COLOMBIA. Vertice CELAC e UE: al centro le operazioni USA nei Caraibi

I rappresentanti delle nazioni europee, latinoamericane e caraibiche hanno tenuto il. 9 e il 10 novembre un vertice di due giorni in Colombia per cercare di rafforzare i legami, nonostante i dubbi sulla rilevanza dell’incontro e le divisioni nell’emisfero occidentale in merito all’operazione militare statunitense nei Caraibi.

IL vertice CELAC, Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici e dell’UE ha poi visto la firma di una serie di dichiarazioni congiunte su energie rinnovabili, sicurezza alimentare, finanziamenti e cooperazione tecnologica. L’operazione statunitense, tuttavia, è stata al centro delle discussioni, poiché il presidente colombiano Gustavo Petro è tra i suoi più accaniti oppositori, riporta AP.

Gli attacchi statunitensi contro presunte navi che trasportavano droga nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale hanno ucciso più di 60 persone da settembre. Petro ha definito le morti “esecuzioni extragiudiziali” e ha identificato almeno uno dei morti come cittadino colombiano. Anche uno dei due sopravvissuti noti agli attacchi è colombiano.

“Cosa stiamo facendo con questo incontro nel mondo di oggi, in mezzo ai missili?”, ha chiesto Petro ai partecipanti nel suo discorso inaugurale, dopo aver menzionato la guerra a Gaza e gli attacchi che hanno distrutto le navi. Ha poi aggiunto che il suo desiderio era che il vertice “fosse un faro di luce in mezzo alla barbarie”.

Ma la rilevanza del vertice nella città di Santa Marta, nel nord della Colombia, è stata messa in discussione a causa dell’assenza di capi di Stato e alti funzionari, tra cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Il Ministero degli Esteri colombiano ha attribuito la questione alla conflittualità con il vertice delle Nazioni Unite sul clima e ha cercato di minimizzare le preoccupazioni sottolineando la presenza del Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez e del Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

A seguito delle dichiarazioni di Petro, alcuni leader hanno sottolineato l’aumento degli scambi commerciali tra le regioni e i progressi congiunti nei programmi di connettività digitale, nella transizione verde, nello sviluppo sociale e nell’intelligenza artificiale.

“Scegliamo il dialogo, non la divisione; scegliamo la cooperazione, non il confronto; scegliamo la partnership, non l’isolamento. E in questo nostro mondo multipolare, ciò che serve è una risposta multilaterale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio europeo António Costa, senza menzionare gli attacchi alle navi.

Lula ha sorpreso gli osservatori mercoledì scorso annunciando che avrebbe partecipato al vertice, nonostante il Brasile ospitasse la conferenza sul clima COP30. Il Ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira ha dichiarato ai giornalisti che la decisione di Lula di partecipare al vertice in Colombia riflette la solidarietà regionale con il Venezuela.

L’ambasciatrice brasiliana Gisela Padovan, segretaria per l’America Latina e i Caraibi, ha dichiarato giovedì che affrontare le minacce di un’azione militare contro il Venezuela da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i recenti attacchi alle imbarcazioni nei Caraibi sarebbe stato un argomento naturale del vertice: ”È chiaro che l’argomento verrà sollevato, perché la delegazione venezuelana lo solleverà”, ha dichiarato Padovan. Tuttavia, non ha detto ai giornalisti se la dichiarazione finale dell’incontro avrebbe incluso la questione.

Lula ha esortato le nazioni latinoamericane a contribuire alla prevenzione del conflitto in Venezuela. Ha dichiarato di aver anche esortato Trump, durante il loro incontro del mese scorso in Malesia, a seguire l’esempio dell’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush, che ha partecipato agli sforzi per pacificare il Venezuela dopo il tentativo di colpo di stato del 2002 contro l’allora presidente Hugo Chávez: ”Ho detto a Trump che l’America Latina è una regione di pace”, ha detto Lula.

Lucia Giannini

