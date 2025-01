CINA. L’economia tiene, ma i consumi interni stentano a decollare

Un importante indicatore dell’attività manifatturiera cinese è stato positivo per tre mesi consecutivi, aggiungendo slancio alla ripresa economica del paese, anche se l’ambiente esterno è destinato a diventare più teso nel 2025.

L’indice ufficiale dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero (PMI), un indicatore del sentiment tra i proprietari di fabbriche, è sceso a 50,1 a dicembre rispetto a 50,3 del mese precedente, secondo i dati pubblicati martedì dall’Ufficio nazionale di statistica, riporta Scmp.

L’indice è rimasto sopra la soglia dei 50 punti da ottobre, segnalando un’espansione dell’attività economica: una lettura PMI superiore a 50 indica un’espansione nel settore manifatturiero, mentre una lettura inferiore a 50 segnala una contrazione.

“Gli effetti combinati delle politiche macroeconomiche hanno continuato a manifestarsi a dicembre, con l’indice rimasto sopra la soglia critica per tre mesi consecutivi”, afferma l’NBS, in una dichiarazione ufficiale: “Nei settori chiave, fattori quali le politiche che incoraggiano la sostituzione dei vecchi beni di consumo e l’avvicinarsi delle feste tradizionali hanno accelerato il ritmo di espansione nei settori correlati”.

La lettura data dal giornale di Hong Kong contesta, ma solo nei toni, con quella segnalata dai media occidentali.

Secondo Reuters, l’attività manifatturiera cinese è cresciuta a malapena a dicembre, sebbene servizi e costruzioni si siano ripresi, suggerendo che lo stimolo politico stia filtrando in alcuni settori mentre l’economia si prepara a nuovi rischi commerciali. L’indice PMI NBS, prosegue l’agenzia britannica “è rallentato a 50,1 a dicembre da 50,3 del mese precedente”.

L’economia cinese da 18 trilioni di dollari ha lottato per riprendersi dalla pandemia tra consumi e investimenti deboli e una prolungata crisi immobiliare. Tuttavia, i decisori politici sperano che una recente ondata di misure fiscali e monetarie inneschi un’inversione di tendenza nel mercato immobiliare, che ha trascinato l’economia più ampia.

Una domanda interna migliorata potrebbe avvantaggiare i produttori in un contesto di rallentamento economico globale, riducendo l’impatto delle nuove tariffe proposte dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sui beni cinesi.

Il nuovo sottoindice manifatturiero degli ordini PMI è salito a 51,0 questo mese, un massimo di otto mesi, rispetto al 50,8 di novembre. Ma i nuovi sottoindici degli ordini all’esportazione, dell’occupazione e dei prezzi alla produzione sono rimasti tutti saldamente in territorio negativo, ha affermato l’NBS.

I dati misti sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio di novembre pubblicati all’inizio di questo mese sottolineano quanto sarà difficile per Pechino avviare una ripresa economica duratura nel 2025. I consulenti del governo raccomandano all’economia di mantenere un obiettivo di crescita di circa il 5,0% l’anno prossimo e che i decisori politici intensifichino lo stimolo incentrato sui consumatori. Il PMI non manifatturiero, che include edilizia e servizi, è salito a 52,2 questo mese, dopo essere rallentato a 50,0 a novembre. L’NBS ha attribuito l’aumento alla crescita nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei viaggi in Cina.

In una riunione di definizione dell’agenda all’inizio di questo mese, i decisori politici si sono impegnati ad aumentare il deficit di bilancio, emettere più debito e allentare la politica monetaria per sostenere la crescita economica.

La scorsa settimana la Banca Mondiale ha aumentato le sue previsioni di crescita per la Cina per il 2024 e il 2025, ma ha avvertito che la debole fiducia delle famiglie e delle imprese, insieme ai venti contrari nel settore immobiliare, avrebbero pesato sulla crescita economica l’anno prossimo.

Il PMI composito ufficiale di dicembre della Cina, che include sia l’attività manifatturiera che quella dei servizi, è salito a 52,2 a dicembre, rispetto a 50,8 del mese precedente.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/