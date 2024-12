CINA. Xi Jinping sostituisce a sorpresa il Commissario politico capo dell’esercito

La Cina ha promosso un ufficiale dell’aeronautica, Chen Hui, al grado di generale, confermandolo come nuovo commissario politico dell’esercito.

Stando a una notizia dell’agenzia di stampa statale Xinhua comparsa lunedì 23 dicembre, Chen ha sostituito Qin Shutong, 61 anni, la cui nomina a commissario politico dell’esercito era stata resa pubblica nel gennaio 2022. Non si sa dove si trovi Qin.

In Cina, un commissario politico è un funzionario militare responsabile dell’ideologia, dell’educazione politica e della garanzia del morale dell’unità, riporta Scmp.

La Cina ha quindi inaspettatamente sostituito il generale che supervisionava la lealtà politica all’interno della Forza di terra dell’Esercito popolare di liberazione, riporta Bloomberg.

Chen Hui ora ricopre la carica, nonostante la sua mancanza di esperienza in questo campo. Le responsabilità principali del generale includono la garanzia della lealtà politica e la corretta gestione del personale.

In precedenza, Chen Hui ha prestato servizio nell’aeronautica e, dall’aprile 2023, è stato commissario politico della Forza aerospaziale del PLA. Succede appunto a Qin Shutong, le cui ragioni per le dimissioni non sono state rivelate. Il predecessore di Qin era andato in pensione all’età di 65 anni, in linea con l’età pensionabile non ufficiale per gli alti funzionari militari in Cina.

Sono sorte e anche simili domande sull’assenza del comandante della forza di terra Li Qiaoming e dell’ex commissario politico Qin Shutong durante la cerimonia di nomina di Chen Hui.

“Il leader più potente della Cina dai tempi di Mao Zedong ha intensificato la sua presa sull’esercito. Quest’anno ha ordinato una riorganizzazione dell’esercito, sostituendo la Forza di supporto strategico creata nel 2015 con tre nuove branche. Ha anche tenuto la prima conferenza di lavoro politico militare dal 2014, un conclave che in precedenza aveva utilizzato per affermare la sua autorità sull’Esercito Popolare di Liberazione”, afferma Bloomberg.

L’Esercito Popolare di Liberazione, la più grande forza militare al mondo per personale, è stata recentemente coinvolta in una serie di scandali di corruzione. Questi incidenti hanno riguardato non solo due ministri della difesa, ma anche diversi alti funzionari collegati alle unità della Forza missilistica e Miao Hua, che ricopriva una posizione di alto livello nella Commissione militare centrale cinese.

Come riportato a fine novembre, un terzo ministro della difesa cinese è ora sotto inchiesta per corruzione.

Luigi Medici

