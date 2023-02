CROAZIA. Debito in calo rispetto ai livelli pre-pandemia

A poche settimane dall’introduzione della moneta unica, il quotidiano Večernji List riporta che la Croazia è uno dei pochi paesi di area euro in cui il debito pubblico è in calo anche rispetto ai livelli pre-pandemia. Le stime più recenti sulla situazione economica a fine 2022 infatti danno un rapporto tra debito e PIL al 69%, due punti percentuali in meno rispetto al 2019.

Bene quindi per Zagabria, anche perché il debito pubblico dei paesi dell’eurozona è al 93%. E secondo i media croati il bilancio statale avrebbe beneficiato dalla rapida ripresa del turismo, un settore che lo scorso anno ha visto l’arrivo di 15,3 milioni di stranieri. Un dato che è destinato a crescere ulteriormente nel 2023, visto che proprio il primo gennaio il paese è anche entrato a far parte dell’area Schengen.

Ora a preoccupare il governo guidato da Andrej Plenković è la crescita dell’inflazione, che a un anno dall’invasione russa in Ucraina è più alta del 12,/%. In miglioramento rispetto al record del 13,5% registrato a novembre 2022, ma comunque troppo alta. Anche perché il dato core (generi alimentari e costi dell’energia) a dicembre 2022 si assestava al 15%.

E proprio a due mesi dall’adozione dell’euro, in un’intervista a Reuters il governatore della Banca centrale di Croazia Boris Vujičić ha auspicato un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della BCE a marzo. Zagabria infatti rimane scettica rispetto alle previsioni della Commissione europea per i prossimi mesi, che vedono un calo dell’inflazione anche per la Croazia.

Uno scetticismo che vede proprio l’adozione dell’euro come uno dei fattori che hanno contribuito all’aumento dei prezzi. E se secondo il premier Plenković molti rivenditori in Croazia stanno approfittando della situazione, Vujčić ammette che effettivamente «c’è stato un impatto dell’introduzione dell’euro sui prezzi, soprattutto per i servizi. Ma ci si aspettava questo aumento e non è stato così significativo, probabilmente su 0,3 o 0,4 punti percentuali, un effetto una tantum».

Carlo Comensoli