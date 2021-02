CINA. I prezzi del rame schizzando verso l’alto

Il rame è salito sopra i 9.000 dollari a tonnellata per la prima volta dal 2011 e si è avvicinato ad un nuovo record il 22 febbraio, grazie alla domanda cinese e agli acquisti speculativi allo Shanghai Futures Exchange. Il volume di scambio dei futures sul rame allo Shanghai Futures Exchange è salito bruscamente dalla fine delle vacanze del nuovo anno lunare cinese.

Il rame sta aumentando di valore come altre materie prime, dal minerale di ferro al nichel, mentre il petrolio ha guadagnato più del 20% quest’anno. Il metallo industriale di riferimento è raddoppiato dal minimo dello scorso marzo, spinto dal rapido restringimento dei mercati fisici, dalle prospettive di una crescita economica in ripresa e dall’aspettativa che un’era di bassa inflazione nelle principali economie possa finire, riporta Atf.

Gli investitori stanno anche investendo nel rame, scommettendo che la domanda aumenterà nei prossimi anni, quando i governi scateneranno misure di stimolo senza precedenti per l’energia rinnovabile e le infrastrutture per veicoli elettrici, che richiederanno enormi volumi di materia prima.

In alcune aree del mercato fisico del rame, le condizioni di fornitura sono le più strette da anni e potrebbero essere ancora più sotto pressione, dato che le fonderie in Cina, il principale consumatore, devono affrontare la riduzione dei margini di profitto per la trasformazione del minerale grezzo in metallo raffinato. I costi di trattamento del rame, un indicatore dei margini di raffinazione, sono a 45,50 dollari la tonnellata, il più basso dal 2012.

L’impennata dei prezzi è una spinta per le società minerarie, facendo salire i prezzi delle azioni. Jiangxi Copper, il principale produttore cinese, ha guadagnato fino al 20% nel trading di Hong Kong, raggiungendo il livello più alto dal 2012.

Il rischio di un’inflazione più rapida ha spinto una vendita nelle obbligazioni a livello globale; i rendimenti reali più bassi nei mercati obbligazionari potrebbero spingere ulteriori afflussi nel rame, creando un ciclo di feedback dell’inflazione e una domanda di hard asset con l’aumento dei prezzi.

Ci sono già dei segni di tensione emergente al London Metal Exchange, dato che i contratti spot sono scambiati con un premio rispetto ai futures. Questo modello, noto come backwardation, era una caratteristica del mercato durante il boom da record della domanda cinese l’anno scorso, e suggerisce che la domanda spot sta ancora una volta superando l’offerta mentre le scorte di scambio si esauriscono.

Il rame con consegna in tre mesi è salito del 2,1% per stabilirsi a 9.097 dollari la tonnellata a Londra, dopo aver toccato i 9.269,50 dollari, il massimo dal 2011. Il metallo è al passo per un 11° guadagno mensile senza precedenti. L’attuale record di prezzo di 10.190 dollari è stato raggiunto nel febbraio 2011.

La Cina intende accelerare il riciclaggio e l’utilizzo di risorse rinnovabili come i rottami metallici nel tentativo di costruire uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e raggiungere il suo obiettivo di neutralità dal carbone, ha detto Pechino il 22 febbraio.

Il Consiglio di Stato, il governo cinese, ha esortato i governi locali e le relative autorità a migliorare il sistema di riciclaggio dei rifiuti e degli elettrodomestici usati e a stabilire un sistema di riciclaggio per aumentare l’utilizzo e i tassi di produzione delle risorse rinnovabili come i rottami metallici e la plastica.

La Cina ha permesso le importazioni di rottami di rame e alluminio di alta qualità nel novembre 2020 e ha dato l’approvazione per le importazioni di rottami di acciaio di alta qualità a partire dal 2021 per soddisfare la forte domanda di questi materiali.

Graziella Giangiulio