CINA. Si è aperta la corsa per diventare il nuovo premier. Ecco il favorito

Il tasso di disoccupazione tra i giovani cinesi di età compresa tra i 16 e i 24 anni ha raggiunto un livello storicamente elevato di quasi il 20%, mentre il reddito dei dipendenti pubblici, soprattutto quelli delle aree rurali, è crollato in alcuni casi del 30%. Chi sarà in grado di intervenire come prossimo premier e salvare l’economia in difficoltà?

Alcuni ambienti economici cinesi starebbero raccomandando Wang Yang, il 67enne presidente della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, Cppcc, il massimo organo di consulenza politica del Paese, riporta Nikkei.

Wang è il quarto tra gli attuali sette membri del Comitato permanente del Politburo, il massimo organo decisionale del Partito comunista cinese. Da quando è entrato a far parte del Comitato permanente, cinque anni fa, i movimenti di Wang sono stati poco incisivi e di fedeltà al presidente cinese Xi Jinping, 69 anni.

Wang è considerato parte della fazione della Lega della Gioventù Comunista, che comprende ex funzionari della Lega, un’imponente organizzazione giovanile del partito e una porta d’accesso alla leadership del partito. In realtà, l’unico legame di Wang con il gruppo è quello di essere stato un alto funzionario locale della Lega della Gioventù nella provincia di Anhui, dove è nato, nella prima metà degli anni Ottanta.

A differenza dell’ex presidente Hu Jintao, 79 anni, del premier Li Keqiang, 67 anni, e del vicepremier Hu Chunhua, 59 anni, Wang non è un esponente dell’élite mainstream che ha scalato i vertici istituzionali del Comitato centrale della Lega della gioventù comunista. Inoltre, Wang non ha esperienza come primo segretario della Lega della gioventù comunista, la carica più alta del gruppo.

Dalla sua c’è che Deng Xiaoping ha svolto un ruolo chiave nella promozione di Wang che è nato in una famiglia povera.

Dopo aver ricevuto la benedizione di Deng, Wang iniziò la sua ascesa nei ranghi fino a diventare vice premier e poi capo del Cppcc.

Il motivo per cui Wang Yang sta ricevendo attenzione è la copertura mediatica statale della riforma e dell’apertura di Deng. Si pensa che la copertura rifletta le discussioni della riunione di Beidaihe, il “conclave” annuale estivo a cui partecipano funzionari di partito in carica e in pensione.

Dopo la riunione di Beidaihe, la prima pagina del Quotidiano del Popolo è stata riempita di articoli relativi al tour di ispezione di Xi nella provincia di Liaoning, lasciano intendere che Xi intende chiedere la rielezione per un terzo mandato come leader della Cina al prossimo congresso nazionale del partito, che inizierà il 16 ottobre.

Nell’ultimo decennio, Xi ha perseguito la strategia di superare Deng in termini di risultati, per spianare la strada al suo insolito terzo mandato come capo del partito. Ha cercato di rovesciare le regole stabilite da Deng, sia per quanto riguarda la politica, l’economia o la sicurezza. Ma con l’economia in forte frenata, è naturale che a Beidaihe siano state espresse preoccupazioni.

Chiunque erediti il ruolo di premier da Li Keqiang, avrà bisogno di finezza politica: Xi tende a spingersi agli estremi, e Li riesce a frenare, chi gli succederà deve essere abile da riuscire a convincere Xi a fare marcia indietro e deve mantenere un buon rapporto con Xi. Ecco perché i riflettori sono puntati su Wang Yang, che questo tipo di rapporto.

Il ritorno della politica di riforma e apertura è legato alla politica economica di Xi, la cosiddetta “prosperità comune”. Da quando è stata lanciata nell’estate del 2021, la Cina è stata trascinata in una fase di recessione economica dal crollo del mercato immobiliare e da una rigida politica di zero-Covid.

Xi parla ora di “prosperità comune” molto meno spesso, abbandonare completamente la “prosperità comune” farebbe perdere la faccia a Xi. Anche per questo motivo crescono le aspettative nei confronti di Wang, diretto erede della politica economica di Deng e persona che attribuisce importanza al meccanismo di mercato. C’è una regola ferrea che viene rispettata quando si sceglie un premier: che venga scelto tra coloro che hanno ricoperto il ruolo di vice premier.

Da quando Zhou Enlai, è morto nel 1976, la carica di premier è stata ereditata da ex vice premier senza eccezioni.

Solo chi è ben addentro agli affari pratici della gestione economica e finanziaria della Cina può ricoprire la carica di premier. Wang è stato vice premier dal 2013 al 2018, quando era responsabile delle relazioni economiche esterne.

Un problema che Wang Yang deve affrontare è la sua età. Avendo già 67 anni, probabilmente sarebbe in grado di svolgere un solo mandato quinquennale come premier.

Tuttavia, Wang potrebbe guardare all’ex premier Zhu Rongji, che durante il suo unico mandato, iniziato nel 1998, ha portato avanti la riforma amministrativa e scosso le aziende statali e per Wang, Zhu è come un mentore: quando ha assunto la carica di premier, Zhu aveva 69 anni.

Un altro problema è costituito dai poteri che il premier avrà, onde evitare il ripetersi degli stessi errori economici del decennio precedente. Sarà Wang Yang a salvare l’economia cinese? Questo dipende da Xi Jinping.

