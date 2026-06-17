EBOLA. Non ci sono fondi a sufficienza per debellare la strage compiuta da Ebola 

Il direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) ha avvertito che l’epidemia di Ebola in Congo potrebbe essere la peggiore di sempre, affermando martedì che il suo contenimento potrebbe costare miliardi di dollari se le criticità nella risposta non verranno affrontate rapidamente.

In Congo sono stati confermati oltre 830 casi del raro ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste una cura o un vaccino comprovati, di cui 196 fatali. La malattia, trasmissibile attraverso i fluidi corporei anche dopo la morte, si sta diffondendo rapidamente in tre province della Repubblica Democratica del Congo, secondo i dati governativi, riporta CNN.

“Se non fermiamo l’epidemia molto presto, sarà peggiore di quella che abbiamo avuto nell’Africa occidentale e nella parte orientale della RDC”, ha dichiarato Jean Kaseya, direttore generale dell’Africa CDC, durante una riunione virtuale di capi di Stato africani e donatori in Burundi, riporta Reuters.

Il suo avvertimento, che faceva eco a una proiezione simile del CDC statunitense, si riferiva all’epidemia che ha colpito Guinea, Liberia e Sierra Leone tra il 2014 e il 2016, causando oltre 11.000 morti, e a un’epidemia meno letale nel 2018 in Congo.

Tuttavia, secondo il presidente del Burundi Evariste Ndayishimiye, presidente dell’Unione Africana, il piano africano per raccogliere 518 milioni di dollari nei prossimi sei mesi ha ricevuto finora solo una minima parte di tale somma: ”Le risorse ricevute non superano i 100 milioni di dollari”, ha dichiarato nel suo intervento di apertura.

Kaseya, del CDC africano, ha avvertito che il fabbisogno finanziario totale aumenterà notevolmente se il piano iniziale non otterrà un sostegno sufficiente. “Se non lo otterremo entro le prossime quattro settimane, non chiederemo di nuovo 500 milioni di dollari, ma circa 1,5 miliardi. Se ritardiamo ulteriormente, arriveremo a 7,5 miliardi di dollari”, ha affermato.

La Repubblica Democratica del Congo corre contro il tempo per costruire centri di trattamento per l’Ebola mentre il virus si diffonde

Un funzionario della Croce Rossa ha dichiarato il 16 giugno che l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale non ha ancora raggiunto il picco: ”Temiamo che ci vorrà un anno per debellare questa malattia”, ha detto Bruno Michon, responsabile delle operazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in collegamento video dalla Repubblica Democratica del Congo orientale.

La risposta è stata ostacolata dalla mancanza di centri di trattamento e dalla resistenza della comunità alle rigide misure igieniche. I funzionari sanitari hanno affermato che, a oltre un mese dalla dichiarazione dell’epidemia, la reale portata del problema è ancora sconosciuta.

Michon ha affermato che le squadre della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si occupano del coinvolgimento della comunità e della sepoltura sicura e dignitosa delle vittime di Ebola, hanno subito insulti, minacce e aggressioni negli ultimi giorni.

I corpi delle vittime di Ebola sono altamente infettivi anche dopo la morte e le sepolture tradizionali non sicure, in cui i familiari maneggiano il corpo senza adeguati dispositivi di protezione, sono una delle principali cause di trasmissione.

Kaseya poi ha elencato una serie di sfide critiche, tra cui l’insufficienza di risorse per rintracciare i contatti degli oltre 800 casi confermati di Ebola: ”Stiamo monitorando solo il 12% della nostra popolazione. Questo è un indicatore importante per noi. Significa che non conosciamo ancora la reale portata di questa epidemia”, ha affermato, segnalando anche una grave carenza di squadre per le sepolture e una mancanza di dispositivi di protezione individuale.

Gli operatori umanitari affermano che il supporto ricevuto per questa epidemia di Ebola è inferiore rispetto alle precedenti, inclusa quella in Africa occidentale, in cui soldati britannici e americani, oltre a medici stranieri, hanno prestato aiuto.

Il rappresentante di Washington ha dichiarato che gli Stati Uniti sono stati il ​​donatore più rapido e generoso e ha invitato altri Paesi a contribuire. Anche Sudafrica, Cina, Germania e Francia hanno dichiarato durante l’incontro che avrebbero fornito maggiore supporto per far fronte all’emergenza.

Maddalena Ingrao

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