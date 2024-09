COLOMBIA. Petro prevede un golpe contro di lui in tre mesi 

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha detto la scorsa settimana che un “imminente” colpo di stato contro di lui era in preparazione. Ha avvertito che la sua rimozione dall’incarico sarebbe stata eseguita nei prossimi tre mesi e ha menzionato che ingenti somme di denaro erano coinvolte nella sua prevista rimozione dall’incarico.

Il primo capo di stato di sinistra della Colombia ha fatto queste osservazioni durante un’apparizione nella città colombiana di Armenia, la capitale del dipartimento di Quindío, riporta MercoPress.

“Un colpo di stato non è il generale della polizia e dell’esercito che cerca un modo per prendere il controllo del palazzo e rimuovere il presidente, no signori, gli oligarchi del paese non sono così bruti. È un colpo di stato in stile colombiano”, ha sostenuto Petro mentre ricordava il recente tentativo di rivolta militare contro il presidente boliviano Luis Arce Catacora e l’impeachment di Pedro Castillo in Perù.

Petro ha insistito sul fatto che c’era un piano per attentare alla sua vita o rimuoverlo dall’incarico nei prossimi tre mesi. “Volevano vedere se il piano di Salvador Allende di bloccare le strade per rovesciare il presidente si sarebbe ripetuto, ed è quello che vogliono fare: o il presidente muore o lo rovesciano, l’ordine è dato”.

L’ex guerrigliero ha aggiunto che il piano contro di lui era stato “finanziato dalla mafia”. Ha anche spiegato che se fosse stato rimosso dall’incarico, il prossimo presidente della Colombia sarebbe stato il presidente del Senato Efraín Cepeda del Partito Conservatore e ha sottolineato che se non fosse stato per il sostegno popolare che ha sarebbe già stato rovesciato. Molti settori in Colombia hanno già detto che “non vogliamo più Petro nel Palacio de Nariño”, ha anche osservato il presidente in carica.

In questo scenario, l’ex presidente César Gaviria (1990-1994) ha detto che le dichiarazioni di Petro erano “sfortunate” ed ha espresso la sua solidarietà a Cepeda. “Il Partito Liberale è solidale con” Cepeda. “Il Partito Liberale lavora per il rispetto dei valori e il rafforzamento delle nostre istituzioni democratiche, che siano solide e sufficientemente garanti per preservare la democrazia e il benessere dei colombiani”, ha aggiunto Gaviria, che è stato anche Segretario Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani tra il 1994 e il 2004.

Maddalena Ingroia

