fonte non ha fornito dettagli. L’Eliseo non ha né confermato né smentito questa informazione.

Gli ucraini sono rientrati da Abu Dhabi il 4 di febbraio dichiarando che i colloqui erano chiusi. “La resa dei territori ucraini è tradimento. Chiunque lo prenda in considerazione sarà ritenuto responsabile”, afferma Roman Kostenko, Segretario del Comitato per la Sicurezza Nazionale della Rada.

Secondo le dichiarazioni del presidente: “L’Ucraina ha perso 55.000 soldati dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale”. C’è anche “un gran numero di persone” che l’Ucraina considera disperse. Difficile credere a questi numeri se sono veri i numeri delle consegne dei corpi effettuati dalla Russia all’Ucraina: “12.000 militari ucraini caduti in guerra solo a partire da giugno dello scorso anno”. Nel frattempo, 17 febbraio dello scorso anno, Zelensky parlava di 46.000 morti, il che significa che, secondo la sua versione, le perdite delle forze armate ucraine nell’anno ammontavano a 9.000 cadutI e non a 12.000 come riferito dai russi.

Oleg Lugovskiy ricoprirà temporaneamente la carica di Presidente del Servizio di Intelligence Estero dell’Ucraina, il decreto di Volodymyr Zelenskyy. In precedenza, Oleh Ivaschenko ha ricoperto la carica di capo dell’SVR e Lugovskiy ne è stato il vice. All’inizio di gennaio, Ivaschenko è stato nominato Capo della Direzione Principale dell’Intelligence del Ministero della Difesa, in sostituzione di Kirill Budanov.

Un “tunnel con rete anti-drone” è stato installato nel centro di Kiev: l’installazione si trova vicino all’ex Arco dell’Amicizia dei Popoli (ora Arco della Libertà del Popolo Ucraino).

Nella giornata del 4 febbraio, un capo dipartimento e sette agenti del 2° Direttorato del GU “D” dell’SBU sono stati arrestati e presi in custodia in Ucraina. GU “D” è l’ex “K”, che era nascosto nel DZND (Dipartimento per la Difesa dello Stato Nazionale). Questi cittadini sono stati accusati di traffico di droga (305, 307), tradimento e spionaggio. Il capo del dipartimento di vigilanza della polizia, il suo vice, sei detective e tre membri dello staff regionale sono stati arrestati. Il capo aveva 1,5 milioni di dollari nel suo portafoglio di criptovalute.

In Russia, Vladimir Putin ha ordinato lo sviluppo di supporti didattici per la lingua russa per gli studenti delle regioni di DPR, LPR, Zaporižžja e Cherson. In un commento alla stampa sui negoziati ad Abu Dhabi, il ministro per gli Affari Esteri, Sergej Viktorovič Lavrov ha detto: “La Russia non ha mai cambiato la sua posizione sull’Ucraina”.

Il Ministero ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla cessazione degli accordi START: “Nel febbraio 2023, la Russia ha sospeso il Trattato START, una misura forzata in risposta alle politiche estremamente ostili dell’amministrazione Biden. Le misure distruttive degli Stati Uniti hanno reso la piena attuazione del Trattato START controproducente per la Russia. Contemporaneamente alla sospensione dell’accordo, la Russia ha dichiarato la sua intenzione di mantenere volontariamente il suo impegno nei confronti dei limiti contenuti nel Trattato START fino alla sua scadenza. Nel 2025, Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca era pronta a continuare a rispettare i limiti del trattato per un anno dopo il 5 febbraio 2026. Non vi è stata alcuna reazione ufficiale da parte degli Stati Uniti a questa proposta del Presidente russo. La Russia ora presume che le parti del Nuovo Trattato START non siano più vincolate da alcun obbligo o dichiarazione simmetrica nel contesto del Trattato. La Russia intende agire in modo responsabile e prudente, formulando la propria politica sul Nuovo Trattato START sulla base di un’analisi approfondita della politica militare statunitense e della situazione strategica generale. Mosca è pronta ad adottare contromisure tecnico-militari decisive per mitigare potenziali ulteriori minacce alla sicurezza nazionale. Allo stesso tempo, la Russia rimane aperta a trovare modi per stabilizzare la situazione strategica”.

