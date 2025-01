COREA DEL SUD. Cooperazione con Usa e Giappone bastione di sicurezza. Kim augura a Putin successi per i due paesi alleati

La cooperazione trilaterale della Corea del Sud con gli Stati Uniti e il Giappone è stata uno strumento chiave per rafforzare la deterrenza contro le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord, riporta il White Paper del ministero degli Esteri sudcoreano.

Il documento analizza gli sviluppi dell’anno appena conclusosi: il quadro di cooperazione a tre vie, segnato dal vertice di Camp David nell’agosto 2023 tra il presidente Yoon Suk Yeol, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’allora primo ministro giapponese Fumio Kishida, ha fatto progredire la loro partnership di sicurezza in una “completa e multistrato”.

Dal suo lancio nel maggio 2022, l’amministrazione Yoon ha dato priorità a uno stretto allineamento con Washington come parte integrante della sua politica estera, lavorando anche per migliorare le relazioni con Tokyo nonostante i problemi storici di lunga data, riporta Yonhap.

“Il miglioramento delle relazioni Corea-Giappone ha portato al primo vertice trilaterale tra i tre paesi a Camp David, aprendo un nuovo capitolo nella cooperazione trilaterale”, riporta il documento.

Nel white paper, la Corea del Sud ha mantenuto il suo riferimento al Giappone come “il vicino più prossimo e partner di cooperazione”, affermando che la decisione sul risarcimento per le vittime del lavoro forzato era una “risoluzione guidata da Seul da una prospettiva più ampia per normalizzare le relazioni con Tokyo”.

La cooperazione tra i tre paesi è tutta in funzione anti nordcoreana, ma l’attivismo politico di Kim Jong Un nn sembra conoscere limiti.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato una lettera di Capodanno al presidente russo Vladimir Putin, promettendo di consolidare ulteriormente la cooperazione militare bilaterale.

“Il 2025 sarà registrato come il primo anno di vittoria bellica nel XXI secolo per l’esercito russo e il suo popolo nella sconfitta del neonazismo e nel conseguimento della vittoria”, ha affermato Kim nella lettera inviata a Putin il giorno precedente, secondo la Korean Central News Agency.

La KCNA ha affermato che la lettera, sotto i nomi di Kim, del popolo coreano e di tutte le forze armate del paese, trasmetteva entusiastiche benedizioni al popolo e all’esercito della sorella Russia.

Kim ha espresso la volontà di “consolidare ulteriormente” la “partnership strategica globale” del suo paese con la Russia ideando nuovi progetti e implementandoli con forza per costruire nazioni forti e raggiungere la pace e la prosperità per i loro popoli, ha riferito la KCNA.

Kim “augura i maggiori successi a Putin” nella leadership dello Stato, così come prosperità,il benessere e felicità al popolo russo, ha affermato l’agenzia nordcoreana.

Maddalena Ingrao

