CONGO. La Baku-Brazzaville Connection

Il governo del Congo-Brazzaville avrebbe comprato un arsenale dall’Azerbaijan. Gli oppositori del presidente Denis Sassou-Nguesso affermano che la recente fornitura ha lo scopo di reprimere l’opposizione politica.

Dal 2015, il Congo-Brazzaville ha acquistato un enorme stock di armi dall’Azerbaigian, con oltre 500 tonnellate di armi consegnate al paese in spedizioni multiple.

Nel gennaio 2020, più di 100 tonnellate di armi sono state inviate dall’Azerbaigian alla Guardia Repubblicana del Congo-Brazzaville, compresi 775 proiettili di mortaio e oltre 400 casse di razzi progettati per essere lanciati dai camion, riporta Occrp.

Gli esponenti dell’opposizione sostengono che precedenti spedizioni di armi dall’Azerbaigian sono state utilizzate per alimentare una brutale offensiva post-elettorale nel 2016 che ha portato a una crisi umanitaria.

L’Azerbaigian è emerso come un alleato importante del Congo-Brazzaville, fornendo al suo regime armi scontate e, forse più importante, segretezza. Il Congo-Brazzaville poteva comprare da Ilham Aliyev, sapendo che le vendite non sarebbero state segnalate.

Il Congo-Brazzaville non ha segnalato alcuna importazione di armi per più di tre decenni, e poiché non c’è un embargo sulle armi in vigore contro il paese, non è tenuto a farlo. Tuttavia, esiste una traccia, con rivelazioni di altri paesi che mostrano che Sassou-Nguesso è stato attivo nel mercato delle armi. Nel 2017, la Serbia ha riferito di aver esportato 600 fucili d’assalto in Congo-Brazzaville. La Bulgaria ha inviato 250 lanciagranate.

Ma le spedizioni di armi azere non sono mai state riportate pubblicamente, riporta Occrp, mostra che l’Azerbaigian ha esportato armi a Sassou-Nguesso almeno dal settembre 2015. Alcune delle armi sono state acquistate da Transmobile, una società bulgara autorizzata a commerciare armi per l’Azerbaigian, mentre altre sono state acquistate da Yugoimport, un produttore serbo.

Le prime spedizioni di armi sono arrivate a Brazzaville su aerei dell’Azerbaijan Air Force, ma a partire dal 2017 è stato utilizzato un vettore privato, Silk Way Airlines, società registrata nelle Isole Vergini Britanniche, e precedentemente legata alla famiglia Aliyev. Stando al bulgaro Trud, Silk Way sarebbe stata utilizzata per spostare segretamente tonnellate di armi in tutto il mondo, tra il 2014 e il 2017.

La chiamata alle urne il prossimo 21 marzo, vedrebbe Sassou-Nguesso vincere di nuovo su Mathias Dzon, il suo ex ministro delle finanze dal 1997 al 2002, e Guy-Brice Parfait Kolélas, che è arrivato secondo alle elezioni presidenziali del 2016.

Nel 2016 ha ottenuto il 60% dei voti, mentre Kolélas ha ottenuto solo il 15%. Gli Stati Uniti hanno condannato il governo per «diffuse irregolarità e arresti di sostenitori dell’opposizione». Amnesty International ha detto che il governo sta portando avanti una campagna pre-elettorale di intimidazione, molestie e detenzioni arbitrarie contro i suoi oppositori politici.

I timori che la libertà di stampa possa essere minacciata in vista delle elezioni sono aumentati dopo che Raymond Malonga, un fumettista noto per le critiche satiriche alle autorità, è stato portato via dal suo letto d’ospedale dalla polizia all’inizio di febbraio.

Antonio Albanese