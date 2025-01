CINA. La Diplomazia portuale dual use di Pechino

A novembre 2024 XI Jinping ha inaugurato, assieme alla presidente peruviana Dina Boluarte, il mega porto di Chancay. La cinese Cosco ha una quota del 60% del porto, 1,6 miliardi di dollari, il che ha dato alla società l’uso esclusivo del porto per 60 anni. Pochi giorni dopo, la prima nave è partita per Shanghai carica di mirtilli, avocado e minerali.

Chancay fa parte della visione cinese della Via della Seta marittima che collegherà meglio i centri manifatturieri cinesi con i suoi partner commerciali in tutto il mondo, riporta AT. Pechino ha investito pesantemente nei porti di molti paesi, dando da pensare all’Occidente per l’influenza cinese sulle rotte di spedizione globali.

Donald Trump rivuole Panama perché ha detto che la Cina stava “gestendo” il Canale e che gli Stati Uniti intendevano riprenderselo: ma la Cina non gestisce il canale, puttosto, una società di Hong Kong gestisce due porti su entrambi i lati. La Cina ha investito in 129 porti in decine di paesi attraverso le sue imprese statali, principalmente nel Sud del mondo. Diciassette di questi porti hanno una proprietà a maggioranza cinese.

Le società cinesi hanno investito, stimati, 11 miliardi di dollari nello sviluppo dei porti all’estero dal 2010 al 2019. Oltre il 27% del commercio globale di container ora passa attraverso terminal in cui le principali aziende cinesi detengono partecipazioni dirette. La Cina è il principale partner commerciale della regione sudamericana. Il suo obiettivo a lungo termine è accedere alle esportazioni essenziali per la sua sicurezza alimentare ed energetica: soia, mais, carne di manzo, minerale di ferro, rame e litio per batterie.

In Africa, gli investimenti cinesi sono cresciuti da due porti nel 2000 a 61 strutture in 30 paesi entro il 2022. E in Europa, le aziende cinesi hanno la proprietà completa o maggioritaria di due porti chiave in Belgio e Grecia.

La Cina necessita di un accesso stabile alle principali rotte commerciali per continuare a soddisfare la domanda di esportazioni cinesi a livello globale, nonché le importazioni di cui Pechino ha bisogno per mantenere in moto la sua economia. Il controllo dei porti le consente inoltre di creare zone economiche in altri paesi che offrono ai proprietari e agli operatori portuali un accesso privilegiato a materie prime e prodotti.

Queste mosse hanno suscitato preoccupazione a Washington sul fatto che la Cina stia sfidando l’influenza degli Stati Uniti nel suo stesso “cortile di casa”. La Cina sostiene che la sua diplomazia portuale è orientata al mercato. Tuttavia, ha stabilito una base navale a Gibuti e si ritiene che stia costruendo un’altra base navale in Guinea Equatoriale, “militarizzando” la Belt and Road Initiative, chiedendo che i porti commerciali in cui investe siano ugualmente in grado di fungere da basi navali. Finora, 14 su 17 porti hanno il potenziale militare.

Nella guerra dei porti tra Occidente e Cina, le nazioni ospitanti come Perù e Brasile stanno usando questa competizione per investimenti portuali a loro vantaggio, attirando l’interesse sia dell’Occidente che della Cina, affermando la loro autonomia, adottando la strategia dei porti per essere presenti sullo scenario globale. Chancay ne è un esempio.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/