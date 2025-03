LIBRI. Iraq 2025. Trend geopolitici

Questo lavoro di analisi sull’Iraq contemporaneo analizza gli scenari politici e le dinamiche interne ed esterne dell’Iraq nel 2024 per farne poi una proiezione per il 2025, con particolare attenzione alle elezioni e alle relazioni internazionali.

“Il filo conduttore del governo di Mohammed Shiaa al Sudani è rappresentato, sia a livello interno che esterno, dal mantenimento della stabilità e di sicurezza dell’Iraq, fondato sul principio guida della politica estera dell’esecutivo sciita, noto come “Iraq First”.

Questo principio significa – e darà forma alla politica estera per il 2025 – che, per il Primo Ministro, l’Iraq tratta con tutti i paesi allo stesso modo, affinché il territorio iracheno non diventi un’arena per la risoluzione di conflitti esterni, poiché appunto lo sviluppo economico dell’Iraq viene posto al di sopra di ogni altra considerazione.

Al contempo, tale principio si riflette anche nella gestione della politica interna durante i due anni di mandato dell’attuale Primo Ministro”, si legge nella prenessa della ricerca.

Ed è questo il punto di partenza dell’analisi irachena che vi proponiamo e che lumeggia l’importanza di uno scenario strategicamente importante per gli equilibri geopolitici e geoeconomici non solo mediorientali.

Il testo è consultabile on line ed è scaricabile cliccando qui



Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/