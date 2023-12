COREA DEL SUD. Seul rinnova i vertici di Intelligence e Sicurezza

Il 19 dicembre, l’ufficio presidenziale della Corea del Sud ha annunciato nuove nomine nel rimpasto di governo in corso, con il presidente Yoon Suk Yeol che ha nominato il suo consigliere per la sicurezza nazionale capo dell’agenzia di intelligence e un ex inviato principale alle Nazioni Unite come nuovo ministro degli Esteri. Nell’ambito del rimpasto verrà creato anche un nuovo ufficio dedicato alla sicurezza economica nell’Ufficio presidenziale per la sicurezza nazionale, ha affermato il suo ufficio.

Secondo l’ufficio di presidenza, Yoon ha nominato il direttore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale Cho Tae-yong come candidato a capo del servizio di intelligence nazionale, riporta The National.

Si prevede che il 67enne colmerà un vuoto di leadership presso l’agenzia di spionaggio che dura da settimane. Yoon ha accettato le dimissioni del capo del servizio di intelligence nazionale Kim Kyou-hyun alla fine di novembre, insieme ad altri due deputati.

Il capo dello staff Kim Dae-ki ha descritto il candidato capo dello spionaggio come «uno stratega della sicurezza con una vasta esperienza e competenza nelle relazioni tra Corea del Sud e Stati Uniti e nelle questioni della Corea del Nord».

Cho è stato nominato direttore della sicurezza nazionale a marzo, succedendo a Kim Sung-han e diventando il secondo consigliere per la sicurezza di Yoon. In precedenza è stato primo vice ministro del Ministero degli affari esteri, primo vice capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale e ambasciatore negli Stati Uniti.

Ma l’ufficio presidenziale non ha annunciato chi succederà a Cho come direttore dell’Ufficio presidenziale per la sicurezza nazionale.

Yoon ha anche nominato Cho Tae-yul, ex rappresentante permanente della Corea del Sud presso le Nazioni Unite e secondo vice ministro degli affari esteri, come candidato a ministro degli Esteri per succedere a Park Jin.

Prima di servire come ambasciatore alle Nazioni Unite, il 68enne è stato il vice ministro più longevo tra tutti i membri del gabinetto dell’ex amministrazione conservatrice di Park Geun-hye. Cho ha anche presieduto in precedenza il pannello delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio e il comitato per gli appalti pubblici.

«In un contesto in cui l’economia e la sicurezza sono interconnesse negli affari internazionali, l’esperienza del candidato Cho nel commercio e nelle capacità diplomatiche potrebbe aiutare la Corea del Sud a superare le varie incertezze diplomatiche», ha detto il capo dello staff presidenziale Kim Dae-ki in una conferenza stampa.

Ciò avviene quando il ministro degli Esteri in carica Park Jin all’inizio di questa settimana ha espresso la sua intenzione di competere per un seggio parlamentare nelle elezioni generali di aprile. Ha detto, riporta YTN, che sarebbe «tornato all’Assemblea nazionale e avrebbe fatto del suo meglio per aiutare il People Power Party a conquistare il sentimento pubblico», nel caso in cui avesse luogo un cambiamento di governo. Park è stato in precedenza un parlamentare per quattro mandati, scontando parzialmente due mandati.

Tommaso Dal Passo

