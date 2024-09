COREA DEL NORD: Missili balistici contro Giappone e Corea del sud

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio nel mare a est della penisola coreana giovedì, secondo l’esercito sudcoreano. I missili sono stati lanciati intorno alle 7:10 del mattino dall’area attorno a Pyongyang e hanno continuato verso il Mar Orientale, o Mar del Giappone, secondo una dichiarazione dei capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud poco prima delle 9 del mattino.

Almeno due missili hanno volato per oltre 220 miglia e hanno raggiunto un’altitudine massima di 62 miglia prima di cadere in mare, secondo un comunicato stampa congiunto del Ministero della Difesa giapponese e del Segretariato di Gabinetto. Gli eserciti di entrambe le nazioni hanno tracciato e monitorato i voli missilistici e hanno condiviso le informazioni con gli Stati Uniti, secondo i rispettivi comunicati stampa. I dati dei voli sono stati analizzati, secondo i capi di stato maggiore congiunti sudcoreani, riporta AP.

L’esercito sudcoreano “condanna fermamente il lancio di missili della Corea del Nord come un chiaro atto provocatorio che minaccia seriamente la pace e la stabilità nella penisola coreana”, hanno affermato i capi di stato maggiore congiunti, riporta Star and Stripes.

Il Giappone ha protestato con la Corea del Nord, condannando fermamente anche le sue azioni, secondo il suo comunicato. “La serie di azioni della Corea del Nord, compresi i ripetuti lanci di missili balistici, minacciano la pace e la sicurezza del Giappone, della regione e della comunità internazionale”, ha affermato il Ministero della Difesa nel comunicato.

Il governo giapponese ha diramato un avviso alle 7:17 del mattino su X che la Corea del Nord aveva lanciato quello che sospettavano fosse un missile balistico. Ha inoltre fornito informazioni ad aerei e navi che viaggiavano nelle vicinanze, ma non ha ricevuto segnalazioni di danni causati dal rientro dei missili. Questi lanci di missili balistici “sono un problema serio per la sicurezza dei cittadini giapponesi”, ha affermato il Ministero della Difesa nella sua dichiarazione.

Il lancio, il primo di armi del Nord a sparare in più di due mesi, è avvenuto tre giorni dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di raddoppiare gli sforzi per rendere la sua forza nucleare completamente pronta per il combattimento con gli Stati Uniti e i suoi alleati.

Kim ha fatto la promessa dicendo che la Corea del Nord affronta “una grave minaccia” a causa di quella che ha definito “l’espansione sconsiderata” di un blocco militare regionale guidato dagli Stati Uniti che ora si sta trasformando in uno basato sul nucleare.

La scorsa settimana, la Corea del Nord ha anche ripreso i lanci di palloni pieni di rifiuti verso la Corea del Sud. Dal 2022, la Corea del Nord ha notevolmente accelerato le sue attività di test sulle armi nel tentativo di perfezionare le sue capacità di lanciare attacchi contro gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno risposto espandendo le esercitazioni militari che la Corea del Nord chiama prove di invasione.

Prima di giovedì, quest’anno la Corea del Nord aveva lanciato circa 40 missili balistici in otto giorni separati di test, secondo il Ministero della Difesa Nazionale del Sud. Pyongyang ha lanciato l’ultima volta due missili balistici, uno dei quali una variante a corto raggio, al largo della sua costa orientale il 1° luglio. Il secondo missile non identificato ha volato per circa 75 miglia verso est in una traiettoria di volo anomala prima che l’esercito sudcoreano ne perdesse le tracce, hanno detto all’epoca i capi di stato maggiore congiunti.

Lucia Giannini

