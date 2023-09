COREA DEL NORD. Si stringe l’alleanza con Mosca e Pechino: esercitazioni e parate

Cina e Russia potrebbero essere presenti alla grande parata militare della fondazione nordcoreana alla fine di questa settimana, come segno dei continui sforzi dei tre paesi per approfondire la cooperazione.

Sabato, in un’intervista con Tass, l’ambasciatore russo in Corea del Nord, Alexander Matsegora, ha affermato che sia Mosca che Pechino invieranno delegazioni per partecipare alla parata a Pyongyang del 9 settembre, che segna il 75° anniversario della fondazione dell’attuale Corea del Nord, riporta il Korea Joongang Daily.

Un governo comunista fu formalmente istituito nel Nord della penisola coreana il 9 settembre 1948, dopo che le forze sovietiche e il futuro fondatore del regime Kim Il Sung rifiutarono l’ingresso ai supervisori delle Nazioni Unite per condurre elezioni nella metà settentrionale della penisola coreana.

Pyongyang organizza abitualmente festeggiamenti particolarmente grandi ogni 5° e 10° anniversario di eventi che considera pietre miliari della sua storia.

Le immagini satellitari scattate nelle ultime settimane hanno mostrato truppe che si esercitavano a marciare in grandi formazioni presso il campo di addestramento della parata di Mirim, alla periferia di Pyongyang. Il campo di addestramento è una replica della piazza Kim Il Sung, nel centro della capitale, dove il regime solitamente organizza le sue parate militari e paramilitari.

L’imminente parata paramilitare nordcoreana è la seconda a cui partecipano rappresentanti russi e cinesi dallo scorso anno.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il membro del Politburo cinese Li Hongzhong hanno guidato le rispettive delegazioni nazionali alla più recente parata militare del Nord il 27 luglio per celebrare il 70° anniversario della fine delle ostilità attive nella guerra di Corea del 1950-53, che Pyongyang sostiene sia finita nel vittoria delle forze nordcoreane e cinesi.

Nella sua intervista con la Tass, Matsegora ha anche suggerito che la Corea del Nord potrebbe essere invitata a esercitazioni militari congiunte con Russia e Cina, ma ha aggiunto di non essere a conoscenza di eventuali preparativi in corso per l’inclusione di Pyongyang.

La prevista partecipazione di rappresentanti di Russia e Cina alla parata del 9 settembre arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ospitato uno storico vertice trilaterale il mese scorso per il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il primo Ministro giapponese Fumio Kishida al ritiro presidenziale di Camp David nel Maryland, dove il trio si è impegnato a tenere esercitazioni militari regolari per approfondire la cooperazione in materia di sicurezza contro le crescenti minacce nucleari e missilistiche di Pyongyang.

Venerdì scorso, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aspettarsi di incontrare presto il presidente cinese Xi Jinping, in seguito ai commenti del consigliere per la politica estera del Cremlino Yury Ushakov a luglio secondo cui il leader russo intende visitare la Cina in ottobre.

Cina e Russia hanno approfondito i legami diplomatici e di sicurezza da quando quest’ultima ha lanciato un’operazione su vasta scala sull’Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

Pechino ha rifiutato di incolpare Mosca per la guerra e ha condannato le sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia.

La Cina sta anche acquistando a prezzi scontati petrolio e gas russi, ora sanzionati dall’Europa, ed è stata accusata dagli Stati Uniti di esportare in Russia tecnologia a duplice uso che è stata utilizzata nelle armi russe.

Washington ha anche rivelato che Mosca sta corteggiando Pyongyang per armi e materiale, e notizie dal campo di battaglia provenienti dall’Ucraina hanno rivelato l’uso russo di proiettili di artiglieria nordcoreani.

Nel suo briefing all’Assemblea nazionale sudcoreana il mese scorso, il Servizio di intelligence nazionale di Seoul ha affermato che Shoigu probabilmente ha cercato di acquistare artiglieria e missili dalla Corea del Nord durante la sua visita a Pyongyang a luglio e ha anche proposto un’esercitazione militare combinata.

