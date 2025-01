CROAZIA. Tensione con la Serbia per l’arresto degli attivisti

La Croazia ha avvisato i suoi cittadini di rinviare i viaggi non necessari nella Serbia dopo l’arresto di cinque attivisti croati che avevano preso parte a un incontro di organizzazioni della società civile a Belgrado.

Gli attivisti croati hanno detto ai media nel loro paese d’origine che la polizia è andata al loro hotel e li ha trattenuti prima di rimandarli a casa. Hanno detto che la polizia non ha fornito alcuna spiegazione se non un documento che affermava che gli attivisti rappresentavano una minaccia per la sicurezza della Serbia, riporta AP.

La Croazia ha protestato fermamente contro il fermo e ha chiesto spiegazioni alle autorità serbe. Il ministero degli Esteri ha anche consigliato ai cittadini croati di rinviare qualsiasi viaggio non necessario in Serbia, di prestare attenzione e di seguire gli sviluppi a causa del trattamento “improprio e infondato” dei cittadini croati.

Belgrado ha risposto in una dichiarazione del ministero degli Esteri, descrivendo la reazione della Croazia come “inappropriata” e affermando che gli attivisti croati sono stati “trattati in conformità con le procedure legali e la consueta prassi internazionale”. La Croazia dovrebbe spiegare “perché nessuno degli altri cittadini croati che si trovano attualmente sul territorio della Repubblica di Serbia ha subito disagi o ricevuto un trattamento speciale, ma sono ospiti graditi”. “La risposta dovrebbe contenere le informazioni su cosa quelle persone (attivisti) … stessero realmente facendo in Serbia”, si legge nella dichiarazione.

Il governo serbo, nelle ultime settimane, ha ripetutamente e senza fornire prove accusato i servizi di sicurezza croati di essere dietro le proteste durate settimane degli studenti universitari che chiedono i responsabili per il crollo di una tettoia di cemento il 1° novembre. Il crollo della pensilina di una stazione ferroviaria nella città serba settentrionale di Novi Sad ha ucciso 15 persone, innescando importanti proteste anti-corruzione. Molti in Serbia ritengono che la corruzione dilagante abbia portato a lavori di ristrutturazione poco accurati dell’edificio e alla fine alla caduta dell’enorme costruzione in cemento sulle persone sottostanti.

“Non sono sicuro che ci sia una spiegazione da parte delle autorità serbe su quanto accaduto”, ha affermato il ministro degli Interni croato Davor Božinović. “È legittimo chiedersi se si tratti di una coincidenza, dal momento che ultimamente abbiamo avuto diversi casi simili”. Negli ultimi mesi, la polizia serba ha negato l’ingresso o espulso un certo numero di cittadini stranieri per aver presumibilmente minacciato la sicurezza del paese.

Oltre agli attivisti croati, anche cittadini provenienti da Romania, Slovenia, Bosnia e Macedonia del Nord che stavano prendendo parte questa settimana a un workshop per organizzazioni non governative, sono stati arrestati questa settimana, hanno affermato le organizzazioni per i diritti umani in Serbia.

Agli attivisti croati è stato inoltre vietato l’ingresso in Serbia per un anno, secondo la televisione di stato HRT. I rapporti tra i paesi dei Balcani meridionali, Croazia e Serbia, sono tesi da anni, sin dall’implosione dell’ex Jugoslavia negli anni ’90.

Diversi importanti gruppi per i diritti umani in Serbia hanno anche condannato la presunta detenzione e deportazione di attivisti stranieri dal paese, affermando che ciò ha segnato un’ulteriore repressione da parte del governo.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/