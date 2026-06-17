COREA DEL SUD. Seul riduce l’area interdetta ai civili al confine provvisorio

La Corea del Sud sposterà la linea parallela al confine militare con la Corea del Nord per restringere l’area che limita l’accesso dei civili, in risposta all’evoluzione del contesto di sicurezza e per agevolare i residenti locali, ha dichiarato mercoledì il ministro della Difesa.

La cosiddetta Linea di Controllo Civile si trova attualmente a circa 10 km a sud della Linea di Demarcazione Militare tracciata alla fine della guerra di Corea del 1950-53. Per entrare nell’area è necessaria l’autorizzazione militare, riporta Reuters.

Il ministro della Difesa Ahn Gyu-back ha affermato che la modifica, che sposterà la linea di accesso civile di una media di 6 km dalla Linea Militare, risponde alle richieste dei residenti che si susseguono da anni ed è resa possibile dal miglioramento della prontezza operativa della difesa. Secondo quanto riportato dai media, circa 20.000 persone risiedono all’interno della zona, mentre altre vi entrano per coltivare o lavorare, seguendo le procedure di autorizzazione.

Il ministero ha inoltre annunciato altre modifiche che allenteranno le restrizioni imposte nelle aree vicine al confine, tra cui una linea guida più flessibile per la segnalazione dell’utilizzo dei droni a scopo agricolo

Secondo il piano, circa 270 chilometri quadrati di terreno saranno riqualificati per consentire progetti di costruzione e sviluppo, previa approvazione del governo, riporta A News.

Sarà inoltre allentata la restrizione su ulteriori 450 chilometri quadrati. Il ministero ha dichiarato che le strutture militari ritenute non più tatticamente necessarie, tra cui le barriere anticarro in 23 località, saranno rimosse.

Questo cambio di rotta politica si inserisce nel quadro degli sforzi del governo del Presidente Lee Jae Myung per ridurre le tensioni nella penisola coreana. Dall’insediamento dello scorso anno, l’amministrazione liberale ha introdotto una serie di iniziative volte a migliorare le condizioni nelle regioni di confine e a ridurre gli attriti militari con la Corea del Nord, riporta Arise Tv.

Nonostante gli sforzi di Seul, la Corea del Nord ha mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti del suo vicino meridionale, e le relazioni tra i due Paesi rimangono tese.

Tuttavia, gli ultimi cambiamenti segnalano l’intenzione della Corea del Sud di conciliare le esigenze di sicurezza nazionale con quelle dei residenti che vivono vicino a uno dei confini più militarizzati al mondo.

Luigi Medici

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