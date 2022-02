TAIWAN. Piano di emergenza per i chip se Pechino invade l’isola

A prima vista, il piano di Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp di costruire fonderie in Giappone e negli Stati Uniti sembra solo un’altra espansione commerciale di routine. L’impresa da 8,6 miliardi di dollari in Giappone e quella da 12 miliardi di dollari negli Stati Uniti avvicinano Tsmc ai clienti nei principali mercati, aiutano a diversificare la sua catena di approvvigionamento e riducono anche il rischio di interruzioni dovute ai terremoti che affliggono Taiwan.

Ma scavando a fondo, è subito chiaro che non sono solo accordi di routine, ma piani di emergenza in caso di invasione cinese di Taiwan. Mentre le tensioni tra Taiwan e la Cina aumentano, il ruolo centrale di Tsmc nella catena globale di fornitura di semiconduttori è emerso come uno dei rischi più gravi per l’economia mondiale.

Questo ha lasciato le nazioni occidentali e Tsmc alle prese con come mitigare uno scenario peggiore in cui la Cina invade o blocca Taiwan, tagliando la fornitura di chip che sono cruciali per l’economia globale. È difficile sottovalutare l’importanza di Tsmc nel mondo. Rappresenta più della metà delle entrate globali delle fonderie, mentre nella produzione di chip avanzati sotto i 10 nanometri controlla circa l’84% del mercato globale, secondo l’Istituto europeo di studi asiatici di Bruxelles. Questi chip sono il cuore di ogni dispositivo e arma all’avanguardia sul pianeta e sono centrali nella battaglia per la supremazia tecnologica tra Stati Uniti e Cina.

Ecco perché Tsmc è «probabilmente l’azienda più importante del pianeta», riporta AF.

La produzione di Tsmc rimane però concentrata a Taiwan. Con la Cina che assume una posizione sempre più aggressiva verso l’isola di cui rivendica la sovranità, lascia l’economia mondiale precariamente esposta a interruzioni. Solo in agosto e settembre, gli aerei da guerra cinesi hanno fatto 554 intrusioni nello spazio aereo di Taiwan.

Le forze armate cinesi sono ora in grado di bloccare i porti e gli aeroporti di Taiwan, ha detto il suo ministero della Difesa l’anno scorso. Proprio come Tsmc e le nazioni occidentali stanno gestendo la transizione dalla produzione fortemente concentrata a Taiwan verso altri luoghi più sicuri. Se è spostato fuori troppo rapidamente o se troppa pressione è applicata su Tsmc per creare una catena di approvvigionamento che esclude la Cina, ci potrebbero essere forti attriti con Pechino.

Inoltre, per Tsmc la Cina è il più grande mercato al mondo per le vendite di semiconduttori. È anche più efficiente mantenere la produzione concentrata in un posto, fornendo economie di scala che hanno dato a Tsmc un margine lordo di quasi il 50% negli ultimi tre anni. Il cambiamento è comunque in corso, e sta accelerando significativamente.

Fino al 2020, a parte gli impianti di produzione a Shanghai e Nanchino, i suoi unici altri impianti all’estero erano a Singapore e Washington. Con l’amministrazione di Donald Trump che ha definito la Cina un concorrente strategico e ha criticato la vulnerabilità della catena di approvvigionamento dell’industria tecnologica alla Cina le cose sono cambiate.

Come riporta Reuters, Tsmc ha aperto un impianto da 12 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel giugno dello scorso anno e dovrebbe iniziare a produrre chip a 5 nanometri nel 2024.

La joint venture giapponese da 7 miliardi di dollari con Sony è stata annunciata a novembre, i lavori dovrebbero iniziare quest’anno e la produzione di chip da 22 e 28 nanometri entro la fine del 2024. A febbraio 2022 Tsmc ha annunciato un piano per espandere il progetto di Kumamoto sull’isola meridionale di Kyushu, con un investimento iniziale di 1,6 miliardi di dollari da Denso Corp.

Simili progetti stanno avvenendo in Germania dove Tsmc prevede di investire 44 miliardi di dollari.

Luigi Medici