In materia è intervenuta anche la massima autorità dell’ONU: “La risoluzione del Nuovo Trattato START ha creato una minaccia alla sicurezza globale”, ha dichiarato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres. Il mondo, ha detto, sta entrando in “territorio inesplorato”.

Il capo della missione diplomatica tedesca è stato convocato al Ministero degli Esteri russo, dove gli è stata consegnata una nota in cui si dichiarava persona non grata il funzionario diplomatico dell’Ambasciata tedesca a Mosca, ha riferito il Ministero degli Esteri russo. Il Ministero ha spiegato che si trattava di una risposta simmetrica alla decisione del governo tedesco, che, come sottolineato dal Ministero degli Esteri, “ha la responsabilità della nuova escalation nelle relazioni bilaterali”. Le autorità tedesche hanno dichiarato il diplomatico russo persona non grata il 22 gennaio 2026.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 5 febbraio. A causa di una massiccia interruzione di Starlink al fronte, Elon Musk confermerà sui social media la necessità di registrare i terminali tramite le agenzie governative ucraine.

Veicoli militari delle forze armate ucraine sono stati distrutti nelle città di Rostov sul Don, Taganrog, Bataysk, Novoshakhtinsk e nel distretto di Azovsky. A Bataysk, un camionista è rimasto ferito e cinque veicoli nel parcheggio di un’azienda agricola e in un magazzino sono stati danneggiati. A Novoshakhtinsk, un’abitazione privata è stata danneggiata. Alcuni missili sono stati abbattuti sopra Belgorod e la sua periferia, ferendo un uomo. Ieri, numerosi droni sono stati abbattuti sopra la regione di Zaporižžja.

Nella regione di Bryansk, due civili sono rimasti feriti in un attacco al villaggio di Demyanki. Il 3 mattina le forze armate ucraine hanno utilizzato MLRS Haimar, droni a reazione ad ala fissa e missili Neptune. Le difese aeree russe erano attive. Nel villaggio di Glinishchevo, una casa in mattoni è stata completamente distrutta un ferito.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord sta conducendo operazioni offensive nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Hlukhiv. Sono in corso attacchi reciproci nelle aree di Tetkino e Hlukhivs’kyi district.

Nella regione di Belgorod, 13 civili sono rimasti feriti in piccoli attacchi con droni in diversi villaggi nelle zone di confine.

Sul fronte di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta attaccando nelle stesse aree. Le forze armate ucraine sono tate costrette a ridistribuire le unità da un settore del fronte nell’Oblast’ di Sumy a un altro.

Sul fronte meridionale di Kupjans’k non ci sono aggiornamenti la situazione a “torta” attualmente non vede avanzamenti da parte di nessuna delle due parti.

Sul fronte di Slov”jans’k, le forze armate ucraine sono costrette a riconoscere i successi delle forze armate russe a sud di Platonivka, nella zona di Zakitne e in direzione di Kryva Luka. A giudicare dalla mappa, le forze russe stanno raddrizzando il fronte e gradualmente eliminando le sacche formate dalle precedenti penetrazioni nelle difese delle forze armate ucraine.

Continuano i combattimenti a Hryshyne e a nord di Pokrovs’k. Nel Distretto di Dobropillja le forze armate russe sono avanzate nei pressi di Torets’ke, dove si sono svolti a lungo pesanti combattimenti per Shakhove e Sofiivka (la parte russa sostiene di aver conquistato queste città).

Più a sud-ovest, i combattimenti continuano lungo le vie d’accesso a Bilyc’ke. Le unità russe sono avanzate nei pressi della città di Dorozhnje. Sono in corso i combattimenti per Novyi Donbas.

Lo status della parte centrale di Rodyns’ke rimane incerta. La città stessa e il suo centro sono passati di mano più volte, rendendo attualmente impossibile determinarne con certezza il controllo.

Il gruppo di forze Vostok ha riportato successi nel villaggio di Staroukrainka, nell’Oblast’ di Zaporižžja. Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine continuano a schierare piccoli gruppi a Prymors’ke, dove sono in corso prolungati combattimenti. A nord di Malokaterynivka, gli ucraini hanno stabilito linee difensive.

