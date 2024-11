VIETNAM. Velivoli addestratori USA per l’aeronautica di Hanoi

Gli Stati Uniti hanno consegnato cinque aerei da addestramento al Vietnam nella più grande spedizione di armi al suo ex nemico dalla fine della guerra del Vietnam 50 anni fa.

La consegna dell’aereo da addestramento T-6C Texan II alla Vietnam Air Defense Air Force rafforzerà le “capacità di difesa autosufficienti” del paese del sud-est asiatico, ha affermato mercoledì l’ambasciata degli Stati Uniti in Vietnam. Il Vietnam ha una disputa territoriale nel Mar Cinese Meridionale, dove sta costruendo isole su una scala oscurata solo dalla Cina, secondo il Center for Strategic and International Studies, riporta Nikkei.

La consegna rappresenta una pietra miliare per l’aeronautica militare statunitense e l’ADAF vietnamita, con la dotazione completa di 12 velivoli T-6C programmata per la consegna entro il 2025, riporta una nota del Comando Pacifico statunitense.

“L’arrivo odierno del primo velivolo T-6 alla Vietnam Air Defence Air Force rappresenta la promessa che abbiamo fatto di assistere nei vostri sforzi di modernizzazione dell’aeronautica”, ha affermato il generale Kevin Schneider, comandante delle Pacific Air Forces Usa: ”Questo momento riflette il nostro impegno comune per la pace e lo stato di diritto nella regione”.

Il T-6C Texan II è un addestratore militare di nuova generazione progettato per preparare i piloti per un’ampia gamma di missioni. L’ADAF vietnamita integrerà il velivolo T-6C nel suo programma di addestramento piloti presso la base aerea di Phan Thiet, migliorando le sue capacità di potenza aerea.

“Con questi velivoli e le vostre forze ben addestrate, il Vietnam, insieme agli Stati Uniti e ai nostri partner internazionali, continuerà a garantire pace e stabilità”, ha affermato Schneider. “Questo garantisce che il Vietnam sia meglio preparato a scoraggiare le minacce che affliggono la vostra nazione e la regione”.

Intervenendo all’evento, il comandante dell’ADAF, generale Nguyen Van Hien, ha affermato: “Questo aereo è un materiale utile che supporta i piloti militari vietnamiti nel completare, migliorare la capacità di addestramento, l’interoperabilità, soddisfare i requisiti di addestramento dei piloti militari, la prontezza della missione, la protezione della patria. Nel prossimo futuro, la parte vietnamita si impegna a collaborare con la parte statunitense nello sfruttamento e nell’utilizzo del velivolo T-6C nel modo più efficace, per fungere da base per l’addestramento e l’assegnazione di compiti nell’aeronautica militare di difesa aerea del Vietnam”.

Tommaso Dal Passo

